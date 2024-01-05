Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Рождество?
Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского собора по специальным маршрутам
05 января 2024, 18:24, ИА Амител
Жители Барнаула после ночной рождественской службы 7 января смогут уехать на городском общественном электротранспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.
Как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле?
от Покровского кафедрального собора в 01:30:
– по маршруту: Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – депо № 1;
– по маршруту: Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.
от Александро-Невского собора в 01:30:
– по маршруту № 9: Александро-Невский собор – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево;
– по маршруту № 8: Александро-Невский собор – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.
Напомним, с 3 по 8 января общественный транспорт в Барнауле ходит по расписанию выходного дня.
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