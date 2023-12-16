"Почта России" предлагает несколько удобных вариантов для ускорения процесса

16 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K5SQG

"Почта России" / Фото: пресс-служба организации

"Почта России" активно внедряет сервисы, которые помогают клиентам по всей стране, в том числе и в Алтайском крае, быстро получить или отправить посылку.

Доставка посылок на дом

Чтобы забрать посылку не выходя из дома, достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении "Почты", найти посылку по трек-номеру и заказать доставку из отделения (стоимость услуги 100 руб.) Посылку до 2,5 кг доставит почтальон, более тяжелые отправления – до 31,5 кг, привезет домой курьер. С начала 2023 года клиенты "Почты" в Алтайском крае заказали доставку на дом или в офис почти 168 тысяч посылок.

Электронная подпись

Простая электронная подпись (ПЭП) – удобный инструмент, который позволяет быстро получать отправления на почте без заполнения бланка извещения и предъявления документов. При получении в отделении достаточно показать оператору трек-номер из мобильного приложения. Далее на телефон, указанный при регистрации, придет СМС с кодом, его необходимо назвать оператору. В регионе уже более 535 тысяч клиентов "Почты России" получают посылки, мелкие пакеты и заказные письма с помощью ПЭП и экономят время.

Дистанционное оформление и оплата посылок

Цифровой сервис "Предзаполненная посылка" позволяет заполнить все необходимые для отправки посылки данные самостоятельно, из дома. После этого клиент получает уже готовый бланк с трек-номером, который надо распечатать и приклеить к посылке или показать с экрана мобильного телефона оператору.

Через "Предоплаченную посылку" можно сразу оплатить онлайн. Достаточно просто прийти в ближайшее отделение "Почты" и передать посылку оператору. Переплаченную сумму вернут на карту, а чек придет на электронную почту. С помощью этих онлайн-сервисов в 2023 году в Алтайском крае клиенты "Почты" оформили и оплатили почти 251 тысячу отправлений.

АО "Почта России"

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