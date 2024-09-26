Высотный ЖК с детсадом и набережной построят рядом с барнаульским Ковшом

Дом встанет на перспективной развязке к острову Побочень

26 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Компания "Жилищная инициатива" продолжит застройку берега Ковша: на градсовете 25 сентября архитектор Владимир Золотов презентовал новый проект девелопера – огромный ЖК на 561 квартиру с подземным паркингом и детсадом. Вместе со строительством дома компания обещает отреставрировать первую городскую электростанцию, лестницу, ведущую к Ковшу, и возвести набережную.

Новое и старое

Впервые проект здания презентовали в феврале 2024 года. Тогда Владимир Золотов подчеркивал: на обсуждение комиссии вынесли лишь концепцию ЖК, так как проект планировки квартала (документ, показывающий развитие и застройку территории) не был готов. Его утвердили лишь летом, и это позволило застройщику вновь выйти с проектом на градсовет.

Участок на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

В ЖК предусмотрена 561 квартира, двухуровневая подземная автостоянка, помещения общественного назначения, дворовые площадки. Часть из них расположена во дворе, другая – на крыше паркинга. Также в доме появится частный детский сад на 80 мест.

Фасады здания решены в спокойных, нейтральных цветах. На февральском градсовете архитекторы посчитали, что ЖК как стена загораживает вид на Ковш. В обновленном варианте авторы увеличили расстояние между существующими зданиями.

Одной из главных особенностей проекта станет набережная, растянувшаяся от ул. Короленко до ул. Ползунова.

"Принципиальное решение в том, что каждая улица при примыкании к ул. Промышленной замыкается беседкой, стилизованной площадкой для восприятия водной глади. Эти элементы являются шарнирными узлами для попадания и использования набережной", – отметил Владимир Золотов.

Также застройщик намерен реконструировать частично сохранившуюся лестницу, ведущую к Ковшу. Она будет служить входом на набережную.

Презентуя проект, Владимир Золотов рассказал и о потенциальном будущем квартала.

Согласно проекту планировки, на ул. Ползунова может появиться транспортно-пешеходный мост на остров Побочень. Это позволит включить огромную неосвоенную территорию в структуру города.

Новые победы

Члены градсовета, обсуждая проект ЖК, напомнили, что рядом с будущим домом расположена первая городская электростанция – памятник архитектуры регионального значения. Судьба здания волновала комиссию.

Присутствующий на заседании руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов успокоил: станцию планируют реконструировать, весной 2025 года будет готов проект. Но дальнейшее назначение объекта пока не определено.

Член градсовета Евгений Носенко спросил о будущем набережной:

"Насколько это все реализуемо? Не будет ли так, что построят лишь дом, а все остальное будет красивыми рендерами?"

Юрий Гатилов отметил, что появление благоустроенного берега – это поручение главы Барнаула Вячеслава Франка.

"Мы с главой города посетили дом (вероятно, речь о сданном ЖК на ул. Промышленной, 6. – Прим. ред.) – виды обворожительные. Дальнейшее [развитие территории] мы видим в строительстве этой набережной. Там была железная дорога, во время строительства теплотрассы дорогу убрали и сейчас с помощью администрации будем переносить красные линии, убирать дорогу, архитектурно вписывать это пространство. По заданию мэра мы будем заниматься набережной", – сказал Гатилов.

Однако некоторые члены градсовета усомнились, что набережная все-таки появится. Архитектор Сергей Боженко напомнил, что на месте Ковша планировали создать искусственный земельный участок.

"Все эти нарисованные перспективы хороши, но рано радоваться. Нужно радоваться нашим победам в части жилищного строительства. Здесь очередная победа точно будет", – решил он.

Других серьезных замечаний у экспертов не возникло, поэтому проект ЖК согласовали.