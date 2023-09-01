Как будут учить финансовой грамотности в новом учебном году?

Финансовую грамотность сделали обязательной для школьников в прошлом учебном году

01 сентября 2023, 15:17, ИА Амител

Как распознать финансовую пирамиду в онлайн-игре и как финансовый план помогает накопить на мечту? На такие жизненные вопросы теперь отвечают в школах Алтайского края. О том, как финансовая грамотность встраивается в образовательную программу, обсудили перед началом нового учебного года на традиционной встрече педагогов региона 29 августа. В мероприятии приняло участие более 400 учителей.

Финансовая грамотность стала обязательной для изучения в 1-9 классах в прошлом учебном году. Ее элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир.

В помощь учителям разработали материалы, которые можно использовать при подготовке к урокам, рассказал эксперт Отделения Барнаул Банка России Владимир Галенко. Задания ориентированы на жизненные ситуации, например, расчет процента по вкладу или сообщения в соцсетях от мошенников, уловки которых надо без замедления распознать.

Учителя обществознания могут пройти тематический курс повышения квалификации. Его разработали специалисты Центрального Банка и Академии Минпросвещения России.

14 сентября 2023 года стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников с 5 по 10 классы по всей стране. На уроках ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами выступают сотрудники Банка России и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно как индивидуально, так и всем классом.