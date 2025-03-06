Как бесплатно поступить в престижный вуз Москвы? Депутат АКЗС от ЛДПР раскрывает секрет

Это очень хорошая возможность для ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить хорошее образование, считают в партии

06 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Университет мировых цивилизаций / Фото: uwc-z.ru

У выпускников Алтайского края есть возможность бесплатно поступить в один из престижных вузов Москвы – Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, рассказал amic.ru депутат АКЗС, координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев.

Он отметил, что этот проект – одна из форм поддержки молодых талантов со стороны ЛДПР: дать возможность ребятам из любого уголка страны поступить в московский вуз и получить хорошее образование.

Всероссийский конкурс имени Владимира Жириновского проводится по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. В 2024 году на него было подано более 450 заявок из 76 субъектов России. Победителями и призерами стали 18 человек, сейчас они учатся в Университете мировых цивилизаций, рассказал Булаев.

Он добавил, что при поступлении в университет можно выбрать одно из 13 направлений подготовки, среди которых: "Политология", "Международные отношения", "Юриспруденция", "Экономика", "Психология", "Журналистика" и другие.

Кстати, практику студенты этого вуза проходят в Государственной Думе России и имеют возможность предлагать свои инициативы.

"Это очень хорошая возможность для наших ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить бесплатно по-настоящему качественное образование и востребованную профессию в престижном вузе страны, да еще и практику проходить в Госдуме. И представьте, если еще получится реализовать свою идею по улучшению жизни в стране – ну мечта же. И мечта реальная! Нужно, чтобы как можно больше людей знали об этой возможности", – говорит Сергей Булаев.Он также сообщил, что обратился в Министерство образования и науки Алтайского края с просьбой довести информацию о конкурсе выпускникам школ и профессиональных образовательных организаций Алтайского края.

Как принять участие в конкурсе?

На первом этапе:

– до 14 марта зарегистрироваться на сайте: uwc-z.ru/konkurs;

– написать мотивационное письмо о том, почему ты хочешь стать студентом Университета мировых цивилизаций;

– написать эссе по одной из тем: "Вклад В.В. Жириновского в развитие России" или "ЛДПР: 35 лет на политическом Олимпе";

– отправить работы на электронную почту olimpumc@ldpr.ru.

На втором этапе:

С 26 марта выполнять специальные задания, которые будут выдавать участникам на основе того, какое из направлений подготовки они выбрали.

Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля 2025 года. Для финалистов конкурса организуют экскурсию в Государственную Думу.

Подробная информация о конкурсе – на сайте УМЦ.