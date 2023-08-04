Как электропастухи с Алтая стерегут коров и спасают питерских водителей от лосей

Интеллектуальные системы выпаса скота постепенно вытесняют привычных нам пастухов

04 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В последние годы российские села и деревни столкнулись с дефицитом пастухов. Это непростая и изнурительная работа, которая, к тому же, невысоко оплачивается.

Однако пасти скот все же необходимо. Здесь на помощь пришли наука и современные технологии. Как именно, amic.ru рассказал директор барнаульской научно-производственной компании Яков Очаковский.

Импульс вместо пастуха

Еще в 1930-е в Финляндии впервые опробовали систему "электропастух". Это проволочное ограждение под небольшим напряжением, которое позволяет содержать животных без участия человека.

Прикоснувшись к ограждению животное получит небольшой разряд током. Этого достаточно, чтобы напугать, но недостаточно, чтобы убить.

"Животное подойдет один раз, прикоснется, получит импульс. Если не поймет, что произошло, то подойдет снова и получит второй импульс. И все, рефлекс уже возникнет, что проволока – это неприятно. Больше корова к ограждению подходить не будет", – объясняет Очаковский.Однако с началом Второй мировой войны людям стало не до технологий. Лишь в послевоенное время к электропастуху вернулись вновь. С 1980-х подобные системы начали применять в СССР. В основном – зарубежного производства.

Сегодня электропастухов производят и в России. Этим занимаются как технологические компании, так и "частники". Барнаульская НПК "Стамакс", образованная в 2013 году, заинтересовалась технологией в 2015-м.

Фото: электро-пастух.рф

Вымирающая профессия

Очаковский, будучи инженером по образованию, отмечает: на старте бизнеса об электропастухе даже не думал. Стремясь заработать, компания бралась за самые разные заказы: от озонаторов воды до систем управления вентиляторами.

Со временем стало ясно, что электроизгородь – не только довольно простой в производстве, но и очень востребованный продукт.

"Пастух – вымирающая профессия. И дело даже не в зарплатах. Просто это очень тяжелая работа, которой люди не горят заниматься. С этой же проблемой ранее столкнулись США, Европа и другие страны. Электропастух обходится дешевле. Плюс, человек, каким бы профессионалом он ни был, не всегда уследит, скажем, за 400 головами. Какая-то корова может уйти. А тут периметр огорожен и никто никуда не денется", – объясняет Очаковский.Инженеры компании взяли за основу уже известные образцы и улучшили их, чтобы снизить стоимость.

За усовершенствование устройства в 2018 году компания выиграла грант в краевом конкурсе проектов НТИ.

Сейчас компания поставляет свою продукцию не только по России, но и в страны ближнего зарубежья. На Алтайский край приходится лишь 10% от производимого товара.

Фото: электро-пастух.рф

Не убьет, но не влезай

Предприимчивые граждане придумали использовать устройство в разных сферах. Например, огораживают пасеки, чтобы защитить их от медведей, которые любят полакомиться медом.

"Медведи – очень осторожные животные. И они, так скажем, гораздо более понятливые, нежели крупный рогатый скот. Поэтому на них электропастух работает прекрасно. Как и на волков, бродячих собак и кабанов. Поэтому такими устройствами также огораживают туристические стоянки", – рассказывает руководитель.Удар электропастуха безопасен и для большинства людей, указывает Очаковский. Единственное "противопоказание" – наличие у человека кардиостимулятора.

Есть случаи и нестандартного применения, отмечает директор "Стамакса". Например, их попросили огородить электропастухом 46 километров трассы Санкт-Петербург – Петрозаводск. Таким образом водителей защитили от выбегающих под автомобили диких лосей.