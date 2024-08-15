НОВОСТИОбщество

Как барнаульский зоопарк отметил свой день рождения. Фото

Праздник переносили из-за плохой погоды, но он все-таки состоялся

15 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Праздник в барнаульском зоопарке / Фото: amic.ru, барнаульский зоопарк

Большая праздничная программа, посвященная дню рождения, прошла в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". О том, как это было - в нашем фоторепортаже.

Отметить праздник в зоопарке планировали еще 10 августа, но из-за дождливой погоды его мероприятия перенесли на 14 августа.

Накануне день рождения "Лесной сказки" состоялся. Для гостей подготовили представления от аниматоров, конкурсы и множество различных активностей. 

Завершился день красочным фаер-шоу.

Барнаульский зоопарк

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:55:25 15-08-2024

очень мудрое решение сделать это в рабочий день

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:52 15-08-2024

Гость (09:55:25 15-08-2024) очень мудрое решение сделать это в рабочий день... Ау! Если бы вы были в теме, то знали бы, что начало праздника было в 19.00.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия

13:03:14 16-08-2024

Поздравляем, в Барнауле хороший зоопарк, с хорошими условиями для содержания животных.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров