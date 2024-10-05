Как будет выглядеть набережная Барнаула возле нового ЖК на Речном вокзале
Доступ к ней будет у всех желающих
05 октября 2024, 12:55, ИА Амител
Фото: "Селфстроит"
Вечером 4 октября застройщик "Селфстроит" (компания "Селф") презентовал проект жилого комплекса "Барнаул. Комплекс у реки".
Кроме строительства двух домов компания обустроит набережную, доступ к которой будут иметь все барнаульцы и гости города. На ней разместятся лавочки, клумбы, веранды кафе, различные арт-объекты и так далее.
Главным архитектором проекта стал Юрий Захаров из архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро").
Что будет на набережной и какими будут дома – amic.ru расскажет немного позднее.
13:03:22 05-10-2024
Очень красиво! Я впечатлён!
14:59:55 05-10-2024
Юс (13:03:22 05-10-2024) Очень красиво! Я впечатлён!... Надеюсь, это сарказм? )))
20:46:40 05-10-2024
Гость (14:59:55 05-10-2024) Надеюсь, это сарказм? )))... Не, ну а что? Был какой-то замухрычный речвокзал, а теперь - шедевр архитектуры!
13:27:46 05-10-2024
Выход к реке для города раз. Водозащитная зона два. Угроза наводнения три.Угроза землетрясения четыре.
13:56:04 05-10-2024
я очень хочу, чтобы этот, и другие уродующие облик города, застройщики разорились. и те, кто их "крышует" тоже.
16:27:37 05-10-2024
а что есть "красиво" в вашем понимании ?
Просто, красота - это субъективно...
14:51:13 06-10-2024
Шинник (16:27:37 05-10-2024) а что есть "красиво" в вашем понимании ?Просто, красота ... Нигде нет никакой субъективности.
15:06:16 05-10-2024
На фотках красиво, вот только даже если построят свиньи и пьяное быдло все равно все засрет и сломает
16:19:13 05-10-2024
Территория красивая, а дома уродские
17:11:25 05-10-2024
И это уродство будет воротами нашего города
18:28:14 05-10-2024
Архитектору поди денег еще заплатили за это убожество?
19:34:32 05-10-2024
Ужос
19:39:26 05-10-2024
Какой то бред , где же аквамарин на фоне ?
20:06:13 05-10-2024
Теперь мне стало понятно что означает выражение - сикось-накость.
Все же проектировщикам пора заканчивать с употреблением вредных веществ. Это можно сказать лицо города при въезде в Барнаул и такое уродство?
20:11:49 05-10-2024
И ни кого на горизонте....
21:22:23 05-10-2024
Судить по картинкам несерьёзно. Но даже и по рисункам вижу лишь узенькую полоску вдоль воды. Для большого города довольно убого.
21:26:51 05-10-2024
Застройщик возводивший жк новая пристань тоже набережную показывал и где она
21:32:53 05-10-2024
Красота!! река будет отражаться в фасадах, небо....Очень хороший проект
21:50:28 05-10-2024
на последнем рендере баржА прикольная. и круглосуточно жильцам врубить про прогулочный теплоход барракуда
22:17:01 05-10-2024
Мне стыдно за архитектора.
22:27:40 05-10-2024
Сейчас пишут про общий доступ... надо заскринить)
09:03:23 06-10-2024
Гость (22:27:40 05-10-2024) Сейчас пишут про общий доступ... надо заскринить)... скиньте, после сдачи сараев об этом упоминать не будут.
23:13:10 05-10-2024
ну или не будет, тут одно из двух.
00:07:00 06-10-2024
Как всегда клок земли райского уголка вырвано из контекста
04:11:50 06-10-2024
А где выходы к воде? Если кто упадет в воду - спасти будет невозможно....
06:41:59 06-10-2024
Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Дизайнеры? Нет. Просто люди с художественным образованием? Тоже нет. Комментируют всякие рядовые граждане) ну вот по типу «Васи из кривощеково» , он посчитал рендеры «ужосом». Ладно ошибки, он суть старался донести. Он считает ужосом современный ЖК, который встанет на пустующее место. Видимо, в его Кривощекове все гораздо лучше, чем в Барнео. Есть и такие нищие разумом как некая Элен с подгузниками, которая шлет проклятья на застройщиков. Ну, говорить про то что это тебе же самой обернется я не стану - ну ты и сама знаешь. Я просто про суть твоего спича: а что тебя конкретно не устроило?
07:40:47 06-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... А вы дизайнер? Сомневаюсь, Архитектор? Сомневаюсь. Имеете художественное образование? Очень сильно сомневаюсь. Вы видимо гражданин для которого есть только два мнения - его и неправильное? А ваше мнение согласовано с правящей партией и правительством? А Президентом РФ утверждено?
08:01:05 06-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... По твоему, чтобы отличить коровью лепеху от овечьих шариков нужно аграрный закончить? Кстати, тот, кто нарисовал это, имеет архитектурное образование, а получилась коровья лепеха. Можешь обосновать, чем этот вы.ер лучше ПИКовских гадюшников в Москве? Архитектор трехкоппечный.
08:49:14 06-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... А почему вы считаете мнения простых людей-юродивыми? Сколько настроено в городе профессионалами, что по ядринцева вечером проехать уже опасно, молчу про речку в которую партизанка превращается после дождя, парковаться негде, школ и садиков не хватает. Сити кстати туда же в карму застройщиков. Отмечу ранее было одно здание в проекте... Теперь 2 здания... Желание урвать у застройщика увеличиваются. Второе-может мне только было видно, что все лето в котловане вода стояла. Соответственно гидроизоляцию никто нормально не заложит. Ну как всегда в лучших барнаульских традициях. Чем юродивее тем класнее
10:31:25 06-10-2024
Гость (08:49:14 06-10-2024) А почему вы считаете мнения простых людей-юродивыми? Сколько... Вместо деревни на Ядринцева и Пролетарской сейчас стоят вполне приличные дома. Я презираю ваш колхоз из штакетных домиков постройки 30/40-х годов прошлого века. Это голимый мрак. Сейчас на Партизанке построили ЖК Арт. Там красный кирпич, мрамор, дорогой керамзит. И это вместо свинарников, которые вы собираетесь оберегать. Мой выбор - современность. А вы можете и дальше прозябать в своих уличных туалетах.
14:23:58 06-10-2024
Гость (10:31:25 06-10-2024) Вместо деревни на Ядринцева и Пролетарской сейчас стоят впол... вот если бы вместо ЖК "какаАрт" сделали что-то вроде ЗилАрт, то да, а так общага общагой. Как раз для понаехавших
11:57:53 06-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Вот как раз приезжие "колхозаны" с дипломами и уродуют город
17:36:36 06-10-2024
Юс (11:57:53 06-10-2024) Вот как раз приезжие "колхозаны" с дипломами и уродуют город...
Нет. Приезжие колхозаны как раз всем и недовольны. Недовольны высотками, недовольны застройкой новых районов, недовольны машинами, самокатами, трамваями, летящими самолетами, салютами и т.д. Это их пугает, раздражает, нервирует. Виды пустырей и полуразвалившихся свинарников , покосившихся заборов и лепешек от прошедших с пастбища коров куда милее.
09:13:06 07-10-2024
Гость (17:36:36 06-10-2024) Нет. Приезжие колхозаны как раз всем и недовольны. Недов... Не, братка...Я здесь родился...И живу больше 50-ти лет...И меня раздражает точечная застройка и вообще рученки, которые старую часть города превратили в кладбище...Идея туркластера и "арбат" отдельно бесят...Новая лестница на ВДНХ - уродство, которое нужно снести вместе с незаконно построенной богодельней на краю парка, которая уродует въезд в город. А самокатчиков я бы просто отстреливал, будь моя воля...
14:34:25 06-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Как раз "Вася из Кривощеково" с комментарием "ужос" с большой долей вероятности архитектор. "Ужос" - не ошибка, а оценка представленного объекта. Потому что даже не ужас, а "ужос!" А вас 06:41:59 06-10-2024, судя по вашему посту, вывезли из Кривощеково, но Кривощеково в вас сидит прочно!)))
09:07:35 07-10-2024
Гость (06:41:59 06-10-2024) Кто тут комментирует про архитектуру? Архитекторы? Нет. Диза... Меня не устроила в первую очередь этажность...В этой зоне вообще то до трех этажей раньше было...Во-вторых - две уродливые бетонные коробки, напоминающие останки башен-близнецов Всемирного Торгового Центра. И у меня есть художественное образование...И даже опыт дизайнера по архитектуре...Позор для нашего города...Хотя после уродской богодельни на краю ВДНХ удивляться нечему...Да и баблища ввалено.
07:02:24 06-10-2024
Нормуль... Как раз для этого города!
08:54:06 06-10-2024
"Ш Е Д Е В Р А Л Ь Н О", как и все ЖК в Барнауле.
09:18:06 06-10-2024
А что если опрос с условием.... Вначале набережная и детсад... Затем выотки.. Да так чтобы уже видно где какие проходы к набережной где стоянки и это уже жителями удобно а не так поискали где и как пройти и вперёд по газону ... Прозвучало замечание кто делает замечания.... Я исправляла проекты у студентов сейчас на пенсии.... Хожу много.. Вижу много ошибок которые допустили застройщики и которые исправить нереально
10:23:12 06-10-2024
Не хватает колючей проволоки по забору.
14:20:08 06-10-2024
Сибиряк (10:23:12 06-10-2024) Не хватает колючей проволоки по забору.... Не волнуйтесь, сделают! Именно так, как вы предлагаете.
13:01:05 06-10-2024
Населения все и меньше)) ЖК все больше и больше))) для собак с кошками строите?))
13:59:34 06-10-2024
Интересно, чем вдохновлялся архитектор при создании проекта, напоминающего два кривых полена? Здания, уродующие облик города на въезде в Барнаул. Я негодую, братцы.
14:19:55 06-10-2024
Да ничего никто не сделает! Они уже и 44-этажки обещали, и чего только не обещали. Все как всегда. В городе смотреть не на что, все одинаковое. Чем тут можно туристов привлечь? Да ничем. Даже музей не достроили. И новый корпус АГУ грозили построить и цирк. Планов громадьё! И как всегда пшик.
16:21:35 06-10-2024
Отвратительно, почти как и все, что делается в последние годы в родном городе. Перечислять не стану, кто имеет глаза - поймет.Полная безвкусица и китч, ведь главное правило точечной застройки- это гармоничное сочетание с другими зданиями. Когда смотришь на эти постройки и их непреодолимо хочется убрать, урезать, повернуть и т.д. говорит только о том, что они никак не вписываются в общую концепцию и стиль.
Ужасно, что облик Барнаул меняется совершенно не так как мог бы меняться, имея архитекторы больше вкуса, профессионализма и завистмости от сильных мира всего. А застройщики побольше совести и поменьше желания наживы. Смешно рассуждать о набережной, когда два уродских здания будут отныне воротами нашего города, его лицом и " нашим" подарком будущим поколениям.
17:38:40 06-10-2024
Большой город на большой реке остался без речного вокзала ! Кто за это ответит и кого за это посадят ?
20:16:18 06-10-2024
Почему-то молчит дизайнерский архитектор с художественным образованием единственно правильным... А как дысал, как дысал (с)
22:55:06 06-10-2024
Нужно провести референдум в масштабе Алтайского края . Я бы проголосовал за постройку нового , современного Речного вокзала с красивой набережной , с выходами к реке . Ведь это лицо города и оно не должно быть таким уродливым .
19:48:33 07-10-2024
Гость (22:55:06 06-10-2024) Нужно провести референдум в масштабе Алтайского края . Я бы ... А для чего вам речной вокзал?
23:15:31 06-10-2024
Раньше въезжая в город с моста и видя речной и ряд высоток радовалась, когда изменили концепцию высоту. Только за красноармейским и комсомольским, а ленинский оставить историческим. Пошли навстречу застройщикам, которым плевать на жителей. Эта часть города на песке, грунтовые воды близко. Это знают жители этой части города. Испокон веков затопление было до Пушкина, Гоголя и порой Короленко. Раньше шла по Ленина в сторону речного и почти от ЦУМа впереди возникал мост через Обь. Теперь не будет. Загородили. Того и гляди исторические здания, которые пока стоят двухэтажные снесут такое горе архитекторы и администраторы.
23:41:37 06-10-2024
Дома однозначно-отвратительны!
Какая-то "тюряга"!
Ни за что бы не приобрела там квартиру, даже если бы денег некуда было девать..
Да и не думаю, что при строительстве, будут использованы все нормы!Опять тяп ляп -и готово 😖
09:36:09 07-10-2024
Гость (23:41:37 06-10-2024) Дома однозначно-отвратительны! Какая-то "тюряга"!Ни ... В Локомотиве же берут.
10:41:50 07-10-2024
Забавно то, что кто-то усиленно минусует самые адекватные комментарии)))