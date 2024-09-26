Восемь созывов, 30 лет. Барнаульская городская Дума отпразднует юбилей

Сегодня в составе БГД на благо города трудятся 40 депутатов из пяти фракций

26 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 сентября Барнаульская городская Дума отметит 30-летний юбилей. В администрации краевой столицы состоится торжественное заседание, почетными гостями которого станут сенаторы, представители правительства Алтайского края, депутаты АКЗС и другие.

Первые выборы депутатов Барнаульской гордумы состоялись 13 марта и 24 апреля 1994 года. В состав депутатского корпуса I созыва вошли 11 народных избранников – именно они начали закладывать базовую основу новой модели самоуправления Барнаула. Их работу тогда возглавил руководитель барнаульской администрации Владимир Баварин.

Сегодня в составе городской думы работают 40 депутатов пяти фракций: "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ. В думе функционируют пять постоянных комитетов:

комитет по экономической политике и собственности под руководством Валерия Касплера;

комитет по законности и местному самоуправлению под руководством Ивана Огнева;

комитет по социальным вопросам и молодежной политике под руководством Марины Понкрашевой;

комитет по бюджету, налогам и финансам под руководством Андрея Солодилова;

комитет по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию под руководством Сергея Струченко.

Работу текущего, VIII созыва, возглавляет председатель БГД Галина Буевич.