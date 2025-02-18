С некоторыми это впервые. Какие выплаты выросли с февраля и кому повезло больше всех?
В России провели индексацию более 40 пособий и выплат. Часть из них – впервые
18 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Впервые за много лет в России проиндексирована пенсия для работающих пенсионеров, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами. А выплата по уходу за нетрудоспособными стала частью их пенсии. О самых важных изменениях, которые касаются выплат и пособий, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ольга Клиндухова, управляющий отделением Социального фонда РФ по Алтайскому краю.
Поговорили, почему для выхода на пенсию возраст больше не главный показатель, как рассчитать пенсионные баллы и кому больше всех повезло при индексации пенсии. А также о новой функции Социального фонда – доступность санаторно-курортного и реабилитационного лечения для ветеранов СВО.
Кто в "Переговорке"?
Ольга Михайловна Клиндухова.
Родилась в поселке Тягун Заринского района Алтайского края.
В 1989 году окончила Киевский институт гражданской авиации.
С 1991 по 1993 год работала в Луганском объединенном авиаотряде.
В 2002-м окончила Институт управления и экономики по специальности "Экономист".
В системе Пенсионного фонда работала с 1998 года: прошла путь от ведущего специалиста отдела персонифицированного учета до заместителя управляющего отделением.
В 2023-м назначена управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю.
Неоднократно поощрялась профессиональными и ведомственными наградами.
Имеет двоих сыновей.
01:14 На сколько именно увеличили пособия и выплаты с 1 февраля 2025 года? И кого это коснется в первую очередь?
03:17 Впервые за много лет проиндексировано пособие по уходу за детьми-инвалидами. Сколько оно теперь составляет?
03:51 Особенность этого года – проиндексирована страховая пенсия для работающих пенсионеров. Но есть нюансы. Кому из пенсионеров повезло больше?
05:56 Возраст не главное. Кто в этом году может выйти на пенсию?
07:02 "Должно быть не меньше 30 пенсионных коэффициентов". О том, как копятся пенсионные баллы.
07:55 Кто может пойти на пенсию раньше установленного срока по возрасту?
08:30 Из чего складывается пенсия. Как ее посчитать и спрогнозировать?
10:47 "Вошла в состав пенсии" Как изменилась выплата по уходу за нетрудоспособными и для кого это хорошо? Ольга Клиндухова рассказывает, будут ли начисляться пенсионные баллы тем, кто ухаживает за такими гражданами.
14:36 Сколько составляет материнский капитал с 1 февраля 2025 года и сколько семей в Алтайском крае имеют на него право.
16:09 Новая функция Соцфонда – обеспечить ветеранам СВО курортно-санаторное и реабилитационное лечение. Что это такое, куда обращаться и где находятся ближайшие реабилитационные центры?
20:16 Теперь выплату по уходу за детьми-инвалидами в размере 10 тысяч рублей могут получать не только их родители. Ольга Клиндухова рассказывает, как ее оформить.
22:10 Где можно ознакомиться с полной информацией обо всех выплатах. А еще, и это важно, – как найти официальные аккаунты соцфонда в соцсетях и не попасть на мошенников.
10:34:48 18-02-2025
Казырно!?
От государственного деятеля слышать - мы вам пособия и пенсию подняли, и это значит вам повезло...!
Обычно, если кому-то повезло, то значит есть такие кому не повезло!...
Вот чиновники сегодня так и руководят страной! Кому-то везёт, а кому-то нет... На кого бог пошлёт...
А может эти увеличения ни что иное как предвыборная агитация, на 26 год?! ЕР же в 26 году будет себе переизберать.
10:56:37 18-02-2025
А вот почётным донорам не повезло. Им отменили бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по коммуналке 50% и бесплатное зубопротезирование. Даже в 90-е эти льготы оставались.
11:48:29 18-02-2025
У нас был бесплатный проезд? Не знала, по ветеранскому езжу.
12:20:03 18-02-2025
Заявительный характер льгот! Понимаш...
Пока не заявил (т.е. пока сам не узнал что есть у тебя такое), пользоваться этим не можешь!
Хотя... Поговаривают...
В пенсионном, и социальном фондах, есть фонд невостребованных денежных средств! Куда уходят все деньги которые гражданам положены по закону, но раз они о этих своих правах не заявляли, то эти средства уходят "в стол"...!
А потом, роскошные здания и заграничные поездки руководителей фондов...
И наше удивление...
12:52:08 18-02-2025
Гость (12:20:03 18-02-2025) Заявительный характер льгот! Понимаш...Пока не заявил (т... А вот такое у нас "социально "ориентированное и" гуманистическое "государство.И это ,я думаю,не локальная политика одного ,взятого в отдельности фонда,а общее направление политики.В Советском Союзе что то не было никаких "заявительных" идиотизмов,если тебе положено,то об этом сообщали заранее,и никто не скрывал перед тобой твоих прав.
12:36:57 18-02-2025
Гость (12:20:03 18-02-2025) Заявительный характер льгот! Понимаш...Пока не заявил (т... Какое не замутнено-примитивное понятие об расходовании государственных средств.
14:12:49 18-02-2025
Проиндексировали 2025 год работающим пенсионерам. А когда вернут награбленное (с января 2016 по декабрь 2024) ???