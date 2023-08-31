Хватило ли первоклассникам мест в школах Барнаула и что там изменится с 1 сентября

1 сентября в городе впервые примет учеников школа в микрорайоне "Спутник"

31 августа 2023, 08:01, Антон Дегтярев

Первоклассники/ Фото: amic.ru

Летние каникулы у российских школьников подходят к концу. Сентябрь начнётся с выходных, но за ними последуют школьные будни. В Барнауле к началу учебного года уже всё готово. В учреждениях образования сделали ремонт, набрали новых учителей, и всем ученикам нашлось место за партами. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук. Чиновница ответила на самые главные вопросы, которые касаются начала учебного года.

Сколько школ и детсадов откроется 1 сентября в Барнауле?

В Барнауле 1 сентября распахнут свои двери 263 учреждения образования. Это 156 детских садов, 88 школ и 19 учреждений допобразования. Среди них и открывающаяся 1 сентября школа №138 в микрорайоне "Спутник". Она примет 1,2 тысячи детей, в том числе 150 первоклассников.

Все учреждения готовы к 1 сентября?

Все учреждения образования Барнаула прошли проверку и получили акты готовности, сообщила Наталья Михальчук. На приведение помещений в порядок в 2023 году городские власти выделили 141 млн рублей. На эти деньги работы были проведены в 130 организациях, среди которых школы, детские сады и учреждения допобразования. Капитально отремонтированы в это году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" три школы - это Лицей №3, здание начальной школы Барнаульского кадетского корпуса и Школа №48. Все три школы также прошли проверку готовности к учебному году.

Сколько детей в этом году в Барнауле пойдут в первый класс?

Всего в этом году порядка 92 тысяч детей пойдут в школу — и это на 2-2,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 10,3 тысячи — первоклассники. При этом приём в первые классы продлится ещё до 5 сентября и количество детей может немного вырасти.

Первоклассники/ Фото: amic.ru

А было ли такое, что кому-то не хватило мест в ближайших школах?

К сожалению, да. Всем детям, которые не попали в школы №135 и 136 (микрорайоны "Времена года" квартала "2010" и микрорайон "Норд" квартала "211/2"), организован подвоз и обучение в школах N114 и N84. Большую часть ребят определили в школу №114, ещё 32 ребёнка пошли в школу № 84. Их будут возить в учебные учреждения на автобусах.

По словам Натальи Михальчук, сложная ситуация с местами в школах была в Индустриальном и Центральном районах города, однако проблемы были решены за счет увеличения мест в классах.

"Мы были вынуждены комплектовать классы с большим количеством детей. В этом году у нас будут классы по 34-36 человек. Это вынужденная мера, мы уверены , что в результате строительства новых школ, которые уже запланированы в Индустриальном районе, проблема будет решаться и в итоге уйдет на нет", - пояснила Наталья Михальчук.

Как детей будут возить в школу?

Для перевозок детей, не попавших в школы № 135 и 136, используют несколько автобусов по найму. Их маршруты уже определены, заключены договоры с перевозчиками, средства на это выделены, отметила Наталья Михальчук.

"Это будут перевозки по договору фрахтования. Маршрут будет проходить по улице Взлетная, а затем по ул. Попова и дальше до образовательной организации. Детей будут забирать с микрорайонов и довозить до школы и обратно. Причем возить будут только первоклассников", - пояснила зампредседателя комитета по образованию.

Наталья Михальчук также отметила, что сейчас не по месту жительства в Барнауле обучаются порядка 20% учеников.

Всего в городе работает 29 школьных маршрутов, на них задействовано 18 школьных автобусов. Все они возят детей из пригородных поселков.

Первоклассники/ Фото: amic.ru

Какие нововведения будут в школах в этом году?

Главным нововведением в школах станет появление единой федеральной образовательной программы. Она подразумевает введение единой программы по всем учебным предметам. В том числе и учебники теперь во всех школах будут одни и те же.

Также школьники теперь будут заниматься общественно-полезным трудом — мыть парты, убирать доску, садить цветы и так далее. Ещё у учащихся 6-11 классов появится новая дисциплина по профориентации "Россия — мои горизонты" в рамках внеурочной деятельности

Возвращается и серебряная медаль. Она будет выдаваться, если у школьника в аттестате есть две четвёрки.

Кроме того, появляются новые категории учителей — учитель-методист и учитель-наставник. Получить их педагог может после прохождения аттестации. Какие выплаты получат педагоги-наставники, пока ещё не определено.

Также в этом году в школах по указу президента созданы школьные спортклубы и театральные студии.

Подробнее от том, что именно изменится в школах, можно прочитать здесь.

Школы уже получили новые учебники?

Алтайский край уже получил новые "единые" учебники и сейчас идёт распределение их по школам, отметила Наталья Михальчук. Так, в школы пришли новые учебники истории, которые предполагают синхронизацию курсов "История России" и "Всеобщая история". Учителя с новыми пособиями сейчас знакомятся, подчеркнула Наталья Михальчук.

Первоклассники/ Фото: amic.ru

А учителей в барнаульских школах хватает?

Да, отметили в комитете. Ожидается, что в этом учебном году в школы придут работать порядка 200 молодых специалистов. Уже пришли на работу около 70 молодых учителей, 35 из них обучались по целевым договорам. Кроме того, в этом году как и в прошлом в отдельных школах будут работать студенты 4 и 5 курсов педвуза. Так, с 1 сентября к работе приступят порядка 10-12 студентов.

Наталья Михальчук отметила, что к 1 сентября в Барнауле закрыты все учительские вакансии.

"Молодых педагогов хотелось бы больше, но пока их у нас около 200 во всех учреждениях, 70 человек только в школах. Вакансии закрываются путем перераспределния нагрузки — где-то это полторы, где-то две ставки. Это не совсем хорошо и каждый педагог должен работать не с такой нагрузкой. Но все вакансии закрыты. Сегодня дефицита нет, но если бы в наши школы пришли учителя физики, математики, русского языка и литературы, начальных классов и разгрузили бы учителей, мы были бы очень рады", - отметила Наталья Михальчук.При этом к каждому молодому педагогу приставляют наставника, чтобы учебный процесс организовывался под руководством опытного педагога, отметили в комитете.

Флаги в школах продолжат поднимать?

Да. Школьники продолжат поднимать российские флаги по понедельникам и спускать в пятницу. Флагов в школах станет даже больше. Так, для школьников закупили флагштоки, которые установят на стадионах и спортплощадках, чтобы там можно было проводить всё те же мероприятия с поднятием флага. То есть теперь в школах будет по два флагштока — один перед входом, а второй на стадионе.

Когда будут следующие каникулы?

В учебном году 2023-24 осенние каникулы продлятся с 28 октября по 5 ноября. С 30 декабря по 8 января будут зимние каникулы, с 25 марта по 02 апреля — весенние и с 27 мая у школьников начнутся летние каникулы. Кроме того, в феврале дополнительные каникулы будут у первоклассников.