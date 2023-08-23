Булаев предложил построить в Барнауле одно огромное общежитие для всех студентов

На строительство межуниверситетского кампуса можно получить деньги из федерального бюджета

23 августа 2023, 13:16, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал алтайские университеты объединиться для решения проблемы нехватки мест в общежитиях для студентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях пожаловались на нехватку жилья для студентов АлтГУ. После этого в университете пояснили, что пять имеющихся общежитий рассчитаны на 2087 мест, при этом потребность - более 2500 мест.

Булаев отметил, что проблемы с размещением студентов периодически возникают и у других вузов в Барнауле.

"Считаю, что высшим учебным заведениям необходимо объединиться в этом вопросе и выходить с проектом строительства большого межвузовского студенческого кампуса в краевом центре", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

В пример он привел кампус ДВФУ во Владивостоке и Томск, где из федерального бюджета получили 18 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса.