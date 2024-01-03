Как ходит общественный транспорт в Барнауле на новогодних праздниках

Приготовьтесь, что автобусов и трамваев несколько дней на городских улицах будет меньше

03 января 2024, 09:30, ИА Амител

Общественный транспорт Барнаула в новогодние праздники будет работать по особенному расписанию. Какому именно? Сейчас расскажем.

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом от 20 до 30 минут. Впрочем, не ждите, что в 23 часа можно будет уехать в любую точку города. Обычно в выходные дни общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера.

Кстати, чтобы не мерзнуть на остановке, можно отслеживать движение общественного транспорта в приложении "Яндекс. Карты".

А как транспорт будет ходить в новогодние праздники?

1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов. С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня: с интервалами в 20-30 минут.

Материал впервые опубликован 31 декабря 2023 года.