Как изменится движение по улице Кулагина в Барнауле. Схема
Предусмотрена организация двухстороннего движения вблизи мест производства работ с приоритетом встречного разъезда
26 октября 2024, 08:15, ИА Амител
В связи с реконструкцией канализационного коллектора с 26 октября по 28 февраля изменится схема движения на участке улицы Кулагина – от здания № 28 до проезда Тальменского. Карту проезда опубликовал пресс-центр мэрии.
Отмечается, что предусмотрена организация двухстороннего движения вблизи мест производства работ с приоритетом встречного разъезда транспортных средств. Сами мероприятия нужны для улучшения системы водоотведения и обеспечения подключения к сети зданий реконструируемого комплекса АО БМК "Меланжист Алтая".
Напомним, что в столице Алтайского края приступают ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора. В рамках этого этапа будут проложены сети водоотведения протяженностью 1,8 км. Работы будут идти под дорожным полотном улицы Кулагина методом микротоннелирования. Завершить их планируется к октябрю 2025 года.
23:31:45 25-10-2024
А можно калоотстойники на схеме показать.
Ибо непонятно.
22:25:51 27-10-2024
А летом сделать нельзя было?