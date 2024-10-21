На Алтае не хватает специалистов для выпечки хлеба и пирожных

Потребность в пекарях и кондитерах выросла на 16% за девять месяцев 2024 года

21 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Много пирожных / Фото: unsplash.com / Kaysha

В Алтайском крае работодателям не хватает поваров, пекарей и кондитеров, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в крае приходится всего 0,9 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в них выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании.

Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), на втором месте (40%) – рестораны и организации из отрасли общественного питания. Остальные вакансии приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Предлагаемые поварам зарплаты в среднем составили в крае 49,6 тыс. рублей, при этом сами кандидаты рассчитывают на 50,4 тыс. рублей.

Ранее специалисты назвали места в Алтайском крае, где поварам готовы платить до 200 тысяч рублей.