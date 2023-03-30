Как будут выплачивать пенсии россиянам, живущим за границей?

Планируется, что это позволит выплачивать деньги в условиях санкций. Ранее карты россиян Visa и Mastercard, на которые приходили пенсии, отказались обслуживать за рубежом, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, в апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому выплаты на рублёвые счета за границей осуществляли в соответствии с временным порядком.