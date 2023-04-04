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Как индексируют военную пенсию в 2023 году и кто может её получить?

Размеры военных пенсий в России увеличат осенью 2023-го

04 апреля 2023, 15:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пенсии военным индексируют в России с 1 октября 2023 года. В этом году общий их рост составит более 10%.

Кто может получать военную пенсию, где и сколько лет нужно отслужить и как считают размер выплаты – в разборе amic.ru.

1

На сколько повысят военные пенсии в 2023-м?

Военные пенсии повысят на 5,5% с 1 октября, а общий их рост в этом году составит 10,5%, пишет ura.ru.

2

Кто может получать военную пенсию?

Военную пенсию могут получать те, у кого есть стаж работы в:

  • Минобороны России;
  • некоторых структурах МВД;
  • ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;
  • отделах по борьбе с наркотиками.

Отметим, что в стаж засчитывают время нахождения в плену, срок репрессий в случае реабилитации, а также срок лишения свободы при признании обвинения несправедливым.

Кроме того, военную пенсию назначают получившим инвалидность во время службы, тогда её размер зависит от группы инвалидности.

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Кому начисляют пенсию в случае смерти её получателя?

В случае смерти или пропажи получателя без вести пенсию назначают членам его семьи. Но не всем.

Речь идёт о военной пенсии по потере кормильца. Её размер составляет 40% от жалования.

Получателями пенсии могут быть:

  • дети военных до 18 лет, или до 23 лет, если они продолжают обучение;
  • супруги военных, потерявшие доход;
  • родители и супруги военных в случае получения инвалидности на службе;
  • бабушки и дедушки, если их мог содержать только погибший или пропавший без вести военный.
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Как размер военной пенсии зависит от выслуги лет?

Пенсионеру должно быть не менее 45 лет и он должен служить не менее 20 лет, чтобы он мог получать военную пенсию.

Через 20 лет службы можно претендовать на 50% от жалованья, а за каждый последующий год прибавляют по 3%.

При этом максимальный размер военной пенсии – 85% от довольствия.

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Правда ли, что военные могут получать гражданскую пенсию?

Да, правда. На гражданскую пенсию могут претендовать служащие, имеющие не менее 12 лет стажа "на гражданке", по достижении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.

Для оформления второй пенсии можно обратиться в МФЦ.

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Какие документы нужны, чтобы оформить военную пенсию?

Для получения пенсии за выслугу лет нужно предоставить:

  • заявление;
  • копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
  • выписку из приказа об увольнении и копию послужного списка (в личном деле);
  • расчёт выслуги лет на пенсию.

Для получения военной пенсии по инвалидности:

  • денежный аттестат;
  • копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
  • выписку из приказа об увольнении, копию послужного списка и копию заключения военно-врачебной комиссии (также в личном деле);
  • выписку из акта освидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы.

Для оформления военной пенсии по потере кормильца:

  • заявление;
  • денежный аттестат;
  • копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
  • копию свидетельств, выданных ЗАГСом, о рождении детей, о браке, о смерти;
  • справку образовательного учреждения об учёбе детей.
Фото: amic.ru

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