Представители шести алтайских компаний прошли стажировку на "модельном предприятии"

Они познакомились с опытом внедрения и использования инструментов бережливого производства

28 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Представители предприятий на стажировке / Фото: КАУ "АЦКР"

20 ноября на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ), который выступил "модельным предприятием" в сфере внедрения бережливого производства, состоялась стажировка для представителей предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда". В ней приняли участие сотрудники и руководители шести компаний: "КОНТИ", "СиСорт", "Ренессанс Косметик", "Межрегионэнергосервис", "Алтайхолод" и "Сибэнергомаш – БКЗ".

В рамках мероприятия участники познакомились с развитием производственной системы АПС на АЗПИ и различными инструментами бережливого производства.

Среди них:

информационные центры цеха и участка – визуализация ключевых показателей эффективности и состояния производства;

визуализация ключевых показателей эффективности и состояния производства; система 5S* – методика организации рабочего пространства, направленная на повышение порядка и эффективности;

методика организации рабочего пространства, направленная на повышение порядка и эффективности; ОЕЕ (эффективность использования оборудования) – анализ и оптимизация использования производственного оборудования;

анализ и оптимизация использования производственного оборудования; ПА (производственный анализ) и ППА (почасовой производственный анализ) – инструменты выявления потерь и оптимизации производственных процессов;

инструменты выявления потерь и оптимизации производственных процессов; система Kanban* – метод управления производством, основанный на визуализации и "тянущей" системе;

метод управления производством, основанный на визуализации и "тянущей" системе; СР (стандартизированная работа) – документирование и стандартизация рабочих процессов;

документирование и стандартизация рабочих процессов; Fifo (First In, First Out*) – принцип организации склада, при котором товары, поступившие первыми, отгружают первыми;

принцип организации склада, при котором товары, поступившие первыми, отгружают первыми; АО (автономное обслуживание) – система, позволяющая операторам самостоятельно устранять несложные неполадки оборудования;

система, позволяющая операторам самостоятельно устранять несложные неполадки оборудования; стенд для решения проблем и подачи предложений по улучшениям – инструмент для вовлечения сотрудников в процесс непрерывного совершенствования.

После теоретической части участники увидели лучшие практики других компаний, после чего им организовали экскурсию по заводским цехам.

"Данное мероприятие было полезным, так как оно на практике дает возможность увидеть, как работают те или иные инструменты бережливого производства. Подобные стажировки наталкивают на различные идеи по улучшению уже функционирующих на нашем предприятии процессов. А еще, увидев и услышав опыт коллег, понимаешь, с какими ошибками и трудностями сталкивались и как их решали", – сказала руководитель проекта – представитель руководства по качеству ООО "Межрегионэнергосервис" Марина Бекетова.

Она добавила, что узнала, как можно улучшить информационные стенды на производстве и использовать допинструмент для отслеживания качества работ в процессе изготовления продукции.

Стоит отметить, что в Алтайском крае стажировки на предприятии, которое служит примером внедрения бережливого производства проходят еще с 2021 года. Узнать об организации эффективного производства смогли более 250 сотрудников компаний – участников нацпроекта.

Напомним, алтайские предприятия успешно завершили 18-ю волну реализации нацпроекта по производительности труда, освоив бережливые технологии и достигнув хороших результатов. Работу по улучшению они осуществляли в течение полугода.

Национальный проект "Производительность труда" нацелен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей.

*5S ("5Эс"); Kanban ("КанБан"); First In, First Out ("Фист Ин, Фист Аут")