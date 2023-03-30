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Как будут выплачивать пенсии россиянам, живущим за границей?

Пенсии россиянам, проживающим за рубежом, будут выплачивать по-особенному

30 марта 2023, 15:09, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому живущим за границей россиянам будут перечислять пенсии в особом порядке.

Как будут начислять российские пенсии за рубежом, и при чём здесь санкции – в разборе amic.ru.

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Какие пенсии платят россиянам, живущим за границей?

Россияне, живущие за границей, могут получать:

  • страховые пенсии;
  • пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных);
  • доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью;
  • дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам Великой Отечественной войны.
2

Как будут выплачивать пенсии россиянам, живущим за границей?

Россиянам, живущим за границей, будут начислять пенсии и прочие выплаты на банковские счета только в рублях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.

"[Зачислять будут] на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путём зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", – уточняют в постановлении.

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Почему пенсии будут начислять только на рублёвые счета?

Планируется, что это позволит выплачивать деньги в условиях санкций. Ранее карты россиян Visa и Mastercard, на которые приходили пенсии, отказались обслуживать за рубежом, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, в апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому выплаты на рублёвые счета за границей осуществляли в соответствии с временным порядком.

4

Нужно ли написать заявление, чтобы получать пенсию за границей?

Да. Для получения пенсий россиянам, живущим за границей, нужно написать заявление.

К нему нужно приложить реквизиты банковского счёта, открытого в России или за рубежом.

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Какие ещё документы нужны для оформления пенсии за границей?

Для оформления пенсии россиянам, проживающим за рубежом, нужно предоставить:

  • заявление о назначении и доставке пенсии;
  • копию внутреннего или заграничного паспорта гражданина РФ;
  • копию СНИЛС;
  • документы о страховом стаже;
  • справку о зарплате за любые пять лет подряд трудовой деятельности;
  • копию военного билета;
  • копии документов о заключении или расторжении брака, изменении фамилии;
  • копию свидетельства о рождении ребёнка.
6

Можно ли оформить российскую пенсию, если пенсионный возраст наступил после переезда за границу?

Нет, нельзя. Граждане РФ могут оформить пенсию за границей, только если пенсионный возраст наступил во время проживания в России.

Комментарии 6

  • а почему им должны пенсии выплачивать? они уехали, работали на другое государство, налоги платили не в наш бюджет, а пенсию будут получать тут? не жирно? безусловно, должны быть исключения, но платить всем подряд...
    30 марта, Гость   Ответить
  • "они уехали, работали на другое государство" --- Гость, читайте внимательнее. "Граждане РФ могут оформить пенсию за границей, только если пенсионный возраст наступил во время проживания в России"
    30 марта, Гость   Ответить
  • о как зад подгорает у первого коментатора
    30 марта, Гость   Ответить
  • а вообще, если это касается ЕС, то "две" пенсии там запрещено иметь, получай или что там дают или нашу. По началу то все по две получали, а потом лафа кончилась. Кто поумней здесь доверенности оформлял на родственников, на получение нашей пенсии.
    30 марта, Гость   Ответить
  • а почему им должны пенсии выплачивать? они уехали, работали на другое государство, налоги платили не в наш бюджет, ----- Страшно подумать, что вы думаете о жителях новых регионов... Держите себя в руках, исправляйтесь!!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Страшно подумать, что вы думаете о жителях новых регионов.." А вы не думайте, у вас это плохо получается. Причем тут новые регионы?
    30 марта, Гость   Ответить
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