Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Рождество?

Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского собора по специальным маршрутам

05 января 2024, 18:24, ИА Амител

Знаменский храм в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула после ночной рождественской службы 7 января смогут уехать на городском общественном электротранспорте, сообщает пресс-служба мэрии города. Как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле? от Покровского кафедрального собора в 01:30: – по маршруту: Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – депо № 1; – по маршруту: Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево. от Александро-Невского собора в 01:30: – по маршруту № 9: Александро-Невский собор – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево; – по маршруту № 8: Александро-Невский собор – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево. Напомним, с 3 по 8 января общественный транспорт в Барнауле ходит по расписанию выходного дня.