Как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте. Фоторепортаж

Все работы на объекте планируют закончить до конца этого года

27 июня 2024, 11:26, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте. Июнь, 2024 год / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается строительство трехуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Эта развязка станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние 10 лет и призвана значительно улучшить транспортную ситуацию в городе.

Строительство ведется в соответствии с графиком. Планируется, что дорога будет открыта до конца 2024 года. Сейчас здесь продолжаются активные работы по устройству тоннеля, который будет обеспечивать движение из центра города в сторону федеральной трассы А-322. Уже сформировано 60% подземной части. Кроме этого, с 10 июля на развязке изменится схема движения транспорта. Подробнее об этом читайте на amic.ru в ближайшее время, а пока смотрите фоторепортаж с большой стройки.