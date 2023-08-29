Как использовать еmail рассылки для развития бизнеса?

Рассказываем, какие у электронных писем преимущества и как их правильно составлять

29 августа 2023, 18:19, ИА Амител erid: LjN8KCo1d

Рассылка на почту / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Рассылки, отправляемые на электронную почту действующих и потенциальных клиентов, были и остаются эффективным маркетинговым инструментом и одновременно средством коммуникации с аудиторией. Их используют многие компании. Рассказываем, чем полезна mail* рассылка и как ее правильно составить.

Какие преимущества у рассылок?

Email рассылки служат "посредником" между клиентами и компанией. С помощью такого простого и доступного инструмента можно:

выстраивать долгосрочные отношения (аудитория переходит в категорию постоянной);

помогать бизнесу развиваться более эффективно;

собирать необходимые данные о подписчиках;

повышать объем продаж и размер прибыли;

поддерживать высокий уровень вовлеченности клиентов;

укреплять имидж компании.

Это лишь часть возможных целей, которые можно достичь при помощи еmail рассылки. В зависимости от типа бизнеса и занятой ниши можно решить и другие задачи.

"Правильная" рассылка: что нужно знать?

Вот несколько важных советов:

Правильно выбрать дни, когда адресатам будут доставлять ваши рассылки.



Лучшими считают вторник, среду и четверг, поскольку это разгар рабочей недели. Понедельник и пятница – менее результативные дни.

Внимательно подойти к содержимому рассылки.



Текста обычно бывает недостаточно. Маркетологи используют разнообразные инструменты, например, шлют в подарок электронные книги, предоставляют несложные инструкции, включают в письма необычные видеоролики и т.д.

Использовать разные цели для рассылки.



Это может быть письмо-приглашение, анонс, приветственное, поздравительное, с просьбой оставить отзыв и т.д. Каждый из вариантов рассылается в ответ или в преддверии к определенному событию.

Использовать обратную связь.



Проводить опросы о любимых продуктах, покупательских привычках и прочем, чтобы понять, на что именно откликается аудитория. Проведенный в последствии анализ поможет отправлять более релевантные предложения каждому клиенту.

Email рассылки для компании могут быть платными и бесплатными. Второй вариант обычно выбирают небольшие фирмы, которые отправляют письма клиентам нечасто или редко.

*еmail ("емэйл")

ООО "Майло Пост"

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