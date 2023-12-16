Как быстро отправить и получить посылки на почте благодаря цифровым сервисам
"Почта России" предлагает несколько удобных вариантов для ускорения процесса
16 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K5SQG
"Почта России" активно внедряет сервисы, которые помогают клиентам по всей стране, в том числе и в Алтайском крае, быстро получить или отправить посылку.
Доставка посылок на дом
Чтобы забрать посылку не выходя из дома, достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении "Почты", найти посылку по трек-номеру и заказать доставку из отделения (стоимость услуги 100 руб.) Посылку до 2,5 кг доставит почтальон, более тяжелые отправления – до 31,5 кг, привезет домой курьер. С начала 2023 года клиенты "Почты" в Алтайском крае заказали доставку на дом или в офис почти 168 тысяч посылок.
Электронная подпись
Простая электронная подпись (ПЭП) – удобный инструмент, который позволяет быстро получать отправления на почте без заполнения бланка извещения и предъявления документов. При получении в отделении достаточно показать оператору трек-номер из мобильного приложения. Далее на телефон, указанный при регистрации, придет СМС с кодом, его необходимо назвать оператору. В регионе уже более 535 тысяч клиентов "Почты России" получают посылки, мелкие пакеты и заказные письма с помощью ПЭП и экономят время.
Дистанционное оформление и оплата посылок
Цифровой сервис "Предзаполненная посылка" позволяет заполнить все необходимые для отправки посылки данные самостоятельно, из дома. После этого клиент получает уже готовый бланк с трек-номером, который надо распечатать и приклеить к посылке или показать с экрана мобильного телефона оператору.
Через "Предоплаченную посылку" можно сразу оплатить онлайн. Достаточно просто прийти в ближайшее отделение "Почты" и передать посылку оператору. Переплаченную сумму вернут на карту, а чек придет на электронную почту. С помощью этих онлайн-сервисов в 2023 году в Алтайском крае клиенты "Почты" оформили и оплатили почти 251 тысячу отправлений.
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14:53:13 16-12-2023
К чему всё это, если, всё равно, приходя на почту, видишь очень медленно двигающиеся очереди. Всех посокращали и в одну кассу теперь и пенсии, и оплата, и отправления, и получение, и купить пельмешков)))
15:11:30 16-12-2023
И курьер на дом дорого, ещё и время не удобное. Стараюсь не пользоваться "услугами" ПР, есть хорошие конкуренты. А разрекламированная предварительная запись в отделение при работающем единственном окне?
19:29:36 16-12-2023
В посылочном отделе на ПР в Коврове 2 окна. В час ПИК работает одно - нет оператора. Только один!... Большая очередь и раздражение...
16:02:35 19-12-2023
В Астрахани во всех отделениях бардак, то посылки не туда приходят, то отправляют их сразу обратно, не извещая об их приходе. С персоналом вообще проблема, всегда скандалы и очереди, зарплаты очень маленькие, нормальных специалистов не найти. Если уж, даже в центральном отделении полнейший бардак и неорганизованность, что можно говорить про районные отделения. А самая беда, я столько раз отправлял жалобы на работу отделений, Почта России их просто игнорирует и ни чего не меняет, увы. Стараюсь не связываться с этой организацией, по возможности, потому что этот бардак там неискореним
16:12:29 19-12-2023
Почта России была и есть дно! Как воровали 10 лет назад, так и сейчас воруют на распределительном центре! Самая худшая компания и связываться себе дороже. 10 лет назад заказали ребёнку телефон. Украли на распределительном в Москве! Кирпичик положили вместо телефона, сволочи! Месяц назад заказали экран для ноутбука! Уже 2 недели не можем найти концов! Где пропал? Да опять в Москве, в распределительном. Позорище вам! Может пора сотрудников раздевать и шмонать, как на зоне??? Если набираете уродов, то и вести себя с ними соответственно! Почему я, оплатив всё покупки, должна тратить время и нервы на исправление ваших косяков, воры?
15:45:22 22-12-2023
Пользуюсь услугами ПР давно (дети живут на Чукотке), но последнее время все реже, так как с декабря мои посылки выросли в цене не много не мола в 14 раз с 750 рублей до 10550. И это при том что оформление идет через приложение. Иногда просто диву даешься приносишь посылку оформленной, упакованной оператору только и остаётся что скорректировать вес, распечатать и наклеить квитанцию. А за прием посылки берут теже деньги что и раньше. Упаковывают из рук вон плохо, посылки доходят убитыми (или потрошёнными), если доходят. За что скажите мы платим такие деньги . Да и ещё один факт билет из Москвы до Анадыря стоит 20000 с 23 кг. багажа и 10 кг. ручной клади, а пересылка 10550 где логика или посылки в ручную переносят?