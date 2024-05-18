"Ночь музеев – 2024". Какие выставки и мероприятия нельзя пропустить в Барнауле

Собрали для вас самую полную программу мероприятий

18 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Ночь в музее"

Одно из главных (и любимых) культурных ежегодных мероприятий "Ночь музеев" пройдет 18 мая. Традиционно это событие привлекает десятки тысяч человек, которые гуляют по музеям. В 2024 году основной темой акции будет Великая Отечественная война, десятилетие детства, 70-летие со времени начала освоения целинных и залежных земель на Алтае, а также 150-летие со дня рождения Николая Рериха. Рассказываем, какие мероприятия нельзя пропустить в Барнауле.

Где состоится церемония открытия "Ночи музеев"?

Торжественное открытие акции в Барнауле состоится 18 мая в 18:00 в парке "Центральный". Программы в музеях начнутся с 19:00 и продлятся до 02:00 19 мая.

Какие музеи принимают участие в акции?

В Алтайском крае участником "Ночи музеев" станет 101 культурная площадка. Из них 32 – это государственные, городские, ведомственные, частные музеи и галереи, 15 – школьные музеи Барнаула и 54 – муниципальные музеи в городах и селах Алтайского края. Впервые в акции поучаствуют выставочные залы Дома архитекторов и Алтайского государственного дома народного творчества.

Какие мероприятия пройдут в Художественном музее Алтайского края?

Один из крупнейших музеев региона проведет программу с мастер-классом по стрит-арту под руководством опытного художника Насти Petra. Мастер-класс пройдет в 19:00 по адресу улица Советская, 28. После этого гостей ждет концерт барнаульской кавер-группы ENJOY.

На другой площадке музея по адресу улица Горького, 16, организуют сразу несколько выставок: "Свидание с детством", "Искусство прикосновений", "Путешествуем вместе", "Мы живем в России", "Бессмертный Гоголь: путь к образу". В музейном дворике покажут фольклорный праздник в усадьбе "Зеленые святки" и театральные этюды "Чартков, штрихи к портрету…" к повести "Портрет" Гоголя. Любители селфи смогут сделать снимки в различных фотозонах. Также гостей ждет концерт Сергея Лазорина и разнообразные квизы.

Какие мероприятия пройдут в Краеведческом музее?

В этом году акция пройдет сразу на трех площадках. На улице Ползунова, 46, в 19 часов начнется концерт группы "Аюна". Вместе с ними на сцене станцует коллектив "Северная сторона".

По адресу Ползунова, 39, с 19:10 до 02:00 пройдут творческие мастер-классы. В это же время состоятся экскурсии "Аллюром по Конюшенному" и "Криминальненький Барнаул". Также пройдет встреча с "бумажным инженером" Алексеем Зауэром, экскурсия "Алтай в трех измерениях", квест "Загадочный мир цветов" и многое другое. Одним из самых интересных событий станет сказка Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Работники музея переоденутся в персонажей сказки, в том числе в чудовище.

Наконец, на третьей площадке Краеведческого музея – проспекте Красноармейском, 28, – запланированы художественные чтения, мастер-классы, музейные игры, квесты, экскурсии, представления, бенефисы и многое другое. Изюминка вечера – гадание на цветочном оракуле и ритуал посвящения в "вольные каменщики".

Что интересного посмотреть в музее ГМИЛИКА?

В музее, посвященном литературе и искусству, как всегда подготовили насыщенную программу. Откроется "Ночь музеев" демонстрацией коллекций одежды по произведениям Рериха "Знамена света" и по мотивам русского народного костюма "И в пир, и в мир, и в добрые люди" от образцового коллектива Алтая – школы моды "Светлана".

В 23:00 в музее начнется программа "Любовь, живущая в веках: сказ о святых Петре и Февронии Муромских". После нее – "Сказки и были семейных традиций". А в 19:20 стартует интерактивная программа "Экотурист шагает по Алтаю".

Покажут документальные фильмы: "Наш Шукшин", "Целина. Все было не напрасно". Отдельным пунктом в музее будет экологическая тема. Гости смогут поучаствовать в различных познавательных программах.

Что интересного посмотреть в музее "Город"?

Акция стартует с выступления ансамбля современного танца "Психея" АлтГПУ и танцевальной студии "Кекsы". Одним из самых интересных мероприятий в "Городе" станет выставка Николая и Святослава Рерихов "Ковчег будущего" из Государственного музея Востока. Гостей ждут мастер-классы по акварели, рисованию, вокалу. В 22:00 покажут постановку "Легенда о Голубой даме" – к 105-летию Марка Юдалевича.

Сколько стоит входной билет?

Большая часть площадок будет работать бесплатно. Входной билет необходимо приобретать в 14 учреждений: Краеведческий, Художественный музеи, ГМИЛИКА, музей "Город", галерея Universum АГУ, музей истории аптечного дела на Алтае "Горная аптека", Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина, музей "Мир камня", Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, Клуб-музей частных коллекций, Музей природы института биологии и биотехнологии АГУ, выставочная площадка барнаульского зоопарка "Лесная сказка".

Что интересного посмотреть в других музеях Барнаула?

Обо всех событиях мы вам рассказать не смогли. Полный список мероприятий в Барнауле можно посмотреть по ссылке.