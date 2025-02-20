Отдельную выплату превратили в прибавку к пенсии

20 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В начале 2025 года в России произошло несколько важных изменений в правилах назначения различных льгот. Одно из них касается ухода за нетрудоспособными гражданами – эти выплаты теперь осуществляют по-новому.

О том, кто и как в 2025 году может получить пособие по уходу за нетрудоспособным, – в материале amic.ru.

1 Что такое выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами? Это социальная мера поддержки, которая положена за осуществление ухода за инвалидами I группы или гражданами, которые достигли 80-летнего возраста. Важное условие – трудоспособный гражданин, который осуществляет уход, не должен быть трудоустроен. Размер выплаты составляет 1200 рублей.

2 Как выплату по уходу за нетрудоспособными назначали раньше? Еще в 2024 году эти выплаты назначались в заявительном порядке. Оформлять меру поддержки должен был человек, который осуществляет уход за инвалидом I группы или пенсионером старше 80 лет. К заявлению обязательно нужно было приложить письменное согласие человека, за которым ухаживают.

3 Как изменились правила назначения выплаты в 2025 году? Теперь компенсационную выплату сделали прибавкой к пенсии, которую назначают в беззаявительном порядке. Это значит, что 1200 рублей будут просто включены в состав пенсионной выплаты. При этом пенсионеру не нужно даже доказывать тот факт, что за ним осуществляют уход. Как только он достигнет 80-летия или оформит I группу инвалидности, СФР самостоятельно увеличит размер пенсии.

4 Как оформить выплату по уходу за нетрудоспособным? Надбавку назначат автоматически, поэтому ничего делать не нужно. В СФР самостоятельно запросят в различных ведомствах и организациях необходимые документы.