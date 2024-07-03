Кино нужно национализировать. Дмитрий Певцов о том, как развивать массовое искусство

Известный актер рассказал, чему можно поучиться у советской цензуры

03 июля 2024, 12:50, ИА Амител

На фильмы должен быть госзаказ в рамках определенной идеологии, считает известный российский актер и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов. Только в этом случае современный кинематограф перестанет отдавать "мертвечиной". Об этом актер заявил во время съемок "Переговорки" на amic.ru. Напомним, певец и актер приезжал в Алтайский край на Рождественские чтения и дал концерт в барнаульской филармонии.

Сейчас, отмечает депутат, настоящего госзаказа в кинематографе нет. А самое главное – недостаточный контроль за тем, что в итоге производят за государственные деньги.

"Сценарий может быть таким, а фильм в итоге выйдет совершенно другим", – указывает Певцов и вспоминает, каким был контроль в советское время. Подробности – в нашем видео.

Также поговорили о том, что все-таки это такое – настоящее кино и театр. В чем разочаровался Дмитрий Певцов, когда пришел в большую политику, и о многом другом.

Полную версию "Переговорки" с Дмитрием Певцовым смотрите на портале amic.ru 4 июля 2024 года.