Финал турнира прошел в Берлине 14 июля

15 июля 2024, 10:11, ИА Амител

Финал Испания – Англия / Фото: uefa.com, Getty Images

Чемпионат Европы по футболу – 2024 завершился в Германии. 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине состоялся финал турнира. Победитель первенства и обладатели серебряных и бронзовых медалей уже известны. Amic.ru рассказывает, чем завершился решающий матч Евро-2024.

Кто вышел в финал?

В финал турнира вышли сборные Англии и Испании. В группе англичане обыграли сербов (1:0), сыграли вничью с датчанами (1:1) и словенцами (0:0). В плей-офф они были лучше словаков (2:1), швейцарцев (1:1, 5:3 по пенальти) и голландцев (2:1).

Испанцы в групповом раунде победили хорватов (3:0), итальянцев (1:0) и албанцев (1:0). А в плей-офф они были сильнее грузин (4:1), немцев (2:1) и французов (2:1).

Кто победил?

В финале со счетом 2:1 победила сборная Испании. Все мячи были забиты в основное время. У испанцев голами отметились Нико Уильямс (на 47-й минуте) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У Англии забил Коул Палмер (73-я минута).

Какой это выигранный Евро для испанцев?

Для сборной Испании это уже четвертый титул. Ранее команда выигрывала чемпионаты Европы в 1964, в 2008 и в 2012 годах.

А игры за третье место не было?

Нет. Матч за третье место на Евро традиционно не проводится. В этот раз его тоже не было. Поэтому третье место заняли сразу две команды – Нидерланды и Франция.

Кто стал лучшим бомбардиром?

Человека, забившего больше всех мячей на турнире, нет. Шесть футболистов забили по три гола. Это грузин Жорж Микаутадзе, англичанин Гарри Кейн, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц, испанец Дани Ольмо и голландец Коди Гакпо.

Когда будет следующий чемпионат Европы?

Евро проводится каждые четыре года, так что следующий чемпионат пройдет в 2028 году в Великобритании и Ирландии.

Как закончились предыдущие стадии турнира?

Об итогах группового раунда Евро можно прочитать здесь, результаты всех матчей 1/8 финала смотрите по ссылке, о четвертьфиналах читайте в данном материале, а о полуфиналах – тут.