Как бесплатно поступить в престижный вуз Москвы? Депутат АКЗС от ЛДПР раскрывает секрет
Это очень хорошая возможность для ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить хорошее образование, считают в партии
06 марта 2025, 07:15, ИА Амител
У выпускников Алтайского края есть возможность бесплатно поступить в один из престижных вузов Москвы – Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, рассказал amic.ru депутат АКЗС, координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев.
Он отметил, что этот проект – одна из форм поддержки молодых талантов со стороны ЛДПР: дать возможность ребятам из любого уголка страны поступить в московский вуз и получить хорошее образование.
Всероссийский конкурс имени Владимира Жириновского проводится по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. В 2024 году на него было подано более 450 заявок из 76 субъектов России. Победителями и призерами стали 18 человек, сейчас они учатся в Университете мировых цивилизаций, рассказал Булаев.
Он добавил, что при поступлении в университет можно выбрать одно из 13 направлений подготовки, среди которых: "Политология", "Международные отношения", "Юриспруденция", "Экономика", "Психология", "Журналистика" и другие.
Кстати, практику студенты этого вуза проходят в Государственной Думе России и имеют возможность предлагать свои инициативы.
"Это очень хорошая возможность для наших ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить бесплатно по-настоящему качественное образование и востребованную профессию в престижном вузе страны, да еще и практику проходить в Госдуме. И представьте, если еще получится реализовать свою идею по улучшению жизни в стране – ну мечта же. И мечта реальная! Нужно, чтобы как можно больше людей знали об этой возможности", – говорит Сергей Булаев.Он также сообщил, что обратился в Министерство образования и науки Алтайского края с просьбой довести информацию о конкурсе выпускникам школ и профессиональных образовательных организаций Алтайского края.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе:
– до 14 марта зарегистрироваться на сайте: uwc-z.ru/konkurs;
– написать мотивационное письмо о том, почему ты хочешь стать студентом Университета мировых цивилизаций;
– написать эссе по одной из тем: "Вклад В.В. Жириновского в развитие России" или "ЛДПР: 35 лет на политическом Олимпе";
– отправить работы на электронную почту olimpumc@ldpr.ru.
На втором этапе:
С 26 марта выполнять специальные задания, которые будут выдавать участникам на основе того, какое из направлений подготовки они выбрали.
Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля 2025 года. Для финалистов конкурса организуют экскурсию в Государственную Думу.
Подробная информация о конкурсе – на сайте УМЦ.
10:00:03 06-03-2025
Анекдот в тему, сын депутата поступил в МГИМО, так на его месте поступил бы каждый.
10:04:41 06-03-2025
Свирепый Чарли (10:00:03 06-03-2025) Анекдот в тему, сын депутата поступил в МГИМО, так на его ме... многократно наблюдал, как поступившие после годика обучения в Мве спекались - ну не интересно им там.
11:32:53 06-03-2025
Это очень хорошая возможность для ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить хорошее образование, считают в партии. А в остальных учебных заведениях хорошего образования, значит, получить нельзя.
14:07:12 06-03-2025
Гость (11:32:53 06-03-2025) Это очень хорошая возможность для ребят из Алтайского края, ... Верно подметили. Это камень в огород Алтайских вузов? Пусть обоснует чем Московский вуз лучше других дает образование.