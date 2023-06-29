Раки, тракторы и девушки. Как прошел "День сибирского поля – 2023"
Фоторепортаж с главного аграрного события года в Алтайском крае
29 июня 2023, 06:15, ИА Амител
Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" открылся в Алтайском крае 28 июня. Мероприятие традиционно проходит на территории Сибирского агропарка, что расположен на 37-м километре Павловского тракта. В этом году в форуме принимают участие почти 330 компаний и организаций, что побило рекорд прошлого года (тогда было 300).
На площадке можно увидеть новинки сельскохозяйственной техники, удобрения, семена, биопрепараты, племенных животных, а также цифровые технологии, товары и разработки в области животноводства и техники. Кроме этого, уже второй год подряд на форуме проходит выставка-ярмарка "Алтайские продукты +100 к здоровью!".
Как это было – в нашем фоторепортаже.
08:35:40 29-06-2023
классный репортаж!
08:47:14 29-06-2023
Девушки клевые!!!
09:28:33 29-06-2023
Во! Редактору 5 баллов за грамотно выбранную картинку на список новостей, иначе бы народ неправильно понял события и не пошёл бы читать)
12:38:36 29-06-2023
Фото с грязным глазом коровы при освещении главного аграрного события года в крае - это сильно!!!
13:01:28 29-06-2023
Да, барышни с танцами, сильно напоминающими приватные, самое то, что нужно форуму)))
15:32:58 29-06-2023
Не могу понять, как организаторы допускают полуголых девушек к участию в таком серьёзном мероприятии. На эту выставку ходят люди семьями, с детьми. В этом году в шоке от Россельхозбанка. Вроде серьёзная организация. А ничего умнее танцев с элементами стриптиза не придумала.
21:04:07 29-06-2023
Девочки красивые танцевали! А в стойлах тёлочки откормленные и ухоженные! Всё гармонировало!
08:49:25 30-06-2023
шашлык,пиво,левки...что еще нужно крестьянину для счастливой жизни и работы? пир во время чумы.
20:46:11 02-07-2023
Вам хоть как сделай, недовольные вечно...фу... противно комментарии читать. Эстеты млин...