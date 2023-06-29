Раки, тракторы и девушки. Как прошел "День сибирского поля – 2023"

Фоторепортаж с главного аграрного события года в Алтайском крае

29 июня 2023, 06:15, ИА Амител

















































































































































































































"День Сибирского поля – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" открылся в Алтайском крае 28 июня. Мероприятие традиционно проходит на территории Сибирского агропарка, что расположен на 37-м километре Павловского тракта. В этом году в форуме принимают участие почти 330 компаний и организаций, что побило рекорд прошлого года (тогда было 300).

На площадке можно увидеть новинки сельскохозяйственной техники, удобрения, семена, биопрепараты, племенных животных, а также цифровые технологии, товары и разработки в области животноводства и техники. Кроме этого, уже второй год подряд на форуме проходит выставка-ярмарка "Алтайские продукты +100 к здоровью!".

Как это было – в нашем фоторепортаже.