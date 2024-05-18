Как будет работать общественный транспорт в Барнауле в "Ночь музеев"
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18 мая 2024, 07:01, ИА Амител
Одно из главных культурных ежегодных мероприятий "Ночь музеев" пройдет 18 мая. В Барнауле акция стартует в 18:00 в парке "Центральный". Программы в учреждениях культуры начнутся с 19:00 и продлятся до 02:00. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в это время.
Итак, до какого времени будет ходить общественный транспорт?
До 2 часов ночи – до самого окончания культурной акции. Так что не переживайте: домой вас увезут.
А весь общественный транспорт будет ходить?
Нет, ни в коем случае. Работа общественного транспорта будет продлена до 2 часов ночи по следующим маршрутам:
– трамвайный маршрут: ул. Попова – А. Петрова, Северо-Западная – пр. Ленина, пр. Красноармейский;
– троллейбус № 7: ул. Взлетная – пл. Баварина;
– автобусный маршрут № 1: "Спартак-2" – Балтийская крепость.
А что интересного посмотреть на "Ночи музеев"?
Программа в этом году как всегда очень насыщенная. Для вас мы подготовили большой материал.
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