Как будут работать катки в новогодние праздники в Барнауле?

Рассказываем, когда и с какого времени начнётся массовый прокат на катках в Барнауле

02 января 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Коньки — одна из самых любимых зимних забав барнаульцев. А уж в новогодние каникулы тем более обязательно нужно побывать на катке. Куда можно пойти резать коньками лёд в первые дни нового, 2023 года, читайте на amic.ru.

Какие катки открылись в Барнауле этой зимой?

Уже с 1 января работают два катка ТРЦ Galaxy. Один из них находится на улице в новогоднем городке. Здесь можно кататься в том числе и на своих коньках. А внутри здания на третьем этаже расположен другой спортобъект.

В центре города всех желающих ждут на катке возле спорткомплекса «Обь» (Папанинцев, 96а), а также в парке культуры и отдыха Центрального района (Социалистический проспект, 11). Каток на стадионе «Клевченя» в парке «Изумрудном» (бульвар 9 Января, 29а) ждёт любителей активного отдыха с 3 января.

На катке в парке развлечений и отдыха «Арлекино» (Георгия Исакова, 149а) можно будет покататься как на своих коньках, так и взять их напрокат. То же самое касается и базы «Локомотив» (Кутузова, 12а). Пользуются популярностью у горожан ледовый дворец «Карандин-Арена» (Жасминная улица, 3) и стрелково-охотничий комплексе «Олимпийский» (Власихинская улица, 69ф).

Будет на каникулах работать каток и в «Планете Q» (посёлок Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47). Но если вы хотите не просто покататься, но и попасть на настоящий праздник, сюда всех желающих приглашают с 2 по 8 января. В эти дни с 13:00 до 17:30 здесь обещают проводить весёлую программу для детей с конкурсами, дискотекой, серебряным шоу. Будет возможность покататься на пони и мега-квадроциклах, погладить хаски, а ещё получить подарок от самого Деда Мороза (не забудьте прихватить с собой подарок, чтобы дедушка вручил его вашему ребёнку). Вход бесплатный.

Всего этой зимой в Барнауле открылось 24 катка. Чтобы вы точно знали, где можно покататься, amic.ru составил карту катков (и лыжных баз), которые будут открыты для посещения горожанами. Здесь вы найдёте и адреса спортивных объектов, и номера телефонов. Ищите те, что ближе к вашему дому. Хороших и весёлых каникул!

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