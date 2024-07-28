Как идет реконструкция Мемориала Славы и где там может появиться часовня. Фото

Работы на территории стартовали чуть больше недели назад

28 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Реконструкция Мемориала Славы / Фото: amic.ru

17 июля в Барнауле стартовала реконструкция Мемориала Славы, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Кроме обновления мемориального комплекса, в сквере рядом также планируется строительство часовни. Идею создания часовни предложили ветераны и общественные организации, а в мэрии поддержали этот проект. Архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом уже приступило к разработке эскизного проекта часовни.

Напомним, в рамках благоустройства на территории модернизируют систему освещения, заменят плитку и бордюрный камень, обновят пандусы и гранитные лестницы. На эти цели из городского бюджета выделено 55 миллионов рублей.

Как выглядит мемориал и сквер рядом с ним сейчас – в нашей фотоленте.