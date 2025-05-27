Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле из-за ремонта на Красноармейском?
Из-за перекрытия дороги для трамваев и автобусов изменят маршруты
27 мая 2025, 09:15, ИА Амител
В Барнауле с 2 по 23 июня будут менять трамвайные рельсы на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Специалистам МУП "Горэлектротранс" предстоит реконструкция 410-метрового участка. На время работ нечетная сторона Красноармейского будет перекрыта. Рассказываем, как изменится схема движения общественного транспорта.
Как будут ходить автобусы?
Автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Партизанская - ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется.
Как будут ходить трамваи?
– Маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;
– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;
– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.
А как будет ходить трамвай № 4?
На время ремонтных работ этот маршрут будет закрыт.
Так, а если мне нужно проехать в нагорную часть Барнаула?
На период работ для планирующих поехать на Змеиногорский тракт организуют короткий платный маршрут № 7к. Он будет курсировать от улицы Пушкина до остановки "Кордон".
09:38:24 27-05-2025
проспект Красноармейский и ул. Челюскинцев не пересекаются. Напишите где будут сворачивать автобусы с Красноармейского? По Партизанской или как? Информация не о чем.
10:11:16 27-05-2025
Полный треш в нагорной части будет. Как с горы добраться до Челюскинцев 80 ???????????????????????? Как мне на работу с горы ездить????????????????? Платный 7к, это значит по пенсионному не проехать??? Ничего не понятно..........
10:55:49 27-05-2025
Здравствуй лето!
11:31:07 27-05-2025
Как людям с Красноармейского уезжать утром? Первый трамвай шёл в шесть утра. Ни один автобус в это время ходить ещё не будет
11:41:53 27-05-2025
Чучмек (11:31:07 27-05-2025) Как людям с Красноармейского уезжать утром? Первый трамвай ш... По Строителей в сторону Павлика не один раз уезжал в 6 утра.
12:06:49 27-05-2025
на площади Октября делали, делали рельсы, а на переезде с Калинина на Ленинский оставили раздолбанные рельсы.
12:54:03 27-05-2025
Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии по Челюскицев на гору. Почему сейчас этого не сделать?
13:04:18 27-05-2025
Гость (12:54:03 27-05-2025) Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии ... А сейчас узел на Красноармейском-Анатолия разберут. Куда 7 ходить будет? До 1 депо?
13:05:23 27-05-2025
Гость (12:54:03 27-05-2025) Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии ...
с Челюскинцев нет прямой дороги на гору. 7ка ходила через Анатолия-Красноармейский, который будут чинить
13:07:50 27-05-2025
раньше были рельсы с горы на Ползунова в сторону площади Свободы. но разобрали.
а сейчас помогли бы
13:28:56 27-05-2025
Гость (13:07:50 27-05-2025) раньше были рельсы с горы на Ползунова в сторону площади Сво... И кольцо трамвайное на С.Армии-Телефонная разобрали. Все сделали для работы и для "удобства" муниципального общественного транспорта...
14:51:27 27-05-2025
7к будет ходить один вагон челноком?
он совсем не поможет, т.к. туда-обратно займет 40-50 минут.
кому нужен трамвай раз в час и набитый битком?
15:53:35 27-05-2025
Гость (14:51:27 27-05-2025) 7к будет ходить один вагон челноком? он совсем не поможе... По идее, можно 2 челнока пустить, один по одним рельсам, другой по другим
18:46:06 27-05-2025
А как люди будут добираться с Челюскинцев до проспекта Красноармейского. По Анатолии не планируют пустить челнок
?
14:44:18 28-05-2025
Гость (18:46:06 27-05-2025) А как люди будут добираться с Челюскинцев до проспекта Красн... Там пешком недалеко.
11:27:49 28-05-2025
С Челюскинцев и так то было трудно куда-то добраться...
10:57:57 31-05-2025
Лучше бы трамвай номер 1 доезжал до п. Восточный, чем до Коммунаров
08:26:34 02-06-2025
И как теперь с потока на гору ездить? 29 маршрутку упразднили, 7 трамвай сменил маршрут. Пешком ходить каждый день на работу? Вы когда маршруты меняете голову включайте, если транспорт координально меняет траекторию чем это компенсировать?