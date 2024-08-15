Как барнаульский зоопарк отметил свой день рождения. Фото

Праздник переносили из-за плохой погоды, но он все-таки состоялся

15 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Праздник в барнаульском зоопарке / Фото: amic.ru, барнаульский зоопарк

Большая праздничная программа, посвященная дню рождения, прошла в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". О том, как это было - в нашем фоторепортаже.



Отметить праздник в зоопарке планировали еще 10 августа, но из-за дождливой погоды его мероприятия перенесли на 14 августа.

Накануне день рождения "Лесной сказки" состоялся. Для гостей подготовили представления от аниматоров, конкурсы и множество различных активностей.

Завершился день красочным фаер-шоу.