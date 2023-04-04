Как индексируют военную пенсию в 2023 году и кто может её получить?
Размеры военных пенсий в России увеличат осенью 2023-го
04 апреля 2023, 15:01, Анастасия Бичакова
Пенсии военным индексируют в России с 1 октября 2023 года. В этом году общий их рост составит более 10%.
Кто может получать военную пенсию, где и сколько лет нужно отслужить и как считают размер выплаты – в разборе amic.ru.
На сколько повысят военные пенсии в 2023-м?
Кто может получать военную пенсию?
Военную пенсию могут получать те, у кого есть стаж работы в:
- Минобороны России;
- некоторых структурах МВД;
- ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;
- отделах по борьбе с наркотиками.
Отметим, что в стаж засчитывают время нахождения в плену, срок репрессий в случае реабилитации, а также срок лишения свободы при признании обвинения несправедливым.
Кроме того, военную пенсию назначают получившим инвалидность во время службы, тогда её размер зависит от группы инвалидности.
Кому начисляют пенсию в случае смерти её получателя?
В случае смерти или пропажи получателя без вести пенсию назначают членам его семьи. Но не всем.
Речь идёт о военной пенсии по потере кормильца. Её размер составляет 40% от жалования.
Получателями пенсии могут быть:
- дети военных до 18 лет, или до 23 лет, если они продолжают обучение;
- супруги военных, потерявшие доход;
- родители и супруги военных в случае получения инвалидности на службе;
- бабушки и дедушки, если их мог содержать только погибший или пропавший без вести военный.
Как размер военной пенсии зависит от выслуги лет?
Пенсионеру должно быть не менее 45 лет и он должен служить не менее 20 лет, чтобы он мог получать военную пенсию.
Через 20 лет службы можно претендовать на 50% от жалованья, а за каждый последующий год прибавляют по 3%.
При этом максимальный размер военной пенсии – 85% от довольствия.
Правда ли, что военные могут получать гражданскую пенсию?
Да, правда. На гражданскую пенсию могут претендовать служащие, имеющие не менее 12 лет стажа "на гражданке", по достижении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.
Для оформления второй пенсии можно обратиться в МФЦ.
Какие документы нужны, чтобы оформить военную пенсию?
Для получения пенсии за выслугу лет нужно предоставить:
- заявление;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
- выписку из приказа об увольнении и копию послужного списка (в личном деле);
- расчёт выслуги лет на пенсию.
Для получения военной пенсии по инвалидности:
- денежный аттестат;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
- выписку из приказа об увольнении, копию послужного списка и копию заключения военно-врачебной комиссии (также в личном деле);
- выписку из акта освидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы.
Для оформления военной пенсии по потере кормильца:
- заявление;
- денежный аттестат;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
- копию свидетельств, выданных ЗАГСом, о рождении детей, о браке, о смерти;
- справку образовательного учреждения об учёбе детей.
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