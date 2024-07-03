Дмитрий Певцов выступил на Алтае и решил петь больше песен Роберта Рождественского
Во время концерта актер и певец был очень эмоционален. Фоторепортаж
03 июля 2024, 16:55, ИА Амител
Концерт Дмитрия Певцова прошел в Государственной филармонии Алтайского края в воскресенье, 30 июня. Актер и певец исполнил музыкальные шедевры советского кино, в том числе песни на стихи Роберта Рождественского. Кстати, перед этим Дмитрий Певцов побывал в Косихе на литературном фестивале Роберта Рождественского и выступил перед зрителями на Яру любви.
Позже артист сказал: "Мы поняли, что в нашем репертуаре мало песен на стихи этого автора". Как отмечают в Министерстве культуры Алтайского края, теперь Певцов планирует увеличить число песен на стихи Роберта Рождественского. Но это не все: артист намерен создать отдельную программу, посвященную произведениям и творчеству нашего известного поэта. В фоторепортаже Евгении Савиной – концерт Дмитрия Певцова. А 4 июля на портале amic.ru смотрите "Переговорку" с артистом и депутатом, где мы говорили о кино, свободе и творчестве.
11:25:28 04-07-2024
Жаль, не удалось попасть на концерт, билеты быстро раскупили
12:03:40 04-07-2024
Надумаете не нужен со своими концертами даже бесплатно!
23:14:27 04-07-2024
Какой из Певцова певец???