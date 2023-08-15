"Как будто война". Опубликовано видео с места взрыва АЗС в Махачкале
По последним данным, погибли 27 человек. Дагестанский СК возбудил уголовное дело
15 августа 2023, 10:13, ИА Амител
До 27 человек выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф. В соцсетях публикуют видео с места происшествия.
"Автозаправка горит. Здесь вообще как будто война", – отметил очевидец.
Взрыв произошел вечером 14 августа. Глава Дагестана заявил, что семьям погибших окажут материальную помощь.
В Махачкалу прибыл первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Ранее он сообщил, что в медучреждениях находятся 66 пострадавших, из них 10 – в тяжелом состоянии.
Республиканский СК возбудил уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
"14 августа в 21:50 при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Повреждены расположенные рядом здания и автомобили", – рассказали в ведомстве.
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