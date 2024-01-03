Как ходит общественный транспорт в Барнауле на новогодних праздниках
Приготовьтесь, что автобусов и трамваев несколько дней на городских улицах будет меньше
03 января 2024, 09:30, ИА Амител
Общественный транспорт Барнаула в новогодние праздники будет работать по особенному расписанию. Какому именно? Сейчас расскажем.
Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?
31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом от 20 до 30 минут. Впрочем, не ждите, что в 23 часа можно будет уехать в любую точку города. Обычно в выходные дни общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера.
Кстати, чтобы не мерзнуть на остановке, можно отслеживать движение общественного транспорта в приложении "Яндекс. Карты".
А как транспорт будет ходить в новогодние праздники?
1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов. С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня: с интервалами в 20-30 минут.
Материал впервые опубликован 31 декабря 2023 года.
11:57:19 27-12-2023
в приложении "Яндекс. Карты" часто бывают невидимые автобусы, да и трамваи
16:25:37 31-12-2023
Хреново будет ходить. Почти никак. Уже сейчас 27 маршрутки пролетают остановки. О каком повышении стоимости проезда может идти речь? Им не нужны деньги, они не останавливаются! План им повышайте, а то они его за 2-3 часа делают, а остальное время себе в карман катают.
17:30:52 31-12-2023
он бдет ездть если дороги не чищены :НИКАК
09:39:44 03-01-2024
Где обещанные новые автобусы и трамваи ?????
10:15:21 03-01-2024
Амик, а пошто не пишите про Авдюхину, которую арестовали а Аргентине?
10:15:40 03-01-2024
Почему отключают GPS-трекеры на транспорте? Зачем нужны тогда сайты для отслеживания движения пассажирского транспорта? Режим ни как не регулирует перевозчиков, только повышать ценники им позволяет. Когда для них сделали выделенки и загнали всех остальных в пробки ни кто из перевозчиков в связи с повышением рентабельности и экономии ГСМ ни на копейку не скинул ценник . А чинушки за народ промолчали.
11:57:43 03-01-2024
Новые трамваи? Два года мусолим этот вопрос. Просто позор. Чтож вы тогда можете решать?