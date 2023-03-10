Тайм-аут. Почему в Барнауле так и не начали строить манеж за 470 млн рублей?

Спортивный объект для школы "Динамо" на стадионе "Трансмаш" хотят построить уже много лет

10 марта 2023, 06:20, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края не отказываются от идеи строительства круглогодичного футбольного манежа в Барнауле рядом со стадионом "Трансмаш". Об этом во время эфира с ЦУР заявил министр спорта региона Максим Рябцев. На возведение объекта, согласно ценам 2020 года, необходимо не менее 470 миллионов рублей. Однако точная цифра станет известна только после прохождения государственной экспертизы.

Когда уже начнут строить футбольный манеж в Барнауле?

О планах построить манеж по адресу проспекта Ленина, 156, краевые власти заявили ещё в 2020 году. Сейчас, как пояснил Максим Рябцев, уже разработана проектно-сметная документация, которая в ближайшее время пройдёт государственную экспертизу.

"По её завершении, в 2023 году, мы будем решать вопрос о финансировании проекта", – пояснил Максим Рябцев.

Ранее министр спорта Алтайского края заявлял, что в регионе не будут приступать к большим стройкам, пока не сдадут в эксплуатацию три ФОКа в Барнауле и ледовую арену в Бийске. Построить их планировали ещё осенью 2022 года, но подрядчики сорвали все графики и теперь, в лучшем случае, спортивные объекты завершат летом этого года. Из-за затягивания сроков сдачи ФОКов, власти региона отложили строительство ледовой арены "Алтай" в Барнауле и реконструкцию других крупных спортивных арен.

Что вообще за футбольный манеж и зачем он нужен?

Речь идёт о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Сейчас здание находится в аварийном состоянии и заниматься на базе невозможно. Министерство спорта края планировало реконструировать футбольную школу "Динамо". Однако проверка показала: проще снести и построить что-то новое, чем восстанавливать имеющуюся инфраструктуру. В 2019 году "Трансмаш" начали ремонтировать – на верхнем поле по программе "Спорт – норма жизни" постелили новое покрытие.

Тогда же на уровне руководства барнаульского "Динамо" и Министерства спорта края возникла идея построить новый футбольный манеж. В то же время в Барнауле открылся филиал московской школы "Динамо" имени Льва Яшина и казалось, что проект может получить поддержку на федеральном уровне. Однако этого так и не произошло.

На строительство манежа необходимо не менее 470 миллионов рублей. Однако эта цифра не окончательная и может измениться после завершения государственной экспертизы. В 2021 году на разработку проекта из краевого бюджета выделили 8 миллионов рублей. Ожидалось, что работы начнутся в 2021 году, но их отложили из-за отсутствия средств. На строительство подобных манежей необходимо около трёх лет.

Отметим, футбольный клуб "Динамо" уже давно нуждается в подобной крытой арене. Дело в том, что зимой у детей школы и профессиональных игроков "бело-голубых" нет возможности тренироваться в помещении, а единственный крытый манеж на Алтае – "Темп" – находится в частных руках.