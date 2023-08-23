НОВОСТИОбщество

Булаев предложил построить в Барнауле одно огромное общежитие для всех студентов

На строительство межуниверситетского кампуса можно получить деньги из федерального бюджета

23 августа 2023, 13:16, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru
Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал алтайские университеты объединиться для решения проблемы нехватки мест в общежитиях для студентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях пожаловались на нехватку жилья для студентов АлтГУ. После этого в университете пояснили, что пять имеющихся общежитий рассчитаны на 2087 мест, при этом потребность - более 2500 мест.

Булаев отметил, что проблемы с размещением студентов периодически возникают и у других вузов в Барнауле.

"Считаю, что высшим учебным заведениям необходимо объединиться в этом вопросе и выходить с проектом строительства большого межвузовского студенческого кампуса в краевом центре", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

В пример он привел кампус ДВФУ во Владивостоке и Томск, где из федерального бюджета получили 18 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса.

"Раз томичи смогли "продавить" эту идею, то и мы сможем. А если у нас в Барнауле каждый вуз будет пытаться решить проблему с нехваткой мест в общежитиях самостоятельно, то глобально это на ситуацию никак не повлияет", - подчеркнул Булаев и призвал мыслить стратегически "на десятилетия вперед".

Барнаул депутаты инициативы

Комментарии 24

Avatar Picture
ВВП

13:25:47 23-08-2023

В Ханчжоу, Китай есть  один из самых больших жилых домов, в котором проживает более 30 тысяч человек. Давайте ещё больше общагу сделаем, прославим наш город))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:31:55 23-08-2023

сколько пиара за последние 3 дня видимо новый депутат метит в губеры или мэры пэры))))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:56 23-08-2023

гость (13:31:55 23-08-2023) сколько пиара за последние 3 дня видимо новый депутат метит ... точно-точно! И Б Д!!!!!!!!!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:42 23-08-2023

т.е. к медичкам ненадо будет бегать и убегать через окна по ночам? круто! )))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:32 23-08-2023

Гость (13:35:42 23-08-2023) т.е. к медичкам ненадо будет бегать и убегать через окна по ... - И сразу вопрос с демографией решится!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:06 23-08-2023

А может депутатов и чиновников, типа булаева туда поселить? С общей кухней, душем, туалетом. И чтоб на вахте бабка злющая сидела, злей сторожевой собаки.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

17:13:03 23-08-2023

Гость (13:38:06 23-08-2023) А может депутатов и чиновников, типа булаева туда поселить? ... Комендантом его туда ...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:20 23-08-2023

А можно сделать студенческий посёлок , там будут жить только студенты , а люди в зрелом возрасте варить им пищу в столовой , которых в этот посёлок будут привозить на автобусе на работу . Там будут магазины для студентов , там будет полиция делать свою работу в отношении студентов именно ....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:24 23-08-2023

Гость (13:55:20 23-08-2023) А можно сделать студенческий посёлок , там будут жить только... Ты всерьез начинаешь обсуждать его бредовые инициативы? Вот уж точно, город Глупов! Не головотяпами вам называться (что тоже не особо и плохо), а глуповцами!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:41 23-08-2023

Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только раздражают и отталкивают народ. Если бы Сергей Булаев, к примеру, посетил свою школу, подарил детям спортинвентарь, а своей старенькой учительнице самый простой ноутбук, это куда бы солидней выглядело. Или...А тезисов ,как улучшить жизнь в крае, очень многие могут предложить.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:51 23-08-2023

Гость (13:55:41 23-08-2023) Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только ... В прошлые годы ЛДПРовцы ходили в библиотеки с подарками. Потом тех библиотекарей, которые их пустили, уволили с работы. Так что вы поосторожнее с советами посетить школу...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:15 23-08-2023

Гость (13:55:41 23-08-2023) Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только ... Надо работать в течение всего депутатского срока, тогда лозунги не нужны будут.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:39 23-08-2023

Идеи подталкивают фантазию , сделать фирму посредник-доставки товаров из городов до посёлков и деревень покупок в интернет-магазинах , с льготой для жителей села чтоб каждый раз в магазин в город не ездить ? Или организованный транспорт для студентов из сёл ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:53 23-08-2023

За Комсомольским проспектом частный сектор- строй от Партизанской до Молодёжной и до Оби одну охрененную общагу в этажей 15 !!! (как мегасвинарник) Цельный Пентагон можно забубенить.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:24 23-08-2023

Прямо селекционер. Решил "переопылить" гуманитариев с технарями, экономистов с юристами...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

14:31:37 23-08-2023

Раньше ЛДПР предлагали здравые идеи, а сейчас один бред.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:44 23-08-2023

Предлагаю всех кандидатов на гос. должности проверять на предмет умственных способностей- таким образом к выборам не будут доущены всякие проходимцы, а значит, будут сэкономлены значительные денежные средства. - чем не предвыборный лозунг?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:12 23-08-2023

И одно учебное заведение для всех.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:16 23-08-2023

Выборы, выборы... Один пургу несет несусветную, другая в который раз позорно "сливается", третий переобувается на ходу, уверяя на голубом глазу, что в крае больше нет проблем с медиками (да и вообще, похоже, нет проблем)... А пока большие дяди и тети играют свое бездарное, но дорогостоящее шоу, народ со страхом ждет зимы и, не исключено, думает, не пора ли запасаться буржуйками. Ибо нынешние тарифы при нашей реальной, а не выдуманной шоуменами, зарплате да с учетом взлетевших цен на продукты многим уже не потянуть...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:50 23-08-2023

И давайте назовем это огромное общежитие одним замечательным словом - РЕЗЕРВАЦИЯ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:25 23-08-2023

Гость (16:39:50 23-08-2023) И давайте назовем это огромное общежитие одним замечательным... В СССР женские общаги называли ЦПХ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:22 23-08-2023

Вот почему-то нисколько не сомневался, что это депутат лдпр. И где это строить собрался? А ни чего что институты в разных местах находятся? Как студентам добираться?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гоголь

23:00:49 23-08-2023

Есть такое произведение "Идиот". Ну почему они все во власти???

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Максим

10:18:28 24-08-2023

Чем ближе к выборам, тем всё "чудесатее"

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров