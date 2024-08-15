Как барнаульский зоопарк отметил свой день рождения. Фото
Праздник переносили из-за плохой погоды, но он все-таки состоялся
15 августа 2024, 07:48, ИА Амител
Праздник в барнаульском зоопарке / Фото: amic.ru, барнаульский зоопарк
Большая праздничная программа, посвященная дню рождения, прошла в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". О том, как это было - в нашем фоторепортаже.
Отметить праздник в зоопарке планировали еще 10 августа, но из-за дождливой погоды его мероприятия перенесли на 14 августа.
Накануне день рождения "Лесной сказки" состоялся. Для гостей подготовили представления от аниматоров, конкурсы и множество различных активностей.
Завершился день красочным фаер-шоу.
09:55:25 15-08-2024
очень мудрое решение сделать это в рабочий день
13:08:52 15-08-2024
Гость (09:55:25 15-08-2024) очень мудрое решение сделать это в рабочий день... Ау! Если бы вы были в теме, то знали бы, что начало праздника было в 19.00.
13:03:14 16-08-2024
Поздравляем, в Барнауле хороший зоопарк, с хорошими условиями для содержания животных.