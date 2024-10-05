Как будет выглядеть набережная Барнаула возле нового ЖК на Речном вокзале

Доступ к ней будет у всех желающих

05 октября 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: "Селфстроит"

Вечером 4 октября застройщик "Селфстроит" (компания "Селф") презентовал проект жилого комплекса "Барнаул. Комплекс у реки".

Кроме строительства двух домов компания обустроит набережную, доступ к которой будут иметь все барнаульцы и гости города. На ней разместятся лавочки, клумбы, веранды кафе, различные арт-объекты и так далее.

Главным архитектором проекта стал Юрий Захаров из архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро").

Что будет на набережной и какими будут дома – amic.ru расскажет немного позднее.