Возле Мемориала Славы в Барнауле могут возвести часовню
Как отметил мэр Вячеслав Франк, предложение поступило от общественных и ветеранских организаций
24 июля 2024, 20:33, ИА Амител
Глава города Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ по благоустройству Мемориала Славы. Как сообщает пресс-центр администрации, обсуждался и вопрос о строительстве часовни на территории мемориала.
Вячеслав Франк отметил, что предложение поступило от общественных и ветеранских организаций. Участники осмотрели место, где она может разместиться. Также "Алтайгражданпроект" совместно с известным барнаульским архитектором Александром Дерингом прорабатывает проектные решения и эскиз.
"Мемориал Славы для барнаульцев – это очень важное и значимое место. Благоустроить его именно к следующему году для нас очень важно, так как здесь соединены сразу две памятные даты – 80 лет Победе в Великой Отечественной войне и 50 лет с открытия самого Мемориала. А создание здесь небольшой часовни – это еще один способ отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества", – заявил Франк.
Напомним, что ранее в Барнауле стартовали работы по реконструкции Мемориала Славы, приуроченные к 80-летию Великой Победы. С 17 июля центральная часть площади у монумента "Прощание" огорожена для проведения работ. Специалисты демонтируют старое плиточное покрытие и готовят площадку к обновлению.
06:42:25 25-07-2024
не только православные христиане , но и иудеи, мусульмане, буддисты... всем будете ставить ?
09:35:51 25-07-2024
Задолбали везде втыкать свои часовни. На вокзале есть часовня- и хватит с вас! Советский народ совершенно безо всяких часовен и бородатых попов победил фашизм. А вот попы, в свою очередь, радостно встречали германских "освободителей". В инете полно фото. Хватит примазываться!
10:24:53 25-07-2024
Гость (09:35:51 25-07-2024) Задолбали везде втыкать свои часовни. На вокзале есть часовн... Фоточку запости или хоть ссыль дай, а то ты мир-дверь-мяч
11:28:59 25-07-2024
Гость (10:24:53 25-07-2024) Фоточку запости или хоть ссыль дай, а то ты мир-дверь-мяч... В яндексе набираешь: "попы приветствуют фашистов фото" и любуешься на архимандритов, приветствующих генералов вермахта.
10:27:42 25-07-2024
Когда памятник Сталину в Покровском соборе поставят?
11:05:06 25-07-2024
На стенах Собора Александра Невского всю семью последнего царя в сборе нарисовали.
11:32:47 25-07-2024
Гость (11:05:06 25-07-2024) На стенах Собора Александра Невского всю семью последнего ца... Того, кто устроил расстрел рабочих 9 января 1905 года и тысячами отстреливал кошек в тот самый момент, когда японцы лупили его армию и флот? Единственное благое дело, совершённое Николаем Романовым- фирменная закуска к коньяку, т.н. "николашка".
11:58:08 25-07-2024
Гость (11:32:47 25-07-2024) Того, кто устроил расстрел рабочих 9 января 1905 года и тыся... Это ваше мнение и ваше отношение к персоне. Все исторические личности имеют как почитателей, так и ненавистников. Про Сталина тоже полярные мнения в обществе.
11:56:39 25-07-2024
Гость (11:05:06 25-07-2024) На стенах Собора Александра Невского всю семью последнего ца... Он признан РПЦ в качестве страстотерпца, то есть святым. Потому и изображен в соборе.
17:27:06 29-07-2024
Гость (11:56:39 25-07-2024) Он признан РПЦ в качестве страстотерпца, то есть святым. Пот... убийца рабочих и кошек- истинный святой, ага.
17:25:01 29-07-2024
Советские люди шли в бой за Родину, Сталина и своих близких. причем тут попы?!
когда будет установлен памятник Товарищу Сталину?!
18:40:24 29-07-2024
Попы суют свои руки во всЁ. Может хватит?