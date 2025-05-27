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Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле из-за ремонта на Красноармейском?

Из-за перекрытия дороги для трамваев и автобусов изменят маршруты

27 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Проспект Красноармейский в Барнауле / Фото: amic.ru
Проспект Красноармейский в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 2 по 23 июня будут менять трамвайные рельсы на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Специалистам МУП "Горэлектротранс" предстоит реконструкция 410-метрового участка. На время работ нечетная сторона Красноармейского будет перекрыта. Рассказываем, как изменится схема движения общественного транспорта.

Как будут ходить автобусы?

Автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Партизанская - ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется.

Как будут ходить трамваи?

– Маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;

– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;

– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.

А как будет ходить трамвай № 4?

На время ремонтных работ этот маршрут будет закрыт.

Так, а если мне нужно проехать в нагорную часть Барнаула?

На период работ для планирующих поехать на Змеиногорский тракт организуют короткий платный маршрут № 7к. Он будет курсировать от улицы Пушкина до остановки "Кордон".

Проспект Красноармейский в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт

Барнаул дорожное движение трамваи

Комментарии 18

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евгений

09:38:24 27-05-2025

проспект Красноармейский и ул. Челюскинцев не пересекаются. Напишите где будут сворачивать автобусы с Красноармейского? По Партизанской или как? Информация не о чем.

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Елена

10:11:16 27-05-2025

Полный треш в нагорной части будет. Как с горы добраться до Челюскинцев 80 ???????????????????????? Как мне на работу с горы ездить????????????????? Платный 7к, это значит по пенсионному не проехать??? Ничего не понятно..........

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Гость

10:55:49 27-05-2025

Здравствуй лето!

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Чучмек

11:31:07 27-05-2025

Как людям с Красноармейского уезжать утром? Первый трамвай шёл в шесть утра. Ни один автобус в это время ходить ещё не будет

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Гость

11:41:53 27-05-2025

Чучмек (11:31:07 27-05-2025) Как людям с Красноармейского уезжать утром? Первый трамвай ш... По Строителей в сторону Павлика не один раз уезжал в 6 утра.

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Гость

12:06:49 27-05-2025

на площади Октября делали, делали рельсы, а на переезде с Калинина на Ленинский оставили раздолбанные рельсы.

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Гость

12:54:03 27-05-2025

Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии по Челюскицев на гору. Почему сейчас этого не сделать?

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Гость

13:04:18 27-05-2025

Гость (12:54:03 27-05-2025) Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии ... А сейчас узел на Красноармейском-Анатолия разберут. Куда 7 ходить будет? До 1 депо?

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Гость

13:05:23 27-05-2025

Гость (12:54:03 27-05-2025) Так ходила же раньше 7 во время ремонта моста через С.Армии ...
с Челюскинцев нет прямой дороги на гору. 7ка ходила через Анатолия-Красноармейский, который будут чинить

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Гость

13:07:50 27-05-2025

раньше были рельсы с горы на Ползунова в сторону площади Свободы. но разобрали.
а сейчас помогли бы

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Гость

13:28:56 27-05-2025

Гость (13:07:50 27-05-2025) раньше были рельсы с горы на Ползунова в сторону площади Сво... И кольцо трамвайное на С.Армии-Телефонная разобрали. Все сделали для работы и для "удобства" муниципального общественного транспорта...

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Гость

14:51:27 27-05-2025

7к будет ходить один вагон челноком?
он совсем не поможет, т.к. туда-обратно займет 40-50 минут.
кому нужен трамвай раз в час и набитый битком?

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Гость

15:53:35 27-05-2025

Гость (14:51:27 27-05-2025) 7к будет ходить один вагон челноком? он совсем не поможе... По идее, можно 2 челнока пустить, один по одним рельсам, другой по другим

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Гость

18:46:06 27-05-2025

А как люди будут добираться с Челюскинцев до проспекта Красноармейского. По Анатолии не планируют пустить челнок
?

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Гость

14:44:18 28-05-2025

Гость (18:46:06 27-05-2025) А как люди будут добираться с Челюскинцев до проспекта Красн... Там пешком недалеко.

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Гость

11:27:49 28-05-2025

С Челюскинцев и так то было трудно куда-то добраться...

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Светлана

10:57:57 31-05-2025

Лучше бы трамвай номер 1 доезжал до п. Восточный, чем до Коммунаров

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Дарья

08:26:34 02-06-2025

И как теперь с потока на гору ездить? 29 маршрутку упразднили, 7 трамвай сменил маршрут. Пешком ходить каждый день на работу? Вы когда маршруты меняете голову включайте, если транспорт координально меняет траекторию чем это компенсировать?

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