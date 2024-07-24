Возле Мемориала Славы в Барнауле могут возвести часовню

Как отметил мэр Вячеслав Франк, предложение поступило от общественных и ветеранских организаций

24 июля 2024, 20:33, ИА Амител

Эскиз возможной часовни у Мемориала Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

Глава города Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ по благоустройству Мемориала Славы. Как сообщает пресс-центр администрации, обсуждался и вопрос о строительстве часовни на территории мемориала.

Вячеслав Франк отметил, что предложение поступило от общественных и ветеранских организаций. Участники осмотрели место, где она может разместиться. Также "Алтайгражданпроект" совместно с известным барнаульским архитектором Александром Дерингом прорабатывает проектные решения и эскиз.

"Мемориал Славы для барнаульцев – это очень важное и значимое место. Благоустроить его именно к следующему году для нас очень важно, так как здесь соединены сразу две памятные даты – 80 лет Победе в Великой Отечественной войне и 50 лет с открытия самого Мемориала. А создание здесь небольшой часовни – это еще один способ отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества", – заявил Франк.

Напомним, что ранее в Барнауле стартовали работы по реконструкции Мемориала Славы, приуроченные к 80-летию Великой Победы. С 17 июля центральная часть площади у монумента "Прощание" огорожена для проведения работ. Специалисты демонтируют старое плиточное покрытие и готовят площадку к обновлению.