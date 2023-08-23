Булаев предложил построить в Барнауле одно огромное общежитие для всех студентов
На строительство межуниверситетского кампуса можно получить деньги из федерального бюджета
23 августа 2023, 13:16, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал алтайские университеты объединиться для решения проблемы нехватки мест в общежитиях для студентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях пожаловались на нехватку жилья для студентов АлтГУ. После этого в университете пояснили, что пять имеющихся общежитий рассчитаны на 2087 мест, при этом потребность - более 2500 мест.
Булаев отметил, что проблемы с размещением студентов периодически возникают и у других вузов в Барнауле.
"Считаю, что высшим учебным заведениям необходимо объединиться в этом вопросе и выходить с проектом строительства большого межвузовского студенческого кампуса в краевом центре", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.
В пример он привел кампус ДВФУ во Владивостоке и Томск, где из федерального бюджета получили 18 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса.
"Раз томичи смогли "продавить" эту идею, то и мы сможем. А если у нас в Барнауле каждый вуз будет пытаться решить проблему с нехваткой мест в общежитиях самостоятельно, то глобально это на ситуацию никак не повлияет", - подчеркнул Булаев и призвал мыслить стратегически "на десятилетия вперед".
13:25:47 23-08-2023
В Ханчжоу, Китай есть один из самых больших жилых домов, в котором проживает более 30 тысяч человек. Давайте ещё больше общагу сделаем, прославим наш город))
13:31:55 23-08-2023
сколько пиара за последние 3 дня видимо новый депутат метит в губеры или мэры пэры))))
14:01:56 23-08-2023
гость (13:31:55 23-08-2023) сколько пиара за последние 3 дня видимо новый депутат метит ... точно-точно! И Б Д!!!!!!!!!!!
13:35:42 23-08-2023
т.е. к медичкам ненадо будет бегать и убегать через окна по ночам? круто! )))
13:52:32 23-08-2023
Гость (13:35:42 23-08-2023) т.е. к медичкам ненадо будет бегать и убегать через окна по ... - И сразу вопрос с демографией решится!
13:38:06 23-08-2023
А может депутатов и чиновников, типа булаева туда поселить? С общей кухней, душем, туалетом. И чтоб на вахте бабка злющая сидела, злей сторожевой собаки.
17:13:03 23-08-2023
Гость (13:38:06 23-08-2023) А может депутатов и чиновников, типа булаева туда поселить? ... Комендантом его туда ...
13:55:20 23-08-2023
А можно сделать студенческий посёлок , там будут жить только студенты , а люди в зрелом возрасте варить им пищу в столовой , которых в этот посёлок будут привозить на автобусе на работу . Там будут магазины для студентов , там будет полиция делать свою работу в отношении студентов именно ....
14:25:24 23-08-2023
Гость (13:55:20 23-08-2023) А можно сделать студенческий посёлок , там будут жить только... Ты всерьез начинаешь обсуждать его бредовые инициативы? Вот уж точно, город Глупов! Не головотяпами вам называться (что тоже не особо и плохо), а глуповцами!
13:55:41 23-08-2023
Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только раздражают и отталкивают народ. Если бы Сергей Булаев, к примеру, посетил свою школу, подарил детям спортинвентарь, а своей старенькой учительнице самый простой ноутбук, это куда бы солидней выглядело. Или...А тезисов ,как улучшить жизнь в крае, очень многие могут предложить.
14:15:51 23-08-2023
Гость (13:55:41 23-08-2023) Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только ... В прошлые годы ЛДПРовцы ходили в библиотеки с подарками. Потом тех библиотекарей, которые их пустили, уволили с работы. Так что вы поосторожнее с советами посетить школу...
16:37:15 23-08-2023
Гость (13:55:41 23-08-2023) Почему его команда не подскажет, что СЛОВА и лозунги только ... Надо работать в течение всего депутатского срока, тогда лозунги не нужны будут.
14:10:39 23-08-2023
Идеи подталкивают фантазию , сделать фирму посредник-доставки товаров из городов до посёлков и деревень покупок в интернет-магазинах , с льготой для жителей села чтоб каждый раз в магазин в город не ездить ? Или организованный транспорт для студентов из сёл ?
14:18:53 23-08-2023
За Комсомольским проспектом частный сектор- строй от Партизанской до Молодёжной и до Оби одну охрененную общагу в этажей 15 !!! (как мегасвинарник) Цельный Пентагон можно забубенить.
14:28:24 23-08-2023
Прямо селекционер. Решил "переопылить" гуманитариев с технарями, экономистов с юристами...
14:31:37 23-08-2023
Раньше ЛДПР предлагали здравые идеи, а сейчас один бред.
14:37:44 23-08-2023
Предлагаю всех кандидатов на гос. должности проверять на предмет умственных способностей- таким образом к выборам не будут доущены всякие проходимцы, а значит, будут сэкономлены значительные денежные средства. - чем не предвыборный лозунг?
15:12:12 23-08-2023
И одно учебное заведение для всех.
15:31:16 23-08-2023
Выборы, выборы... Один пургу несет несусветную, другая в который раз позорно "сливается", третий переобувается на ходу, уверяя на голубом глазу, что в крае больше нет проблем с медиками (да и вообще, похоже, нет проблем)... А пока большие дяди и тети играют свое бездарное, но дорогостоящее шоу, народ со страхом ждет зимы и, не исключено, думает, не пора ли запасаться буржуйками. Ибо нынешние тарифы при нашей реальной, а не выдуманной шоуменами, зарплате да с учетом взлетевших цен на продукты многим уже не потянуть...
16:39:50 23-08-2023
И давайте назовем это огромное общежитие одним замечательным словом - РЕЗЕРВАЦИЯ.
22:43:25 23-08-2023
Гость (16:39:50 23-08-2023) И давайте назовем это огромное общежитие одним замечательным... В СССР женские общаги называли ЦПХ.
22:41:22 23-08-2023
Вот почему-то нисколько не сомневался, что это депутат лдпр. И где это строить собрался? А ни чего что институты в разных местах находятся? Как студентам добираться?
23:00:49 23-08-2023
Есть такое произведение "Идиот". Ну почему они все во власти???
10:18:28 24-08-2023
Чем ближе к выборам, тем всё "чудесатее"