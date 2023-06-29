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Раки, тракторы и девушки. Как прошел "День сибирского поля – 2023"

Фоторепортаж с главного аграрного события года в Алтайском крае

29 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" открылся в Алтайском крае 28 июня. Мероприятие традиционно проходит на территории Сибирского агропарка, что расположен на 37-м километре Павловского тракта. В этом году в форуме принимают участие почти 330 компаний и организаций, что побило рекорд прошлого года (тогда было 300). 

На площадке можно увидеть новинки сельскохозяйственной техники, удобрения, семена, биопрепараты, племенных животных, а также цифровые технологии, товары и разработки в области животноводства и техники. Кроме этого, уже второй год подряд на форуме проходит выставка-ярмарка "Алтайские продукты +100 к здоровью!".

Как это было – в нашем фоторепортаже.

Алтайский край фоторепортажи День сибирского поля
Читайте также в сюжете: День Сибирского поля-2023

Комментарии 9

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Гость

08:35:40 29-06-2023

классный репортаж!

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Гость

08:47:14 29-06-2023

Девушки клевые!!!

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Гость

09:28:33 29-06-2023

Во! Редактору 5 баллов за грамотно выбранную картинку на список новостей, иначе бы народ неправильно понял события и не пошёл бы читать)

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Гость

12:38:36 29-06-2023

Фото с грязным глазом коровы при освещении главного аграрного события года в крае - это сильно!!!

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Юс

13:01:28 29-06-2023

Да, барышни с танцами, сильно напоминающими приватные, самое то, что нужно форуму)))

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Елена

15:32:58 29-06-2023

Не могу понять, как организаторы допускают полуголых девушек к участию в таком серьёзном мероприятии. На эту выставку ходят люди семьями, с детьми. В этом году в шоке от Россельхозбанка. Вроде серьёзная организация. А ничего умнее танцев с элементами стриптиза не придумала.

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Павел

21:04:07 29-06-2023

Девочки красивые танцевали! А в стойлах тёлочки откормленные и ухоженные! Всё гармонировало!

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Гость

08:49:25 30-06-2023

шашлык,пиво,левки...что еще нужно крестьянину для счастливой жизни и работы? пир во время чумы.

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Гость

20:46:11 02-07-2023

Вам хоть как сделай, недовольные вечно...фу... противно комментарии читать. Эстеты млин...

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