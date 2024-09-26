Восемь созывов, 30 лет. Барнаульская городская Дума отпразднует юбилей
Сегодня в составе БГД на благо города трудятся 40 депутатов из пяти фракций
26 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
27 сентября Барнаульская городская Дума отметит 30-летний юбилей. В администрации краевой столицы состоится торжественное заседание, почетными гостями которого станут сенаторы, представители правительства Алтайского края, депутаты АКЗС и другие.
Первые выборы депутатов Барнаульской гордумы состоялись 13 марта и 24 апреля 1994 года. В состав депутатского корпуса I созыва вошли 11 народных избранников – именно они начали закладывать базовую основу новой модели самоуправления Барнаула. Их работу тогда возглавил руководитель барнаульской администрации Владимир Баварин.
Сегодня в составе городской думы работают 40 депутатов пяти фракций: "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ. В думе функционируют пять постоянных комитетов:
- комитет по экономической политике и собственности под руководством Валерия Касплера;
- комитет по законности и местному самоуправлению под руководством Ивана Огнева;
- комитет по социальным вопросам и молодежной политике под руководством Марины Понкрашевой;
- комитет по бюджету, налогам и финансам под руководством Андрея Солодилова;
- комитет по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию под руководством Сергея Струченко.
Работу текущего, VIII созыва, возглавляет председатель БГД Галина Буевич.
17:05:48 26-09-2024
На юбилей гордумы надо пригласить и первых членов городской избирательной комиссии, которые активно участвовали в подготовке и проведению первых выборов в гордуму.А это была очень большая работа.И пригласить в первую очередь председателя горизбирательной комиссии того времени Маньковскую Веру Ивановну.