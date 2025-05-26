Почему в Барнауле перекроют часть Красноармейского и как будет ходить транспорт?
Участок одного из главных проспектов краевой столицы перекроют на три недели
26 мая 2025, 16:05, ИА Амител
В Барнауле с 2 июня начнется замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекроют часть проспекта Красноармейского и изменится схема движения общественного транспорта. В мэрии Барнаула призвали водителей на три недели приготовиться к возможным пробкам в данной части краевой столицы и заранее искать альтернативные маршруты.
Когда начнутся работы?
Работы по замене путей стартуют в 22 часа 2 июня. К этому времени специалисты МУП "Горэлектротранс" подготовят все необходимое для ремонта оборудование. Завершиться замена путей должна 23 июня. Капитальный ремонт трамвайной линии будет проводиться на участке длиной более 400 метров. Это в три раза больший объем, чем на площади Октября.
Как пояснил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Валерий Ведяшкин, специалисты МУП "Горэлектротранс" будут работать в круглосуточном режиме. Предстоит выполнить демонтаж старого верхнего строения пути, асфальта и уложить новую рельсошпальную решетку, провести работы по благоустройству и укладке нового асфальта.
Как изменится схема движения для автомобилей?
Работы будут проводиться по нечетной стороне проспекта Красноармейского, поэтому изменения схем движения как общественного, так и личного транспорта коснутся только нечетной стороны. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты проезда. К моменту перекрытия Красноармейского дорожники постараются отремонтировать асфальт в переулке Ядринцева, а также на улице Партизанской и Челюскинцев.
Как будет ходить общественный транспорт?
Да, изменится схема движения трамваев и автобусов:
– автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется.
– маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;
– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;
– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.
Маршрут трамвая № 4 временно работать не будет.
А на чем уехать тем, кому нужно в нагорную часть Барнаула?
Не переживайте. На период работ для планирующих поехать на Змеиногорский тракт организуют короткий платный маршрут № 7к. Он будет курсировать от улицы Пушкина до остановки "Кордон".
А сколько стоят работы?
Около 50 миллионов рублей. Из них 36 миллионов рублей выделили из краевого бюджета.
16:22:10 26-05-2025
Непонятно, как будут ходить автобусы? По Партизанской до Челюскинцев, а потом обратно по Гоголя до Красноармейского? Т.е. в пробках будет Партизанская и Гоголя?
Или по Радищева и Никитина?
18:03:20 26-05-2025
кринжовые трамваи - двигатель прогресса
19:48:01 26-05-2025
Там по всей улице Анатолия давно надо рельсы менять. Едешь в вагоне и чувство такое, что у трамвая колёса квадратные.
20:07:37 26-05-2025
И как этот короткий 7к будет разворачиваться на Пушкина, если там нет кольца? Они что, опять тяни-толкай собрались пускать?.. Так его по два часа ждать придется. Не логичнее со Старого базара этот маршрут пустить? И да, автобус с Красноармейского на Челюскинцев будет по воздуху перелетать или что? Эти улицы так-то параллельны. Статью приезжий писал?
20:21:19 26-05-2025
Гость (20:07:37 26-05-2025) Не логичнее со Старого базара этот маршрут пустить? Как вы себе это представляете? С Ползунова нет для трамваев поворота налево. Или вы его собрались пустить из за пары остановок "Ст.Базар-Пушкина-Анатолия"?
01:15:52 27-05-2025
Гость (20:21:19 26-05-2025) Как вы себе это представляете? С Ползунова нет для трамваев ... Дурака сваляли, когда убрали рельсы с поворота- надо обратно проложить. Так дойдет до того , что трамваи совсем исчезнут из Барнаула.
10:20:03 27-05-2025
Гость (20:21:19 26-05-2025) Как вы себе это представляете? С Ползунова нет для трамваев ... О как, какая я невнимательная. Постоянно езжу и не заметила этого. И реально как???
10:26:08 27-05-2025
Люди, умоляю, поясните как мне с горы (РТП) теперь добираться до работы на Челюскинцев-Шевченко????? Я никак не могу понять как мне телепортироваться с Красноармейского на Челюскинцев без трамвая пятёрки. 41 не предлагать. Далеко.
08:54:42 28-05-2025
а навес на остановке возле здания по Анатолия 122 сделают наконец-то или нет? Старикам присесть некуда. Не говоря уж о том что и от дождя негде спрятаться.