Как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте. Фоторепортаж
Все работы на объекте планируют закончить до конца этого года
27 июня 2024, 11:26, ИА Амител
В Барнауле продолжается строительство трехуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Эта развязка станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние 10 лет и призвана значительно улучшить транспортную ситуацию в городе.
Строительство ведется в соответствии с графиком. Планируется, что дорога будет открыта до конца 2024 года. Сейчас здесь продолжаются активные работы по устройству тоннеля, который будет обеспечивать движение из центра города в сторону федеральной трассы А-322. Уже сформировано 60% подземной части. Кроме этого, с 10 июля на развязке изменится схема движения транспорта. Подробнее об этом читайте на amic.ru в ближайшее время, а пока смотрите фоторепортаж с большой стройки.
11:38:06 27-06-2024
ощущение, что перемудрили...
12:13:27 27-06-2024
Дай то бог!
Давайте! Не подведите!
13:14:42 27-06-2024
Работайте братья!
16:34:56 27-06-2024
Прям как метро строят!
18:47:01 27-06-2024
Городили-городили, а кольцо как было, так и осталось. Как ехали со стороны Южного в центр, так и останется.
02:20:01 12-07-2024
Основной поток с Южного и со стороны леса в город и обратно. Как было кольцо, так и останутся уступашки. Этот мост и тоннель только в пятницу вечером и воскресенье вечером помогут немного. Пока на дачу или с неё. Пук в воду получился.