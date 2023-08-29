Как использовать еmail рассылки для развития бизнеса?
Рассказываем, какие у электронных писем преимущества и как их правильно составлять
29 августа 2023, 18:19, ИА Амител erid: LjN8KCo1d
Рассылки, отправляемые на электронную почту действующих и потенциальных клиентов, были и остаются эффективным маркетинговым инструментом и одновременно средством коммуникации с аудиторией. Их используют многие компании. Рассказываем, чем полезна mail* рассылка и как ее правильно составить.
Какие преимущества у рассылок?
Email рассылки служат "посредником" между клиентами и компанией. С помощью такого простого и доступного инструмента можно:
- выстраивать долгосрочные отношения (аудитория переходит в категорию постоянной);
- помогать бизнесу развиваться более эффективно;
- собирать необходимые данные о подписчиках;
- повышать объем продаж и размер прибыли;
- поддерживать высокий уровень вовлеченности клиентов;
- укреплять имидж компании.
Это лишь часть возможных целей, которые можно достичь при помощи еmail рассылки. В зависимости от типа бизнеса и занятой ниши можно решить и другие задачи.
"Правильная" рассылка: что нужно знать?
Вот несколько важных советов:
- Правильно выбрать дни, когда адресатам будут доставлять ваши рассылки.
Лучшими считают вторник, среду и четверг, поскольку это разгар рабочей недели. Понедельник и пятница – менее результативные дни.
- Внимательно подойти к содержимому рассылки.
Текста обычно бывает недостаточно. Маркетологи используют разнообразные инструменты, например, шлют в подарок электронные книги, предоставляют несложные инструкции, включают в письма необычные видеоролики и т.д.
- Использовать разные цели для рассылки.
Это может быть письмо-приглашение, анонс, приветственное, поздравительное, с просьбой оставить отзыв и т.д. Каждый из вариантов рассылается в ответ или в преддверии к определенному событию.
- Использовать обратную связь.
Проводить опросы о любимых продуктах, покупательских привычках и прочем, чтобы понять, на что именно откликается аудитория. Проведенный в последствии анализ поможет отправлять более релевантные предложения каждому клиенту.
Email рассылки для компании могут быть платными и бесплатными. Второй вариант обычно выбирают небольшие фирмы, которые отправляют письма клиентам нечасто или редко.
*еmail ("емэйл")
ООО "Майло Пост"Реклама
18:40:47 29-08-2023
Учите спам рассылать?
19:36:59 29-08-2023
У меня все рассылкт сразу в спам попадают.