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На Алтае не хватает специалистов для выпечки хлеба и пирожных

Потребность в пекарях и кондитерах выросла на 16% за девять месяцев 2024 года

21 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Много пирожных / Фото: unsplash.com / Kaysha
Много пирожных / Фото: unsplash.com / Kaysha

В Алтайском крае работодателям не хватает поваров, пекарей и кондитеров, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в крае приходится всего 0,9 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в них выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании.

Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), на втором месте (40%) – рестораны и организации из отрасли общественного питания. Остальные вакансии приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Предлагаемые поварам зарплаты в среднем составили в крае 49,6 тыс. рублей, при этом сами кандидаты рассчитывают на 50,4 тыс. рублей.

Ранее специалисты назвали места в Алтайском крае, где поварам готовы платить до 200 тысяч рублей.

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

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Алтайский край Статистика кадровый дефицит

Комментарии 5

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Мусик

10:43:59 21-10-2024

а вот манагеров, юриздов, экономиздов и этих которые по тендерам - овердофига.
этих, айтишников еще много - которые картриджы заправляют и винды устанавливают.

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Гость

10:56:28 21-10-2024

У нас в целом людей не хватает и становится всё меньше, несмотря на то , что всё прекрасно.
Тут уж не до пирожных

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Гость

13:58:13 21-10-2024

У нас уже полгода продавца в хлебобулку найти не могут

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Гость

18:49:57 21-10-2024

Гость (13:58:13 21-10-2024) У нас уже полгода продавца в хлебобулку найти не могут... За три копейки?

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Гость

16:25:00 21-10-2024

А учителей, врачей, рабочих, юристов, дворников, водителей, грузчиков, кондукторов , поваров, специалистов хватает в крае?
Самое неприятное, что отток в другие регионы не прекращается.
Странно,что работодатели не спешат поднимать зарплату.

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