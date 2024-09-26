Высотный ЖК с детсадом и набережной построят рядом с барнаульским Ковшом
Дом встанет на перспективной развязке к острову Побочень
26 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Компания "Жилищная инициатива" продолжит застройку берега Ковша: на градсовете 25 сентября архитектор Владимир Золотов презентовал новый проект девелопера – огромный ЖК на 561 квартиру с подземным паркингом и детсадом. Вместе со строительством дома компания обещает отреставрировать первую городскую электростанцию, лестницу, ведущую к Ковшу, и возвести набережную.
Новое и старое
Впервые проект здания презентовали в феврале 2024 года. Тогда Владимир Золотов подчеркивал: на обсуждение комиссии вынесли лишь концепцию ЖК, так как проект планировки квартала (документ, показывающий развитие и застройку территории) не был готов. Его утвердили лишь летом, и это позволило застройщику вновь выйти с проектом на градсовет.
Участок на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"
В ЖК предусмотрена 561 квартира, двухуровневая подземная автостоянка, помещения общественного назначения, дворовые площадки. Часть из них расположена во дворе, другая – на крыше паркинга. Также в доме появится частный детский сад на 80 мест.
Фасады здания решены в спокойных, нейтральных цветах. На февральском градсовете архитекторы посчитали, что ЖК как стена загораживает вид на Ковш. В обновленном варианте авторы увеличили расстояние между существующими зданиями.
Одной из главных особенностей проекта станет набережная, растянувшаяся от ул. Короленко до ул. Ползунова.
"Принципиальное решение в том, что каждая улица при примыкании к ул. Промышленной замыкается беседкой, стилизованной площадкой для восприятия водной глади. Эти элементы являются шарнирными узлами для попадания и использования набережной", – отметил Владимир Золотов.
Также застройщик намерен реконструировать частично сохранившуюся лестницу, ведущую к Ковшу. Она будет служить входом на набережную.
Презентуя проект, Владимир Золотов рассказал и о потенциальном будущем квартала.
Согласно проекту планировки, на ул. Ползунова может появиться транспортно-пешеходный мост на остров Побочень. Это позволит включить огромную неосвоенную территорию в структуру города.
Новые победы
Члены градсовета, обсуждая проект ЖК, напомнили, что рядом с будущим домом расположена первая городская электростанция – памятник архитектуры регионального значения. Судьба здания волновала комиссию.
Присутствующий на заседании руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов успокоил: станцию планируют реконструировать, весной 2025 года будет готов проект. Но дальнейшее назначение объекта пока не определено.
Член градсовета Евгений Носенко спросил о будущем набережной:
"Насколько это все реализуемо? Не будет ли так, что построят лишь дом, а все остальное будет красивыми рендерами?"
Юрий Гатилов отметил, что появление благоустроенного берега – это поручение главы Барнаула Вячеслава Франка.
"Мы с главой города посетили дом (вероятно, речь о сданном ЖК на ул. Промышленной, 6. – Прим. ред.) – виды обворожительные. Дальнейшее [развитие территории] мы видим в строительстве этой набережной. Там была железная дорога, во время строительства теплотрассы дорогу убрали и сейчас с помощью администрации будем переносить красные линии, убирать дорогу, архитектурно вписывать это пространство. По заданию мэра мы будем заниматься набережной", – сказал Гатилов.
Однако некоторые члены градсовета усомнились, что набережная все-таки появится. Архитектор Сергей Боженко напомнил, что на месте Ковша планировали создать искусственный земельный участок.
"Все эти нарисованные перспективы хороши, но рано радоваться. Нужно радоваться нашим победам в части жилищного строительства. Здесь очередная победа точно будет", – решил он.
Других серьезных замечаний у экспертов не возникло, поэтому проект ЖК согласовали.
10:06:55 26-09-2024
А потом они засыпят Ковш, снесут хибары на острое Побочень и воткнут там ещё десяток свечек, так что если кто надеется иметь вид на реку, должен подождать пару лет и не покупать в этом человейнике себе хатку.
10:23:17 26-09-2024
Гость (10:06:55 26-09-2024) А потом они засыпят Ковш, снесут хибары на острое Побочень и... Пускай лучше новые дома построят, чем хибары-развалюхи, которые там сейчас.
18:21:42 26-09-2024
Гость (10:06:55 26-09-2024) А потом они засыпят Ковш, снесут хибары на острое Побочень и... Неа, одноподъездных свечек там не будут, такие же стены хотят.
12:32:03 26-09-2024
Гатилову верят только те, кто в этом заинтересован, прочитала статью, в которой много обещаний! Нельзя не обратить внимание на то, что при подобных строительствах разных ЖК приписки " с детсадом", вот и обязывали бы этих всех гатиловых, шоний и пр. начинать со строительства детсада и школы, а уж после этого разрешали строить их "муравейники". Думаю, при этом условии они бы все разбежались.
14:10:57 26-09-2024
Ну не пляж же там строить, чтобы было людям удобно. О людях в последнюю очередь думают.
15:09:35 26-09-2024
Сколько пафоса и дифирамбов! Банальную ливнёвку сделать не могут. Ул. Промышленную закатали желобом. После осадков сплошной поток грязи. Затем заиленные участки на асфальте. Стыдоба! Вот это победа!
22:40:37 26-09-2024
детсадостройку будет кто оплачивать? в какие квадраты эта стоимость войдет? в новый дом? или чего - от собственной прибыли оторвали? не верю