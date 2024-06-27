Студенты АлтГТУ сделали макет будущей развязки на Змеиногорском тракте

Авторами проекта выступили трое учащихся строительно-технологического факультета

27 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Макет развязки на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Студенты Алтайского государственного технического университета разработали макет будущей развязки, которую строят на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.

Авторами проекта выступили трое учащихся строительно-технологического факультета. На их модели видно кольцевую дорогу, путепровод и тоннель, который обеспечит движение из центра города в сторону трассы А-322.

Губернатор Виктор Томенко накануне рассказывал, что протяженность тоннеля составит 460 метров, сейчас сформировано 60% подземной части. Также до конца лета здесь должны сформировать каркас металлического путепровода.