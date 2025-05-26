Почему в Барнауле перекроют часть Красноармейского и как будет ходить транспорт?

Участок одного из главных проспектов краевой столицы перекроют на три недели

26 мая 2025, 16:05, ИА Амител

Проспект Красноармейский в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 2 июня начнется замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекроют часть проспекта Красноармейского и изменится схема движения общественного транспорта. В мэрии Барнаула призвали водителей на три недели приготовиться к возможным пробкам в данной части краевой столицы и заранее искать альтернативные маршруты.

Когда начнутся работы?

Работы по замене путей стартуют в 22 часа 2 июня. К этому времени специалисты МУП "Горэлектротранс" подготовят все необходимое для ремонта оборудование. Завершиться замена путей должна 23 июня. Капитальный ремонт трамвайной линии будет проводиться на участке длиной более 400 метров. Это в три раза больший объем, чем на площади Октября.

Как пояснил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Валерий Ведяшкин, специалисты МУП "Горэлектротранс" будут работать в круглосуточном режиме. Предстоит выполнить демонтаж старого верхнего строения пути, асфальта и уложить новую рельсошпальную решетку, провести работы по благоустройству и укладке нового асфальта.

Как изменится схема движения для автомобилей?

Работы будут проводиться по нечетной стороне проспекта Красноармейского, поэтому изменения схем движения как общественного, так и личного транспорта коснутся только нечетной стороны. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты проезда. К моменту перекрытия Красноармейского дорожники постараются отремонтировать асфальт в переулке Ядринцева, а также на улице Партизанской и Челюскинцев.

Как будет ходить общественный транспорт?

Да, изменится схема движения трамваев и автобусов:

– автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется.

– маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;

– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;

– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.

Маршрут трамвая № 4 временно работать не будет.

А на чем уехать тем, кому нужно в нагорную часть Барнаула?

Не переживайте. На период работ для планирующих поехать на Змеиногорский тракт организуют короткий платный маршрут № 7к. Он будет курсировать от улицы Пушкина до остановки "Кордон".

А сколько стоят работы?

Около 50 миллионов рублей. Из них 36 миллионов рублей выделили из краевого бюджета.