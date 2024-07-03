Кино нужно национализировать. Дмитрий Певцов о том, как развивать массовое искусство
Известный актер рассказал, чему можно поучиться у советской цензуры
03 июля 2024, 12:50, ИА Амител
На фильмы должен быть госзаказ в рамках определенной идеологии, считает известный российский актер и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов. Только в этом случае современный кинематограф перестанет отдавать "мертвечиной". Об этом актер заявил во время съемок "Переговорки" на amic.ru. Напомним, певец и актер приезжал в Алтайский край на Рождественские чтения и дал концерт в барнаульской филармонии.
Сейчас, отмечает депутат, настоящего госзаказа в кинематографе нет. А самое главное – недостаточный контроль за тем, что в итоге производят за государственные деньги.
"Сценарий может быть таким, а фильм в итоге выйдет совершенно другим", – указывает Певцов и вспоминает, каким был контроль в советское время. Подробности – в нашем видео.
Также поговорили о том, что все-таки это такое – настоящее кино и театр. В чем разочаровался Дмитрий Певцов, когда пришел в большую политику, и о многом другом.
Полную версию "Переговорки" с Дмитрием Певцовым смотрите на портале amic.ru 4 июля 2024 года.
13:17:28 03-07-2024
Да он и так национализирован по уши - снимают дрянь на государственные (то есть на наши) деньги с подачи МинКульта. А Бэдкомедиану потом ни сна, ни отдыха - только успевай обзоры делать на очередное дерьмо.
13:48:13 03-07-2024
Идите деньги в рекламе зарабатывайте.
13:55:53 03-07-2024
перестанет отдавать "мертвечиной" --- он просто сдохнет.
14:34:44 03-07-2024
да.
и науку тоже.
16:35:49 03-07-2024
Кино должно быть саамоокупаемым только тогда будут интересные фильмы