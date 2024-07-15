Испания в четвертый раз становится победителем чемпионата Европы по футболу

15 июля 2024, 11:08, ИА Амител

Финал Евро-2024 / Фото: ТАСС

Вчера, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине состоялся захватывающий финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, где сборная Испании одолела Англию со счетом 2:1. Первый гол забил Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й счет сравнял полузащитник британцев Коул Палмер, но на 87-й минуте испанцы вновь выбились вперед благодаря Микелю Оярсабалю.

Испания стала рекордсменом по числу побед в турнире Европы по футболу, получив чемпионский титул в четвертый раз.

Собрали самые яркие фотографии этого незабываемого матча.