Как будут работать органы ЗАГС в Алтайском крае в праздничные дни

23 февраля будет выходным, а 24-го числа принимать граждан будут только в одном отделе

21 февраля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Органы ЗАГС Алтайского края в февральские праздничные дни будут работать по другому графику, сообщили в региональном управлении юстиции.

Режим работы учреждений в конце текущей недели будет организован так:

23 февраля в органах ЗАГС Алтайского края выходной день;

24 февраля приём граждан будет осуществляться в отделе ЗАГС № 4 Барнаула (ул. Сухэ-Батора, 13,) с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48.

С 25-го числа органы ЗАГС начнут снова работать по графику.

Ранее рассказали, как будет работать "Почта России" в Алтайском крае на праздниках.