С 1 января 2024-го пенсии неработающих пенсионеров в России планируют увеличить на 5,3%, сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.

Если это произойдет, средний размер страховой пенсии в 2024 году будет равен 22 772 рублям.