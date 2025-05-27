Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле из-за ремонта на Красноармейском?

Из-за перекрытия дороги для трамваев и автобусов изменят маршруты

27 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Проспект Красноармейский в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 2 по 23 июня будут менять трамвайные рельсы на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Специалистам МУП "Горэлектротранс" предстоит реконструкция 410-метрового участка. На время работ нечетная сторона Красноармейского будет перекрыта. Рассказываем, как изменится схема движения общественного транспорта.

Как будут ходить автобусы?

Автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Партизанская - ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется.

Как будут ходить трамваи?

– Маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;

– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;

– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.

А как будет ходить трамвай № 4?

На время ремонтных работ этот маршрут будет закрыт.

Так, а если мне нужно проехать в нагорную часть Барнаула?

На период работ для планирующих поехать на Змеиногорский тракт организуют короткий платный маршрут № 7к. Он будет курсировать от улицы Пушкина до остановки "Кордон".