В России провели индексацию более 40 пособий и выплат. Часть из них – впервые

18 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Впервые за много лет в России проиндексирована пенсия для работающих пенсионеров, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами. А выплата по уходу за нетрудоспособными стала частью их пенсии. О самых важных изменениях, которые касаются выплат и пособий, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ольга Клиндухова, управляющий отделением Социального фонда РФ по Алтайскому краю.

Поговорили, почему для выхода на пенсию возраст больше не главный показатель, как рассчитать пенсионные баллы и кому больше всех повезло при индексации пенсии. А также о новой функции Социального фонда – доступность санаторно-курортного и реабилитационного лечения для ветеранов СВО.

Кто в "Переговорке"?



Ольга Михайловна Клиндухова.

Родилась в поселке Тягун Заринского района Алтайского края.

В 1989 году окончила Киевский институт гражданской авиации.

С 1991 по 1993 год работала в Луганском объединенном авиаотряде.

В 2002-м окончила Институт управления и экономики по специальности "Экономист".

В системе Пенсионного фонда работала с 1998 года: прошла путь от ведущего специалиста отдела персонифицированного учета до заместителя управляющего отделением.

В 2023-м назначена управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю.

Неоднократно поощрялась профессиональными и ведомственными наградами.

Имеет двоих сыновей.

01:14 На сколько именно увеличили пособия и выплаты с 1 февраля 2025 года? И кого это коснется в первую очередь?

03:17 Впервые за много лет проиндексировано пособие по уходу за детьми-инвалидами. Сколько оно теперь составляет?

03:51 Особенность этого года – проиндексирована страховая пенсия для работающих пенсионеров. Но есть нюансы. Кому из пенсионеров повезло больше?

05:56 Возраст не главное. Кто в этом году может выйти на пенсию?

07:02 "Должно быть не меньше 30 пенсионных коэффициентов". О том, как копятся пенсионные баллы.

07:55 Кто может пойти на пенсию раньше установленного срока по возрасту?

08:30 Из чего складывается пенсия. Как ее посчитать и спрогнозировать?

10:47 "Вошла в состав пенсии" Как изменилась выплата по уходу за нетрудоспособными и для кого это хорошо? Ольга Клиндухова рассказывает, будут ли начисляться пенсионные баллы тем, кто ухаживает за такими гражданами.

14:36 Сколько составляет материнский капитал с 1 февраля 2025 года и сколько семей в Алтайском крае имеют на него право.

16:09 Новая функция Соцфонда – обеспечить ветеранам СВО курортно-санаторное и реабилитационное лечение. Что это такое, куда обращаться и где находятся ближайшие реабилитационные центры?

20:16 Теперь выплату по уходу за детьми-инвалидами в размере 10 тысяч рублей могут получать не только их родители. Ольга Клиндухова рассказывает, как ее оформить.

22:10 Где можно ознакомиться с полной информацией обо всех выплатах. А еще, и это важно, – как найти официальные аккаунты соцфонда в соцсетях и не попасть на мошенников.