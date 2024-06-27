Студенты АлтГТУ сделали макет будущей развязки на Змеиногорском тракте
Авторами проекта выступили трое учащихся строительно-технологического факультета
27 июня 2024, 09:00, ИА Амител
Студенты Алтайского государственного технического университета разработали макет будущей развязки, которую строят на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.
Авторами проекта выступили трое учащихся строительно-технологического факультета. На их модели видно кольцевую дорогу, путепровод и тоннель, который обеспечит движение из центра города в сторону трассы А-322.
Губернатор Виктор Томенко накануне рассказывал, что протяженность тоннеля составит 460 метров, сейчас сформировано 60% подземной части. Также до конца лета здесь должны сформировать каркас металлического путепровода.
10:23:48 27-06-2024
ну слава богу хоть кто-то показал!
слава Российским студентам!!!
10:38:51 27-06-2024
Сделали красиво. Молодцы. Развязка ужас. Вот это накрутили. Пост ДПС там поставьте и пост Аваркома. Там сплошные садоводы едут, пенсионеры. На этих поворотах биться будут.
11:11:27 27-06-2024
Гость (10:38:51 27-06-2024) Сделали красиво. Молодцы. Развязка ужас. Вот это накрутили.... а садоводы - по умолчанию дебилы , по вашему?
Ничего сложного не вижу в проезде через развязку
11:35:50 27-06-2024
Гость (11:11:27 27-06-2024) а садоводы - по умолчанию дебилы , по вашему?Ничего слож... не надо додумывать, в меру своей воспитанности и интеллекта. участок сложный. время покажет.
11:53:59 27-06-2024
Гость (11:35:50 27-06-2024) не надо додумывать, в меру своей воспитанности и интеллекта.... ПДД почитайте . Нет там ничего сложного
12:51:57 27-06-2024
Гость (11:53:59 27-06-2024) ПДД почитайте . Нет там ничего сложного... На кольцах тоже ничего сложного нет, а нормально процентов 20 лишь проехать могут
18:20:05 28-06-2024
Гость (11:11:27 27-06-2024) а садоводы - по умолчанию дебилы , по вашему?Ничего слож... Не дебилы но скорость соображения происходящего на дороге на уровне 70-80ых годов, когда и машин было в тысячу раз меньше и скорости были втрое ниже....
14:05:46 27-06-2024
Гость (10:38:51 27-06-2024) Сделали красиво. Молодцы. Развязка ужас. Вот это накрутили.... Ты думаешь, что садоводы ездят хуже тебя?
11:00:04 27-06-2024
Студенты, не позорьте политех, исправьте ошибку - тракт ЗмеИногорский!
11:07:17 27-06-2024
Гость (11:00:04 27-06-2024) Студенты, не позорьте политех, исправьте ошибку - тракт ЗмеИ... ох, ты глазастый)))) будем считать, что это соринка
11:06:29 27-06-2024
не понятно что с проездом со стороны Алейска. Какая-то одна ущербная полоса из-под эстакады выглядывает!
и что с тротуарами??? их вообще нет? В черте города должны быть минимум 1,5м с каждой стороны
11:30:48 27-06-2024
На фото 2 видно, что кочки и прочие неровности дорожного покрытия внесены в проект на стадии разработки. Это очень правильно, да.
11:43:08 27-06-2024
нормально. Проект отличный. Это близко к японским развязкам на трассах.
И отмечу подземный тунель у них хорошо получился. По такому принципу неглубокого тунеля в Барнауле можно уже будет заложить первую ветку метро
09:34:28 28-06-2024
майор (11:43:08 27-06-2024) нормально. Проект отличный. Это близко к японским развязкам ... Япония враждебная страна.нельзя их ставить в пример они за украину...осторожней а то вова посадит
11:51:34 27-06-2024
А куда делись пешеходные переходы? Теперь дорогу не перейти , выходит.
12:33:45 27-06-2024
После развязки в сторону Рубцовска 1 полоса в этом направлении. Не понятно, как там три примыкающие полосы (с Южного, с Ленточного и из тоннеля) будут съезжаться в одну полосу???
13:24:12 27-06-2024
Ольга (12:33:45 27-06-2024) После развязки в сторону Рубцовска 1 полоса в этом направлен... А никак. Задумка такая.
12:50:04 27-06-2024
Тоннель открытый сверху что ли будет? А как воду в ливень откачивать собираются?
13:18:51 27-06-2024
Гость (12:50:04 27-06-2024) Тоннель открытый сверху что ли будет? А как воду в ливень от... Зачем собирать, дождик пройдет бассейн будет.
13:24:47 27-06-2024
Гость (12:50:04 27-06-2024) Тоннель открытый сверху что ли будет? А как воду в ливень от... Вода сама уйдет потихоньку.
13:20:29 27-06-2024
Это на проекте показали как будет
13:27:06 27-06-2024
При авариях там будет полная Ж..А.
14:32:09 27-06-2024
Зачем кольцевая дорога? При въезде на нее будут пробки. Это сколько уедут в сторону змеиногорска с центра столько же приедут а пропускная способность разная.
15:55:34 27-06-2024
Чё-та на развязку не похоже, больше на завязку
17:19:33 27-06-2024
Развязка нужна чтобы не было пересечения проезжих частей, но они есть. Зачем нагородили непонятно. Нужна была обычная "клеверная" развязка.
22:58:19 27-06-2024
При таком раскладе, точно будет много аварий, отсюда и будут пробки. Плохо продумали проект. Нужно переделать
10:35:37 28-06-2024
По-моему хорошая развязка. Если кто-то чего-то непонимает, то это не говорит что она прекрасна! И те кто это задумал большие молодцы. До людей дойдет это потом, когда пользоваться начнут.
21:39:32 28-06-2024
Как было кольцо, так и останется. А главной разгрузки не вышло, чтоб с ленточного и с Южного в город и обратно разгрузить. Основная часть в город и из города ширкается. Теперь с Южного вообще в город утром не прорваться, то хоть светофор шансы уравнивал. Ничего архиасногсшибательного не выйдет.
18:48:46 29-06-2024
Гость (10:23:48 27-06-2024) ну слава богу хоть кто-то показал!слава Российским студе... Сделали бы ещё развязку Социалистический Строителей чтобы город в пробке не стоял