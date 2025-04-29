"Как будет пахнуть булочка?" Почему пекари на Алтае очень важны и всегда найдут работу

По словам экспертов, сегодня спрос на опытных специалистов в хлебопекарной отрасли высок, но нужна и молодежь

29 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Алтайский край по праву называют хлебным краем: в регионе выращивают все известные злаковые культуры и ежегодно производят почти 1 млн тонн муки. Около 400 предприятий производят хлеб и хлебобулочные изделия. Ежедневно над этим трудятся пекари, тестоводы, технологи, фасовщики, логисты – целая армия специалистов, объединенных любовью к хлебу. В их числе Дарья Таскина – оператор производственной линии на предприятии "Алтайхлеб", она рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как однажды попала в маленькую пекарню и определилась с будущей профессией.

"Мне нравится работать с тестом и техникой – это мои маленькие увлечения. И очень радует то, что они отражаются и в работе. Также сам процесс производства радует, когда просто поправляешь пару цифр в настройках, и все идет так, как и задумано. А еще мне нравится, когда есть четко поставленная задача, а выполненный план в конце дня особенно греет душу", – рассказала Дарья.

Получить профессию пекаря (сегодня она называется "аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья") можно в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий и Бийском промышленно-технологическом колледже. Срок обучения: один год десять месяцев.

"Для освоения профессии аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья и пекарь в колледже созданы мастерские и лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием. В мастерских и лабораториях колледжа организована учебная практика, и уже на первом курсе наши студенты успешно проходят производственную практику на автоматизированных линиях по выпечке хлебобулочных изделий", – рассказала сотрудник бийского колледжа Оксана Кикоть.

Тех, кто мечтает разрабатывать рецепты и технологии и заниматься контролем качества хлеба и муки, ждут в Алтайском государственном техническом университете, где есть отдельное направление "Продукты питания из растительного сырья".

"Любая технология сама по себе всегда интересна. Если человек заинтересован в том, как формируются свойства и пищевая ценность булочных и кондитерских изделий, экономическая эффективность работы предприятия, от чего зависит интенсивность аромата, будет пахнуть булочка приятно или она будет выглядеть и пахнуть неприятно, это все как раз входит в основу технологии", – рассказала заведующая кафедрой "Технология хранения и переработки зерна" Елена Егорова.

Сегодня спрос на специалистов в хлебопекарной отрасли высок. Вакансии открыты как на крупных предприятиях, так и в небольших частных пекарнях. Средняя зарплата пекаря в Алтайском крае составляет до 60 тысяч рублей в месяц, в зависимости от квалификации, стажа и места работы. Операторы и технологи могут зарабатывать до 80 тысяч рублей.

Все в мире меняется, и только хлеб остается неизменным продуктом на столе. А потому у пекаря всегда будет работа, особенно в Алтайском крае!