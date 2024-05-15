Рассказываем, можно ли вакцинироваться, когда клещи уже вышли на охоту

15 мая 2024, 08:14, ИА Амител

Клещ / Фото: t.me/solundar04

Клещи в Алтайском крае меньше чем за два месяца покусали 1345 человек. Такие данные были у регионального Роспотребнадзора на 10 мая. И это только официальные цифры: в статистику вошли те, кто обратились за помощью в медицинские учреждения. На деле пострадавших может быть значительно больше. Есть ли смысл в пик активности клещей ставить прививку от клещевого энцефалита, amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Можно ли сейчас поставить прививку от клещевого энцефалита?

Да, можно. Начать вакцинацию от клещевого энцефалита можно в любое время года: никаких ограничений и сезонности в этом вопросе нет, говорит Ирина Переладова. Но по стандартной схеме перерыв между первой и второй прививкой должен составлять полгода, а третью ставят через 12 месяцев после второй. Именно такой схемы рекомендует придерживаться врач.

"Законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита, будет только после третьей прививки", – объясняет эпидемиолог.

Тем, кто вовремя не прошел вакцинацию, в сезон активности клещей поставить прививки можно по экстренной схеме. Перерыв между первой и второй инъекцией в этом случае составляет две недели. Именно такой вариант сейчас предлагают в коммерческих клиниках тем, кто хочет запрыгнуть в последний вагон и успеть защититься от клещевого энцефалита в этом сезоне.

При этом Ирина Переладова обращает внимание, что в течение месяца нужно будет минимизировать вероятность встречи с кровососущими.

"То есть нужно будет отказаться от поездок на дачу, в лес, а также прогулок в парке, которые еще не успели обработать от клещей. Я подчеркиваю, если человек успел поставить одну или две прививки – это не дает полную защиту от клещевого энцефалита", – говорит эпидемиолог.

Как часто нужно ревакцинироваться?

Ревакцинация после полного курса, состоящего из трех прививок, проводится раз в три года. В этом случае человек будет надежно защищен от клещевого энцефалита. При этом от других опасных заболеваний, которые переносят клещи, вакцины нет.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году у 42 человек, в том числе у семерых детей, было выявлено заболевание сибирским клещевым тифом. При исследовании клещей, которых сняли с жителей Алтайского края в медицинских учреждениях, почти в 20% случаев обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

А как защититься от этих заболеваний?

Ирина Переладова рекомендует по возможности сдать клеща на исследование, чтобы выяснить, переносчиком каких инфекций он был.

Если человек не привит, а клещ оказался энцефалитным, пациенту требуется укол иммуноглобулина. Важно сделать укол не позднее чем через 72 часа после укуса. В противном случае смысла уже не будет, говорит Ирина Переладова. Но это решение должен принимать доктор.

"Детям иммуноглобулин ставят бесплатно. Взрослым его поставят бесплатно, если человек страховался от клеща. Если нет страховки и человек не прививался, врач назначит альтернативный вариант лечения, например, йодантипирин. Если у клеща выявят боррелиоз или тиф, доктор тоже выпишет рецепт на лекарства. Но в любом случае решение о профилактической иммунизации и лечении должен принимать только врач", – заключила Ирина Переладова.

Куда в Алтайском крае можно сдать клеща на исследование?

Лабораторное исследование клещей в Алтайском крае проводит вирусологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", а также ее филиалы. Они расположены:

– в г. Бийске по адресу: ул. Советская, 78. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:42, перерыв – с 12:45 до 13:35, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21;

– в г. Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:45, пятница – с 08:30 до 15:45, перерыв – с 12:45 до 13:35, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел. 8 (3855) 79-61-06;

– в г. Заринске по адресу: ул. Горького, 16. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:45, перерыв – с 12:45 до 13:35, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел. 8 (38595) 9-90-32;

– в г. Славгороде по адресу: ул. К. Маркса, 281. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:42, перерыв – с 12:45 до 13:35, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел. 8 (38568) 5-18-91;

– в г. Камне-на-Оби по адресу: ул. Ленина, 77. Режим работы: понедельник-пятница – с 08:30 до 11:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел. 8 (38584) 2-55-33;

– в г. Барнауле прием клещей на исследование и выдача результатов проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:00 до 16:42, перерыв – с 12:45 до 13:30; пятница – с 08:00 до 10:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел. 8 (3852) 50-68-27.

Кроме того, в Барнауле сдать на исследование клеща можно в страховую компанию "АСКО-МЕД-ПЛЮС", заборный пункт находится по адресу: ул. Малая Олонская, 17, и ул. 65 лет Победы, 6.

Где можно поставить иммуноглобулин в Алтайском крае?

Если результаты анализа лаборатории подтвердили наличие у клеща энцефалита, вам следует обратиться в пункт серопрофилактики. В Барнауле они расположены по следующим адресам:

– ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС". Адреса: ул. Малая Олонская, 17, и ул. 65 лет Победы, 6. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных. Тел.: 8 (3852) 63-09-09;

– травмпункт КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2". Адрес: ул. Малахова, 51. Режим работы: с 08:00 до 22:00. Тел. 8 (3852) 40-06-49;

– травмпункт КГБУЗ "Детская поликлиника № 9". Адрес: ул. Георгиева, 13. Режим работы: круглосуточно. Тел. 8 (3852) 72-08-15;

– травмпункт КГБУЗ "Городская поликлиника № 9". Адрес: ул. Георгиева, 51. Режим работы: круглосуточно. Тел. 8 (3852) 47-77-26.

Инъекцию иммуноглобулина на территории Алтайского края можно также сделать в районных поликлиниках. Если вы застрахованы, не забудьте сам полис, а также документ, удостоверяющий личность. Если страховки нет, иммуноглобулин вам поставят только платно.

Как защититься от клеща, если нет прививки?

Возможность перемещаться по маршруту дом-работа-дом есть не у каждого. Если у вас запланирована поездка на ту же дачу или на природу, где высокая активность клещей, нужно подбирать правильную одежду: минимум открытых участков тела, а штаны лучше заправить в носки. Кроме того, обувь и одежду рекомендуется обработать специальными отпугивающими спреями.

Во время пребывания в таких очагах нужно тщательно себя осматривать. Если вы не один, лучше осматривать друг друга – так проще. Также обязательно осматривайте своих домашних животных после прогулки – к ним клещи цепляются не реже, чем к людям.