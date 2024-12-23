Алтайский край перевыполнил один из главных показателей производительного нацпроекта

Участие в проекте приняли даже больше компаний, чем поставленный план

23 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Подведение итогов реализации нацпроекта в Алтайском крае / Фото: АЦКР

В Алтайском крае подвели итоги национального проекта "Производительность труда". Он направлен на выполнение поставленной президентом России национальной цели развития страны – "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство".

Заместитель председателя правительства края, министр экономического развития Евгений Дешевых отметил, что с 2019 по 2024 год в регионе проделали большой, трудный, но в итоге полезный путь.

"Целевое значение показателя по вовлечению региональных предприятий, предусмотренное для Алтайского края на конец 2024 года, составляет 87 единиц. Показатель полностью выполнен, более того, сейчас у нас уже 90 участников – это результат работы в конце года, задел на будущий период", – рассказал Евгений Дешевых.

По отраслевой принадлежности львиная доля участников относится к обрабатывающим производствам. Это, в первую очередь, котельные заводы, которые зашли в проект самыми первыми, а также предприятия аграрного машиностроения, пищевых и косметических производств, компании, производящие упаковку. Высока доля предприятий сельского и лесного хозяйства. В числе участников также крупные заводы железобетонных изделий, предприятия жилищного строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, а с недавних пор и туризма.

В рамках национального проекта около двух тысяч специалистов прошли обучение инструментам бережливого производства. В результате их применения в среднем на пилотных потоках по всем предприятиям – участникам национального проекта удалось в 2,1 раза сократить время протекания процесса, в 2,8 раза – уровень незавершенного производства, а выработку увеличить в 1,4 раза.

Для развития своих компетенций участники национального проекта получили возможность воспользоваться системными мерами поддержки. Это, например, обучение по программам подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста", участие во всероссийском движении рационализаторов, доступ к цифровой экосистеме внедрения российского программного обеспечения.

В числе региональных мероприятий стоит отметить краевой этап ежегодного всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", слеты тренеров и инструкторов по бережливому производству, деловые игры для студентов и учащейся молодежи, которые способствуют распространению актуальных знаний и навыков.

"Положительный опыт будет продолжен в рамках следующего цикла реализации теперь уже федерального проекта "Производительность труда", – подытожил Евгений Дешевых.

Результатами реализации национального проекта поделились генеральный директор компании "АСМ-Экспорт" Алексей Бурдовицын и руководитель предприятия "ГолдСибУпак" Марина Бадулина.

О перспективах федерального проекта "Производительность труда" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в формате вкс-связи рассказал начальник управления по макрорегиону АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Сергей Шурыгин.

Директор Института развития дополнительного профессионального образования Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Михаил Сейдуров отметил, что практики бережливого производства сегодня востребованы на предприятиях и стали обязательным элементом президентской программы подготовки управленческих кадров и губернаторской программы переподготовки инженерных кадров.

Кроме того, на итоговом мероприятии прошла церемония награждения. Лучшие коллективы предприятий – участников национального проекта были отмечены благодарностями Министерства экономического развития Алтайского края. Победителям и призерам ежегодного краевого конкурса "Лучшие практики наставничества" вручили дипломы губернатора Алтайского края. Наградили студенческие команды, которые заняли первое, второе и третье места в Деловой игре по бережливому производству в 2024 году.

Напомним, что участие в проекте принимали компании с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики: производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство.