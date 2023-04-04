Размеры военных пенсий в России увеличат осенью 2023-го

04 апреля 2023, 15:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Пенсии военным индексируют в России с 1 октября 2023 года. В этом году общий их рост составит более 10%.

Кто может получать военную пенсию, где и сколько лет нужно отслужить и как считают размер выплаты – в разборе amic.ru.

1 На сколько повысят военные пенсии в 2023-м? Военные пенсии повысят на 5,5% с 1 октября, а общий их рост в этом году составит 10,5%, пишет ura.ru

2 Кто может получать военную пенсию? Военную пенсию могут получать те, у кого есть стаж работы в: Минобороны России;

некоторых структурах МВД;

ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;

отделах по борьбе с наркотиками. Отметим, что в стаж засчитывают время нахождения в плену, срок репрессий в случае реабилитации, а также срок лишения свободы при признании обвинения несправедливым. Кроме того, военную пенсию назначают получившим инвалидность во время службы, тогда её размер зависит от группы инвалидности.

2 Кому начисляют пенсию в случае смерти её получателя? В случае смерти или пропажи получателя без вести пенсию назначают членам его семьи. Но не всем. Речь идёт о военной пенсии по потере кормильца. Её размер составляет 40% от жалования. Получателями пенсии могут быть: дети военных до 18 лет, или до 23 лет, если они продолжают обучение;

супруги военных, потерявшие доход;

родители и супруги военных в случае получения инвалидности на службе;

бабушки и дедушки, если их мог содержать только погибший или пропавший без вести военный.

3 Как размер военной пенсии зависит от выслуги лет? Пенсионеру должно быть не менее 45 лет и он должен служить не менее 20 лет, чтобы он мог получать военную пенсию. Через 20 лет службы можно претендовать на 50% от жалованья, а за каждый последующий год прибавляют по 3%. При этом максимальный размер военной пенсии – 85% от довольствия.

4 Правда ли, что военные могут получать гражданскую пенсию? Да, правда. На гражданскую пенсию могут претендовать служащие, имеющие не менее 12 лет стажа "на гражданке", по достижении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Для оформления второй пенсии можно обратиться в МФЦ.