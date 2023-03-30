Как будут выплачивать пенсии россиянам, живущим за границей?
Пенсии россиянам, проживающим за рубежом, будут выплачивать по-особенному
30 марта 2023, 15:09, Анастасия Бичакова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому живущим за границей россиянам будут перечислять пенсии в особом порядке.
Как будут начислять российские пенсии за рубежом, и при чём здесь санкции – в разборе amic.ru.
Какие пенсии платят россиянам, живущим за границей?
Россияне, живущие за границей, могут получать:
- страховые пенсии;
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных);
- доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью;
- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам Великой Отечественной войны.
Как будут выплачивать пенсии россиянам, живущим за границей?
Россиянам, живущим за границей, будут начислять пенсии и прочие выплаты на банковские счета только в рублях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.
"[Зачислять будут] на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путём зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", – уточняют в постановлении.
Почему пенсии будут начислять только на рублёвые счета?
Планируется, что это позволит выплачивать деньги в условиях санкций. Ранее карты россиян Visa и Mastercard, на которые приходили пенсии, отказались обслуживать за рубежом, пишет "Коммерсантъ".
Напомним, в апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому выплаты на рублёвые счета за границей осуществляли в соответствии с временным порядком.
Нужно ли написать заявление, чтобы получать пенсию за границей?
Да. Для получения пенсий россиянам, живущим за границей, нужно написать заявление.
К нему нужно приложить реквизиты банковского счёта, открытого в России или за рубежом.
Какие ещё документы нужны для оформления пенсии за границей?
Для оформления пенсии россиянам, проживающим за рубежом, нужно предоставить:
- заявление о назначении и доставке пенсии;
- копию внутреннего или заграничного паспорта гражданина РФ;
- копию СНИЛС;
- документы о страховом стаже;
- справку о зарплате за любые пять лет подряд трудовой деятельности;
- копию военного билета;
- копии документов о заключении или расторжении брака, изменении фамилии;
- копию свидетельства о рождении ребёнка.
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