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Дмитрий Певцов выступил на Алтае и решил петь больше песен Роберта Рождественского

Во время концерта актер и певец был очень эмоционален. Фоторепортаж

03 июля 2024, 16:55, ИА Амител

Дмитрий Певцов в Барнауле

Концерт Дмитрия Певцова прошел в Государственной филармонии Алтайского края в воскресенье, 30 июня. Актер и певец исполнил музыкальные шедевры советского кино, в том числе песни на стихи Роберта Рождественского. Кстати, перед этим Дмитрий Певцов побывал в Косихе на литературном фестивале Роберта Рождественского и выступил перед зрителями на  Яру любви. 

Позже артист сказал: "Мы поняли, что в нашем репертуаре мало песен на стихи этого автора". Как отмечают в Министерстве культуры Алтайского края, теперь Певцов планирует увеличить число песен на стихи Роберта Рождественского. Но это не все: артист намерен создать отдельную программу, посвященную произведениям и творчеству нашего известного поэта. В фоторепортаже Евгении Савиной – концерт Дмитрия Певцова. А 4 июля на портале amic.ru смотрите "Переговорку" с артистом и депутатом, где мы говорили о кино, свободе и творчестве.

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НОВОСТИКультура

Комментарии 3

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Гость

11:25:28 04-07-2024

Жаль, не удалось попасть на концерт, билеты быстро раскупили

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Гость

12:03:40 04-07-2024

Надумаете не нужен со своими концертами даже бесплатно!

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Гость

23:14:27 04-07-2024

Какой из Певцова певец???

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