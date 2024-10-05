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Как будет выглядеть набережная Барнаула возле нового ЖК на Речном вокзале

Доступ к ней будет у всех желающих

05 октября 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: "Селфстроит"

Вечером 4 октября застройщик "Селфстроит" (компания "Селф") презентовал проект жилого комплекса "Барнаул. Комплекс у реки".

Кроме строительства двух домов компания обустроит набережную, доступ к которой будут иметь все барнаульцы и гости города. На ней разместятся лавочки, клумбы, веранды кафе, различные арт-объекты и так далее.

Главным архитектором проекта стал Юрий Захаров из архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро").

Что будет на набережной и какими будут дома – amic.ru расскажет немного позднее.

Барнаул недвижимость

Комментарии 53

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Юс

13:03:22 05-10-2024

Очень красиво! Я впечатлён!

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Гость

14:59:55 05-10-2024

Юс (13:03:22 05-10-2024) Очень красиво! Я впечатлён!... Надеюсь, это сарказм? )))

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Гость

20:46:40 05-10-2024

Гость (14:59:55 05-10-2024) Надеюсь, это сарказм? )))... Не, ну а что? Был какой-то замухрычный речвокзал, а теперь - шедевр архитектуры!

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Гость

13:27:46 05-10-2024

Выход к реке для города раз. Водозащитная зона два. Угроза наводнения три.Угроза землетрясения четыре.

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Элен без ребят

13:56:04 05-10-2024

я очень хочу, чтобы этот, и другие уродующие облик города, застройщики разорились. и те, кто их "крышует" тоже.

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Шинник

16:27:37 05-10-2024

а что есть "красиво" в вашем понимании ?
Просто, красота - это субъективно...

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Гость

14:51:13 06-10-2024

Шинник (16:27:37 05-10-2024) а что есть "красиво" в вашем понимании ?Просто, красота ... Нигде нет никакой субъективности.

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Макс

15:06:16 05-10-2024

На фотках красиво, вот только даже если построят свиньи и пьяное быдло все равно все засрет и сломает

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гость

16:19:13 05-10-2024

Территория красивая, а дома уродские

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Гость

17:11:25 05-10-2024

И это уродство будет воротами нашего города

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Гость

18:28:14 05-10-2024

Архитектору поди денег еще заплатили за это убожество?

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Вася из Кривощеково

19:34:32 05-10-2024

Ужос

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Гость

19:39:26 05-10-2024

Какой то бред , где же аквамарин на фоне ?

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Гость

20:06:13 05-10-2024

Теперь мне стало понятно что означает выражение - сикось-накость.
Все же проектировщикам пора заканчивать с употреблением вредных веществ. Это можно сказать лицо города при въезде в Барнаул и такое уродство?

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Гость

20:11:49 05-10-2024

И ни кого на горизонте....

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Гость

21:22:23 05-10-2024

Судить по картинкам несерьёзно. Но даже и по рисункам вижу лишь узенькую полоску вдоль воды. Для большого города довольно убого.

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Милослава

21:26:51 05-10-2024

Застройщик возводивший жк новая пристань тоже набережную показывал и где она

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Гость

21:32:53 05-10-2024

Красота!! река будет отражаться в фасадах, небо....Очень хороший проект

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Гость

21:50:28 05-10-2024

на последнем рендере баржА прикольная. и круглосуточно жильцам врубить про прогулочный теплоход барракуда

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Владимир

22:17:01 05-10-2024

Мне стыдно за архитектора.

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Гость

22:27:40 05-10-2024

Сейчас пишут про общий доступ... надо заскринить)

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Элен без ребят

09:03:23 06-10-2024

Гость (22:27:40 05-10-2024) Сейчас пишут про общий доступ... надо заскринить)... скиньте, после сдачи сараев об этом упоминать не будут.

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Гость

23:13:10 05-10-2024

ну или не будет, тут одно из двух.

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Клок

00:07:00 06-10-2024

Как всегда клок земли райского уголка вырвано из контекста

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Гость

04:11:50 06-10-2024

А где выходы к воде? Если кто упадет в воду - спасти будет невозможно....

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Гость

06:41:59 06-10-2024

Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Дизайнеры? Нет. Просто люди с художественным образованием? Тоже нет. Комментируют всякие рядовые граждане) ну вот по типу «Васи из кривощеково» , он посчитал рендеры «ужосом». Ладно ошибки, он суть старался донести. Он считает ужосом современный ЖК, который встанет на пустующее место. Видимо, в его Кривощекове все гораздо лучше, чем в Барнео. Есть и такие нищие разумом как некая Элен с подгузниками, которая шлет проклятья на застройщиков. Ну, говорить про то что это тебе же самой обернется я не стану - ну ты и сама знаешь. Я просто про суть твоего спича: а что тебя конкретно не устроило?

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Гость

07:40:47 06-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... А вы дизайнер? Сомневаюсь, Архитектор? Сомневаюсь. Имеете художественное образование? Очень сильно сомневаюсь. Вы видимо гражданин для которого есть только два мнения - его и неправильное? А ваше мнение согласовано с правящей партией и правительством? А Президентом РФ утверждено?

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Гость

08:01:05 06-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... По твоему, чтобы отличить коровью лепеху от овечьих шариков нужно аграрный закончить? Кстати, тот, кто нарисовал это, имеет архитектурное образование, а получилась коровья лепеха. Можешь обосновать, чем этот вы.ер лучше ПИКовских гадюшников в Москве? Архитектор трехкоппечный.

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Гость

08:49:14 06-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... А почему вы считаете мнения простых людей-юродивыми? Сколько настроено в городе профессионалами, что по ядринцева вечером проехать уже опасно, молчу про речку в которую партизанка превращается после дождя, парковаться негде, школ и садиков не хватает. Сити кстати туда же в карму застройщиков. Отмечу ранее было одно здание в проекте... Теперь 2 здания... Желание урвать у застройщика увеличиваются. Второе-может мне только было видно, что все лето в котловане вода стояла. Соответственно гидроизоляцию никто нормально не заложит. Ну как всегда в лучших барнаульских традициях. Чем юродивее тем класнее

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Гость

10:31:25 06-10-2024

Гость (08:49:14 06-10-2024) А почему вы считаете мнения простых людей-юродивыми? Сколько... Вместо деревни на Ядринцева и Пролетарской сейчас стоят вполне приличные дома. Я презираю ваш колхоз из штакетных домиков постройки 30/40-х годов прошлого века. Это голимый мрак. Сейчас на Партизанке построили ЖК Арт. Там красный кирпич, мрамор, дорогой керамзит. И это вместо свинарников, которые вы собираетесь оберегать. Мой выбор - современность. А вы можете и дальше прозябать в своих уличных туалетах.

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Гость

14:23:58 06-10-2024

Гость (10:31:25 06-10-2024) Вместо деревни на Ядринцева и Пролетарской сейчас стоят впол... вот если бы вместо ЖК "какаАрт" сделали что-то вроде ЗилАрт, то да, а так общага общагой. Как раз для понаехавших

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Юс

11:57:53 06-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Вот как раз приезжие "колхозаны" с дипломами и уродуют город

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Гость

17:36:36 06-10-2024

Юс (11:57:53 06-10-2024) Вот как раз приезжие "колхозаны" с дипломами и уродуют город...
Нет. Приезжие колхозаны как раз всем и недовольны. Недовольны высотками, недовольны застройкой новых районов, недовольны машинами, самокатами, трамваями, летящими самолетами, салютами и т.д. Это их пугает, раздражает, нервирует. Виды пустырей и полуразвалившихся свинарников , покосившихся заборов и лепешек от прошедших с пастбища коров куда милее.

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Дюша

09:13:06 07-10-2024

Гость (17:36:36 06-10-2024) Нет. Приезжие колхозаны как раз всем и недовольны. Недов... Не, братка...Я здесь родился...И живу больше 50-ти лет...И меня раздражает точечная застройка и вообще рученки, которые старую часть города превратили в кладбище...Идея туркластера и "арбат" отдельно бесят...Новая лестница на ВДНХ - уродство, которое нужно снести вместе с незаконно построенной богодельней на краю парка, которая уродует въезд в город. А самокатчиков я бы просто отстреливал, будь моя воля...

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Гость

14:34:25 06-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Как раз "Вася из Кривощеково" с комментарием "ужос" с большой долей вероятности архитектор. "Ужос" - не ошибка, а оценка представленного объекта. Потому что даже не ужас, а "ужос!" А вас 06:41:59 06-10-2024, судя по вашему посту, вывезли из Кривощеково, но Кривощеково в вас сидит прочно!)))

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Дюша

09:07:35 07-10-2024

Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Меня не устроила в первую очередь этажность...В этой зоне вообще то до трех этажей раньше было...Во-вторых - две уродливые бетонные коробки, напоминающие останки башен-близнецов Всемирного Торгового Центра. И у меня есть художественное образование...И даже опыт дизайнера по архитектуре...Позор для нашего города...Хотя после уродской богодельни на краю ВДНХ удивляться нечему...Да и баблища ввалено.

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Бдыщ...

07:02:24 06-10-2024

Нормуль... Как раз для этого города!

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Гость

08:54:06 06-10-2024

"Ш Е Д Е В Р А Л Ь Н О", как и все ЖК в Барнауле.

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Любовь

09:18:06 06-10-2024

А что если опрос с условием.... Вначале набережная и детсад... Затем выотки.. Да так чтобы уже видно где какие проходы к набережной где стоянки и это уже жителями удобно а не так поискали где и как пройти и вперёд по газону ... Прозвучало замечание кто делает замечания.... Я исправляла проекты у студентов сейчас на пенсии.... Хожу много.. Вижу много ошибок которые допустили застройщики и которые исправить нереально

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Сибиряк

10:23:12 06-10-2024

Не хватает колючей проволоки по забору.

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Гость

14:20:08 06-10-2024

Сибиряк (10:23:12 06-10-2024) Не хватает колючей проволоки по забору.... Не волнуйтесь, сделают! Именно так, как вы предлагаете.

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Дима

13:01:05 06-10-2024

Населения все и меньше)) ЖК все больше и больше))) для собак с кошками строите?))

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Гость

13:59:34 06-10-2024

Интересно, чем вдохновлялся архитектор при создании проекта, напоминающего два кривых полена? Здания, уродующие облик города на въезде в Барнаул. Я негодую, братцы.

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И

14:19:55 06-10-2024

Да ничего никто не сделает! Они уже и 44-этажки обещали, и чего только не обещали. Все как всегда. В городе смотреть не на что, все одинаковое. Чем тут можно туристов привлечь? Да ничем. Даже музей не достроили. И новый корпус АГУ грозили построить и цирк. Планов громадьё! И как всегда пшик.

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Гость

16:21:35 06-10-2024

Отвратительно, почти как и все, что делается в последние годы в родном городе. Перечислять не стану, кто имеет глаза - поймет.Полная безвкусица и китч, ведь главное правило точечной застройки- это гармоничное сочетание с другими зданиями. Когда смотришь на эти постройки и их непреодолимо хочется убрать, урезать, повернуть и т.д. говорит только о том, что они никак не вписываются в общую концепцию и стиль.
Ужасно, что облик Барнаул меняется совершенно не так как мог бы меняться, имея архитекторы больше вкуса, профессионализма и завистмости от сильных мира всего. А застройщики побольше совести и поменьше желания наживы. Смешно рассуждать о набережной, когда два уродских здания будут отныне воротами нашего города, его лицом и " нашим" подарком будущим поколениям.

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Гость

17:38:40 06-10-2024

Большой город на большой реке остался без речного вокзала ! Кто за это ответит и кого за это посадят ?

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Гость

20:16:18 06-10-2024

Почему-то молчит дизайнерский архитектор с художественным образованием единственно правильным... А как дысал, как дысал (с)

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Гость

22:55:06 06-10-2024

Нужно провести референдум в масштабе Алтайского края . Я бы проголосовал за постройку нового , современного Речного вокзала с красивой набережной , с выходами к реке . Ведь это лицо города и оно не должно быть таким уродливым .

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Гость

19:48:33 07-10-2024

Гость (22:55:06 06-10-2024) Нужно провести референдум в масштабе Алтайского края . Я бы ... А для чего вам речной вокзал?

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Лидия

23:15:31 06-10-2024

Раньше въезжая в город с моста и видя речной и ряд высоток радовалась, когда изменили концепцию высоту. Только за красноармейским и комсомольским, а ленинский оставить историческим. Пошли навстречу застройщикам, которым плевать на жителей. Эта часть города на песке, грунтовые воды близко. Это знают жители этой части города. Испокон веков затопление было до Пушкина, Гоголя и порой Короленко. Раньше шла по Ленина в сторону речного и почти от ЦУМа впереди возникал мост через Обь. Теперь не будет. Загородили. Того и гляди исторические здания, которые пока стоят двухэтажные снесут такое горе архитекторы и администраторы.

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Гость

23:41:37 06-10-2024

Дома однозначно-отвратительны!
Какая-то "тюряга"!
Ни за что бы не приобрела там квартиру, даже если бы денег некуда было девать..
Да и не думаю, что при строительстве, будут использованы все нормы!Опять тяп ляп -и готово 😖

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Гость

09:36:09 07-10-2024

Гость (23:41:37 06-10-2024) Дома однозначно-отвратительны! Какая-то "тюряга"!Ни ... В Локомотиве же берут.

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Юс

10:41:50 07-10-2024

Забавно то, что кто-то усиленно минусует самые адекватные комментарии)))

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