Хватило ли первоклассникам мест в школах Барнаула и что там изменится с 1 сентября
1 сентября в городе впервые примет учеников школа в микрорайоне "Спутник"
31 августа 2023, 08:01, Антон Дегтярев
Летние каникулы у российских школьников подходят к концу. Сентябрь начнётся с выходных, но за ними последуют школьные будни. В Барнауле к началу учебного года уже всё готово. В учреждениях образования сделали ремонт, набрали новых учителей, и всем ученикам нашлось место за партами. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук. Чиновница ответила на самые главные вопросы, которые касаются начала учебного года.
Сколько школ и детсадов откроется 1 сентября в Барнауле?
В Барнауле 1 сентября распахнут свои двери 263 учреждения образования. Это 156 детских садов, 88 школ и 19 учреждений допобразования. Среди них и открывающаяся 1 сентября школа №138 в микрорайоне "Спутник". Она примет 1,2 тысячи детей, в том числе 150 первоклассников.
Все учреждения готовы к 1 сентября?
Все учреждения образования Барнаула прошли проверку и получили акты готовности, сообщила Наталья Михальчук. На приведение помещений в порядок в 2023 году городские власти выделили 141 млн рублей. На эти деньги работы были проведены в 130 организациях, среди которых школы, детские сады и учреждения допобразования. Капитально отремонтированы в это году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" три школы - это Лицей №3, здание начальной школы Барнаульского кадетского корпуса и Школа №48. Все три школы также прошли проверку готовности к учебному году.
Сколько детей в этом году в Барнауле пойдут в первый класс?
Всего в этом году порядка 92 тысяч детей пойдут в школу — и это на 2-2,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 10,3 тысячи — первоклассники. При этом приём в первые классы продлится ещё до 5 сентября и количество детей может немного вырасти.
А было ли такое, что кому-то не хватило мест в ближайших школах?
К сожалению, да. Всем детям, которые не попали в школы №135 и 136 (микрорайоны "Времена года" квартала "2010" и микрорайон "Норд" квартала "211/2"), организован подвоз и обучение в школах N114 и N84. Большую часть ребят определили в школу №114, ещё 32 ребёнка пошли в школу № 84. Их будут возить в учебные учреждения на автобусах.
По словам Натальи Михальчук, сложная ситуация с местами в школах была в Индустриальном и Центральном районах города, однако проблемы были решены за счет увеличения мест в классах.
"Мы были вынуждены комплектовать классы с большим количеством детей. В этом году у нас будут классы по 34-36 человек. Это вынужденная мера, мы уверены , что в результате строительства новых школ, которые уже запланированы в Индустриальном районе, проблема будет решаться и в итоге уйдет на нет", - пояснила Наталья Михальчук.
Как детей будут возить в школу?
Для перевозок детей, не попавших в школы № 135 и 136, используют несколько автобусов по найму. Их маршруты уже определены, заключены договоры с перевозчиками, средства на это выделены, отметила Наталья Михальчук.
"Это будут перевозки по договору фрахтования. Маршрут будет проходить по улице Взлетная, а затем по ул. Попова и дальше до образовательной организации. Детей будут забирать с микрорайонов и довозить до школы и обратно. Причем возить будут только первоклассников", - пояснила зампредседателя комитета по образованию.
Наталья Михальчук также отметила, что сейчас не по месту жительства в Барнауле обучаются порядка 20% учеников.
Всего в городе работает 29 школьных маршрутов, на них задействовано 18 школьных автобусов. Все они возят детей из пригородных поселков.
Какие нововведения будут в школах в этом году?
Главным нововведением в школах станет появление единой федеральной образовательной программы. Она подразумевает введение единой программы по всем учебным предметам. В том числе и учебники теперь во всех школах будут одни и те же.
Также школьники теперь будут заниматься общественно-полезным трудом — мыть парты, убирать доску, садить цветы и так далее. Ещё у учащихся 6-11 классов появится новая дисциплина по профориентации "Россия — мои горизонты" в рамках внеурочной деятельности
Возвращается и серебряная медаль. Она будет выдаваться, если у школьника в аттестате есть две четвёрки.
Кроме того, появляются новые категории учителей — учитель-методист и учитель-наставник. Получить их педагог может после прохождения аттестации. Какие выплаты получат педагоги-наставники, пока ещё не определено.
Также в этом году в школах по указу президента созданы школьные спортклубы и театральные студии.
Подробнее от том, что именно изменится в школах, можно прочитать здесь.
Школы уже получили новые учебники?
Алтайский край уже получил новые "единые" учебники и сейчас идёт распределение их по школам, отметила Наталья Михальчук. Так, в школы пришли новые учебники истории, которые предполагают синхронизацию курсов "История России" и "Всеобщая история". Учителя с новыми пособиями сейчас знакомятся, подчеркнула Наталья Михальчук.
А учителей в барнаульских школах хватает?
Да, отметили в комитете. Ожидается, что в этом учебном году в школы придут работать порядка 200 молодых специалистов. Уже пришли на работу около 70 молодых учителей, 35 из них обучались по целевым договорам. Кроме того, в этом году как и в прошлом в отдельных школах будут работать студенты 4 и 5 курсов педвуза. Так, с 1 сентября к работе приступят порядка 10-12 студентов.
Наталья Михальчук отметила, что к 1 сентября в Барнауле закрыты все учительские вакансии.
"Молодых педагогов хотелось бы больше, но пока их у нас около 200 во всех учреждениях, 70 человек только в школах. Вакансии закрываются путем перераспределния нагрузки — где-то это полторы, где-то две ставки. Это не совсем хорошо и каждый педагог должен работать не с такой нагрузкой. Но все вакансии закрыты. Сегодня дефицита нет, но если бы в наши школы пришли учителя физики, математики, русского языка и литературы, начальных классов и разгрузили бы учителей, мы были бы очень рады", - отметила Наталья Михальчук.При этом к каждому молодому педагогу приставляют наставника, чтобы учебный процесс организовывался под руководством опытного педагога, отметили в комитете.
Флаги в школах продолжат поднимать?
Да. Школьники продолжат поднимать российские флаги по понедельникам и спускать в пятницу. Флагов в школах станет даже больше. Так, для школьников закупили флагштоки, которые установят на стадионах и спортплощадках, чтобы там можно было проводить всё те же мероприятия с поднятием флага. То есть теперь в школах будет по два флагштока — один перед входом, а второй на стадионе.
Когда будут следующие каникулы?
В учебном году 2023-24 осенние каникулы продлятся с 28 октября по 5 ноября. С 30 декабря по 8 января будут зимние каникулы, с 25 марта по 02 апреля — весенние и с 27 мая у школьников начнутся летние каникулы. Кроме того, в феврале дополнительные каникулы будут у первоклассников.
09:12:43 31-08-2023
А что не написали, что 135 школа принимает первоклассников по 40 человек в класс.... отчитались опять что все ок.
12:59:27 31-08-2023
Вот, оказывается как.Человейников понавтыкали а школ тю-тю.Вот это "продуманная" застройка города...
13:10:44 31-08-2023
Афиноген (12:59:27 31-08-2023) Вот, оказывается как.Человейников понавтыкали а школ тю-тю.В... а вы только проснулись? проблеме уже лет 15
13:53:37 31-08-2023
Гость (13:10:44 31-08-2023) а вы только проснулись? проблеме уже лет 15... А вы предлагаете мне решить эту проблему?-так у меня другие полномочия,я за другие функции отвечаю.Это пусть наши местные умники со своими немереными зарплатами всё это решают.Они ж не доедают ,не досыпают ,всё о нашем благе пекутся.
13:20:33 31-08-2023
Афиноген (12:59:27 31-08-2023) Вот, оказывается как.Человейников понавтыкали а школ тю-тю.В... Муравейник - муравьи. Человейник - человьи?
13:54:58 31-08-2023
Гость (13:20:33 31-08-2023) Муравейник - муравьи. Человейник - человьи? ... А вам бы в филологи..,цены б вам не было.
13:10:12 31-08-2023
Гость (09:12:43 31-08-2023) А что не написали, что 135 школа принимает первоклассников п... потому что это нормальное допустимое в муниципальных школах количество учеников, 40 человек в классе. В большинстве школ Барнаула такое количество учеников. В частных школах максимум 18 человек. стоимость 26 000 р в месяц, можете подать заявку, тк мест нет обычно уже с июля.
14:03:52 31-08-2023
Гость (13:10:12 31-08-2023) потому что это нормальное допустимое в муниципальных школах ... Это ,по-вашему ,нормальное допустимое количество учеников в классе?Да это форменное безобразие,чему там можно научиться,и как учителю доносить свои знания такой массе?Это же не лекция для студентов,а урок для детей ,с их шалостями,непониманием и прочими присущими для них подобными вещами.Если у нас такая ситуация то это просто позор.
18:39:49 31-08-2023
Афиноген (14:03:52 31-08-2023) Это ,по-вашему ,нормальное допустимое количество учеников в ... Мы в 1960-е - 70-е годы учились по 43-45 человек в классе и образование было великолепным и все справлялись с нагрузками - и учителя и ученики.
08:39:49 01-09-2023
Гость (18:39:49 31-08-2023) Мы в 1960-е - 70-е годы учились по 43-45 человек в классе и ... Уважаемый, это было другое время и с другой учебной программой,сейчас же ,ведь другие ,более высокие требования и более нагруженная программа.Осваивать её надо при соответствующих условиях.В те времена видно были трудности с открытием новых школ,так как население увеличивалось и был демографический всплеск,в отличие от нашего времени.Но тогда умели быстро решать подобные проблемы и я уже учился в хорошей новой школе где не было такого переполнения.А нынешним сребролюбцам важно прежде всего набить свой карман,не задумываясь о завтрашнем дне.
21:16:13 31-08-2023
Гость (13:10:12 31-08-2023) потому что это нормальное допустимое в муниципальных школах ... Сорок учеников в классе, это не нормальное, кем-то допустимое.
20:14:59 31-08-2023
Ага, как же закрыты все вакансии. Нехватка учителей катастрофическая, там не полторы-две ставки, а по три приходится брать - просто потому что вести уроки некому. А молодые приходят и через месяц уходят, как зп первую получают. Лучше бы с этим что-то сделали, доплату молодым педагогам ввели - они изначально ощутимо меньше чем учителя со стажем получают.
21:26:13 31-08-2023
Нынешние чиновники считают, что для будущего страны важнее их кабинеты и доблестные стеллы, чем школы и поликлиники.
06:17:02 01-09-2023
Гость (21:26:13 31-08-2023) Нынешние чиновники считают, что для будущего страны важнее и... образованному и здоровому гражданину гораздо сложнее загонять через телек про прекрасную жизнь, да и в стране дефицит низкоквалифицированных рабочих рук.