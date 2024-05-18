Как будет работать общественный транспорт в Барнауле в "Ночь музеев"

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18 мая 2024, 07:01, ИА Амител

Одно из главных культурных ежегодных мероприятий "Ночь музеев" пройдет 18 мая. В Барнауле акция стартует в 18:00 в парке "Центральный". Программы в учреждениях культуры начнутся с 19:00 и продлятся до 02:00. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в это время.

Итак, до какого времени будет ходить общественный транспорт?

До 2 часов ночи – до самого окончания культурной акции. Так что не переживайте: домой вас увезут.

А весь общественный транспорт будет ходить?

Нет, ни в коем случае. Работа общественного транспорта будет продлена до 2 часов ночи по следующим маршрутам:

– трамвайный маршрут: ул. Попова – А. Петрова, Северо-Западная – пр. Ленина, пр. Красноармейский;

– троллейбус № 7: ул. Взлетная – пл. Баварина;

– автобусный маршрут № 1: "Спартак-2" – Балтийская крепость.

А что интересного посмотреть на "Ночи музеев"?

Программа в этом году как всегда очень насыщенная. Для вас мы подготовили большой материал.