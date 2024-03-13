Как изменили сроки весенней охоты в Алтайском крае и с чем это связано?
В Алтайском крае теперь в первую (она же южная) зону входят сразу 10 районов – там охота начнется раньше
13 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь изменили в Алтайском крае. Указ, подписанный губернатором, опубликован на сайте регионального правительства. Уже в этом году добыча гусей и селезней уток в первой зоне будет проходить с 27 марта по 5 апреля. Во всех оставшихся районах охота состоится в период с 7 по 16 апреля. В указанные сроки допускается использование манков, профилей, подсадных уток и гусей. Охота на селезней уток с использованием живых манных уток во всем регионе пройдет с 1 апреля по 6 мая.
Кроме того, в регионе "перекроили" территориальную разбивку муниципалитетов на две зоны. Теперь к первой относятся сразу 10 районов: Калманский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский. Во вторую зону входят все оставшиеся.
Как ранее сообщал amic.ru, охотники неоднократно обращались в Минприроды Алтайского края с просьбой изменить сроки добычи на водоплавающую дичь. Дело в том, что к моменту открытия охоты большинство пролетного гуся-гуменника и белолобого, на которых охота разрешена, уже успевали пролететь к местам гнездования. Поэтому требовались корректировки.
Какие нормы добычи будут действовать в Алтайском крае?
Нормы добычи в Алтайском крае пока оставили без изменений. Как ранее сообщало наше информагентство, охотники добивались отмены суточных лимитов по добыче гуся, оставив при этом сезонные. Напомним, согласно приказу регионального Минприроды, во время весенней охоты в день разрешена добыча одного гуся, а за весь сезон – не более трех. Охотники приводили доводы, что превышения сезонных лимитов это не повлечет.
Как пояснили amic.ru в министерстве, эту инициативу обсуждали на общественном совете с участием ученых, однако нормы добычи было решено оставить без изменений. Поэтому во время весенней охоты 2024 в Алтайском крае будут действовать следующие нормы добычи охотничьих ресурсов:
- утка – пять в день, но не более 20 за сезон;
- вальдшнеп – пять в день, но не более 10 за сезон;
- тетерев – два в день, но не более шести за сезон;
- гуси – один в день, но не более трех за сезон;
- глухарь – один в день, но не более трех за сезон.
Напомним, что в период весенней охоты разрешена добыча только самцов.
11:50:04 13-03-2024
Почему уток, гусей, тетеревов, вадшнепов стрелять можно, а собак- нельзя?
12:25:50 13-03-2024
ПАТАМУШТА их не едят
12:38:34 13-03-2024
гость (12:25:50 13-03-2024) ПАТАМУШТА их не едят... Лис, волков, песцов, соболей и норок тоже не едят. А собак можно на унты пускать. очень теплые получаются.
00:27:11 14-03-2024
А чё конечно всех гусей и уток перестрелять что бы некому было гнездится зачем нам утки игуси тем более дикие охоту вообще надо запретить хотя бы лет на пять что бы хоть как то восполнить баланс ну скоро веть всё в красную книгу заносить придется а уток и гусей пускай охотники дома или на дачах разводят и потом пусть стреляют их а то что получается эти охотники ничего не вкладывают в природу а вот хапануть на халяву это у них в первую очередь вы зайдите в лес ну мертвый он ни какой живности не увидишь ни одного звука птиц ну ещё кукушки да дятлов можно услышать и всё это хамство так относится к природе они что с голоду мучится эти охотнички рожи то вон какие поотьели на машинах дорогих ездят ну хотят на сафари вперёд на Донбасс ну у них кишка тонка там может ответа прилететь а здесь стреляй ни хочу в беззащитных зверей да птиц тигры на дальнем востоке мигрируют в Китай там охота запрещена и кормовая база есть для них а у нас эти охотники всё истребили вот и бедные тигры за собак в деревнях взялись позор на ШИМ чиновникам за то что разрешают это безчинство истребление нашей фауны
07:25:28 14-03-2024
Гоша (00:27:11 14-03-2024) А чё конечно всех гусей и уток перестрелять что бы некому б... Вы на учеты посмотрите охотничьих ресурсов хотя бы за 5 лет потом пишите, а то глупо выглядите. Вы прям мастак по тиграм по водоплавоющей или так в ВК заметок начитались?
07:45:46 14-03-2024
Гоша (00:27:11 14-03-2024) А чё конечно всех гусей и уток перестрелять что бы некому б... Сильно! Оторвись от клавиатуры-выйди в лес))) многое увидишь, наверное…
Где у вас печатают эти методички, по которым вы строчите ответы под подобными публикациями?! Рожи, Донбасс, всё перебьют… самим не надоело?! Всё что связано с охотой регламентируется законами и контролируется, законопослушный охотник всегда соблюдает все правила и нормы, не нанося вреда, а заботясь и приумножая. Для зверей и птиц проводят биотехнические мероприятия для этого, но откуда вам это знать?! Главное-подкинуть негатива…
Охотники не позволяют себя так вести в адрес людей с другими взглядами и увлечениями, вы же проявляете образец воспитания и отношения к людям в обществе. Желчь и агрессия так и прёт… печально… надо сходить к специалистам, может помогут?! Хотя, сомнительно…
Добра и счастья всем! Скоро на охоту-ни пуха, ни пера!