Как "Фабрика процессов" помогает повышать эффективность работы компаний на Алтае?

И кто может стать участником

23 декабря 2024, 20:40, ИА Амител

На "Фабрике процессов" / Фото: ackr22.ru

Уже более 1,5 тыс. человек в Алтайском крае прошли обучение на уникальных площадках: "Фабрика производственных процессов" (запущена в 2020 году) и "Фабрика офисных процессов" (действует с 2021 года). Среди них – представители бизнеса, участвующие в национальном проекте "Производительность труда", работники и студенты университетов, сотрудники органов исполнительной власти и студенты.

Что такое "Фабрики процессов"?

Эти учебные площадки созданы в рамках национального проекта "Производительность труда". Они позволяют участникам, погружаясь в реалистичную имитацию производственного или офисного процесса, изучить и применить на практике методы бережливого производства. Обучение наглядно демонстрирует, как оптимизация процессов может повысить операционные и экономические показатели предприятий.

Как проходить обучение?

На "Фабрике производственных процессов" обучение организовано на примере сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C" ("Венио-С"). Участники работают в условиях, приближенных к реальным производственным сменам, собирая изделия в течение трех циклов. Между сменами проводятся тренинги по основным принципам бережливого производства, что помогает участникам быстрее внедрить полученные знания в своей работе.

На "Фабрике офисных процессов" процесс оптимизации построен вокруг заключения договоров снабжения. Участники учатся выявлять и устранять потери, используя инструменты бережливого производства, что помогает улучшить ключевые показатели эффективности.

Какой формат обучения?

Процесс обучения основан на методе "обучение действием". В формате деловой игры участники решают практические задачи, анализируют свой опыт и делятся им с коллегами. Такой подход позволяет глубже понять суть и преимущества бережливых технологий, а также применить их на практике.

Что говорят участники "Фабрик процессов"?

А участники отмечают их высокую практическую ценность. Ведь "Фабрики" позволяют иначе посмотреть на главные и дополнительные процессы, управление персоналом и другие аспекты деятельности компании.

"Обучение на "Фабрике офисных процессов" было очень познавательным, информативным и интересным", – говорит научный сотрудник алтайского филиала Финуниверситета Полина Косенкова.

Директор по производству ООО "АСМ-Экспорт" Виталий Ольшанских добавляет, что тренеры подробно объяснили теорию, а участники убедились в эффективности инструментов бережливого производства на практике.

"Участие команды деканов и руководителей административных подразделений университета в "Фабрике офисных процессов" позволило приобрести новые компетенции", – подчеркивает ректор Алтайского аграрного университета.

А начальник отдела мониторинга и контроля КАУ "МФЦ Алтайского края" Светлана Зенова отмечает, что обучение оправдало все ожидания.

Кто может участвовать?

Принять участие в обучении на "Фабрике производственных процессов" и "Фабрике офисных процессов" могут:

предприятия – участники национального проекта "Производительность труда";

субъекты малого и среднего предпринимательства;

крупные компании;

учебные заведения;

исполнительные органы Алтайского края и подведомственные организации;

органы местного самоуправления и другие участники по согласованию.

Для обучения на "Фабрике производственных процессов" группы формируются из 17-20 человек. Для "Фабрики офисных процессов" группы состоят из 10-16 участников. Продолжительность обучения – не менее семи часов. Возможна организация обучения для малых групп из разных организаций. Дополнительную информацию можно получить по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@yandex.ru.

Добавим, что сам национальный проект "Производительность труда" проводят для внедрения технологий бережливого производства в компаниях с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. Чтобы стать участником, предприятие должно относиться к базовым несырьевым отраслям экономики: производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство.