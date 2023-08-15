"Как будто война". Опубликовано видео с места взрыва АЗС в Махачкале

По последним данным, погибли 27 человек. Дагестанский СК возбудил уголовное дело

15 августа 2023, 10:13, ИА Амител

До 27 человек выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф. В соцсетях публикуют видео с места происшествия.

"Автозаправка горит. Здесь вообще как будто война", – отметил очевидец.

Взрыв произошел вечером 14 августа. Глава Дагестана заявил, что семьям погибших окажут материальную помощь.

В Махачкалу прибыл первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Ранее он сообщил, что в медучреждениях находятся 66 пострадавших, из них 10 – в тяжелом состоянии.

Республиканский СК возбудил уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".