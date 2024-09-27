Как Барнаульская городская Дума отметила 30-летие. Фоторепортаж

Торжественное заседание БГД прошло в администрации города

27 сентября 2024, 13:39, ИА Амител

БГД отмечает 30-летие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В администрации Барнаула 27 сентября состоялось праздничное заседание городской думы. В мероприятии приняли участие почетные гости: сенаторы Российской Федерации, представители правительства Алтайского края, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания и многие другие.

Это мероприятие отметило важные вехи в истории нашего города. 13 марта и 24 апреля 1994 года прошли выборы депутатов Барнаульской городской Думы I созыва, в которую вошло 11 народных избранников. Именно они стали основоположниками новой модели местного самоуправления в Барнауле. Депутаты I созыва были избраны на срок два года, и их руководителем стал глава администрации города, которым на тот момент был Владимир Баварин.