Как будет проходить индексация пенсий в России до 2027 года?
Минтруд планирует двойную индексацию пенсий в 2025–2026 годах
27 июня 2023, 12:12, ИА Амител
Пенсии у неработающих пенсионеров с 2024 по 2027 год в России должны увеличиться почти на 20%. В этот промежуток времени Минтруд предложил провести индексацию пять раз. Кроме того, ведомство рекомендует поднять и фиксированную выплату к страховой пенсии. Как будут меняться пенсии россиян, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
На сколько увеличат пенсии в 2024 году?
С 1 января 2024-го пенсии неработающих пенсионеров в России планируют увеличить на 5,3%, сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.
Если это произойдет, средний размер страховой пенсии в 2024 году будет равен 22 772 рублям.
А когда будет следующее увеличение?
По планам Минтруда, оно произойдет в феврале 2025 года. С 1-го числа пенсии проиндексируют на 4%. Однако это будет не единственное повышение в этом году. Через два месяца их увеличат еще на 3,8%. То есть с 1 апреля средний размер пенсии составит 24 120 рублей.
Индексация в два этапа запланирована и на 2026 год. Первый раз пенсию поднимут тоже в феврале на 4%. Второе повышение – на 2,8% – должно состояться в апреле. В итоге пенсия составит 25 690 рублей.
13:10:07 27-06-2023
Сколько шуму из-за трёх копеек, если пенсия 12000, то в 24 она увеличиться на 700руб., а что там будет начиная с 25 года не кому неизвестно.
13:29:29 27-06-2023
А тарифы на коммуналку вы тоже будете поднимать дважды в год? Причем сразу процентов так на 50%. А в Алтайском крае так и вовсе - на 70%? А цены на все остальное на сколько процентов подрастут? Что там ваша статистика по этому поводу говорит? Молчит в тряпочку?
13:35:00 27-06-2023
А тарифы на коммуналку вы тоже будете поднимать дважды в год? - думаете маловато? каждый квартал!
14:00:03 27-06-2023
Пенсии у неработающих пенсионеров с 2024 по 2027 год в России должны увеличиться почти на 20%. А цены на всё на сколько увеличат с 2024 по 2027 год , на 300 % ни как ни меньше ну и что эти почти 20% ,да это ПРОСТО ПШИК то есть ничего.
17:01:21 27-06-2023
Просто издевательство!Говорили,вот увеличим пенсионный возраст,будет вам достойная пенсия.А на деле по копейкам в год добавляют!Коммуналку не скупятся поднимать.А пенсии по среднему считают,позорище.У нас в основном 12000-13000 тыс!
05:39:42 28-06-2023
22 772 рубля... коммуналка 4000 руб. , лекарства на месяц 4700 р., на оставшиеся 14 272 ни в чем себе не отказывай... и это после 40 лет безупречной работы