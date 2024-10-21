На Алтае не хватает специалистов для выпечки хлеба и пирожных
Потребность в пекарях и кондитерах выросла на 16% за девять месяцев 2024 года
21 октября 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае работодателям не хватает поваров, пекарей и кондитеров, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
"Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в крае приходится всего 0,9 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в них выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании.
Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), на втором месте (40%) – рестораны и организации из отрасли общественного питания. Остальные вакансии приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.
Предлагаемые поварам зарплаты в среднем составили в крае 49,6 тыс. рублей, при этом сами кандидаты рассчитывают на 50,4 тыс. рублей.
Ранее специалисты назвали места в Алтайском крае, где поварам готовы платить до 200 тысяч рублей.
10:43:59 21-10-2024
а вот манагеров, юриздов, экономиздов и этих которые по тендерам - овердофига.
этих, айтишников еще много - которые картриджы заправляют и винды устанавливают.
10:56:28 21-10-2024
У нас в целом людей не хватает и становится всё меньше, несмотря на то , что всё прекрасно.
Тут уж не до пирожных
13:58:13 21-10-2024
У нас уже полгода продавца в хлебобулку найти не могут
18:49:57 21-10-2024
Гость (13:58:13 21-10-2024) У нас уже полгода продавца в хлебобулку найти не могут... За три копейки?
16:25:00 21-10-2024
А учителей, врачей, рабочих, юристов, дворников, водителей, грузчиков, кондукторов , поваров, специалистов хватает в крае?
Самое неприятное, что отток в другие регионы не прекращается.
Странно,что работодатели не спешат поднимать зарплату.