В Алтайском крае теперь в первую (она же южная) зону входят сразу 10 районов – там охота начнется раньше

13 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Утки / Фото: unsplash.com/Bob Brewer

Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь изменили в Алтайском крае. Указ, подписанный губернатором, опубликован на сайте регионального правительства. Уже в этом году добыча гусей и селезней уток в первой зоне будет проходить с 27 марта по 5 апреля. Во всех оставшихся районах охота состоится в период с 7 по 16 апреля. В указанные сроки допускается использование манков, профилей, подсадных уток и гусей. Охота на селезней уток с использованием живых манных уток во всем регионе пройдет с 1 апреля по 6 мая.

Кроме того, в регионе "перекроили" территориальную разбивку муниципалитетов на две зоны. Теперь к первой относятся сразу 10 районов: Калманский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский. Во вторую зону входят все оставшиеся.

Как ранее сообщал amic.ru, охотники неоднократно обращались в Минприроды Алтайского края с просьбой изменить сроки добычи на водоплавающую дичь. Дело в том, что к моменту открытия охоты большинство пролетного гуся-гуменника и белолобого, на которых охота разрешена, уже успевали пролететь к местам гнездования. Поэтому требовались корректировки.

Какие нормы добычи будут действовать в Алтайском крае?

Нормы добычи в Алтайском крае пока оставили без изменений. Как ранее сообщало наше информагентство, охотники добивались отмены суточных лимитов по добыче гуся, оставив при этом сезонные. Напомним, согласно приказу регионального Минприроды, во время весенней охоты в день разрешена добыча одного гуся, а за весь сезон – не более трех. Охотники приводили доводы, что превышения сезонных лимитов это не повлечет.

Как пояснили amic.ru в министерстве, эту инициативу обсуждали на общественном совете с участием ученых, однако нормы добычи было решено оставить без изменений. Поэтому во время весенней охоты 2024 в Алтайском крае будут действовать следующие нормы добычи охотничьих ресурсов:

утка – пять в день, но не более 20 за сезон;

вальдшнеп – пять в день, но не более 10 за сезон;

тетерев – два в день, но не более шести за сезон;

гуси – один в день, но не более трех за сезон;

глухарь – один в день, но не более трех за сезон.

Напомним, что в период весенней охоты разрешена добыча только самцов.