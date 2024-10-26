Как изменится движение по улице Кулагина в Барнауле. Схема

Предусмотрена организация двухстороннего движения вблизи мест производства работ с приоритетом встречного разъезда

26 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Карта движения / Фото: barnaul.org

В связи с реконструкцией канализационного коллектора с 26 октября по 28 февраля изменится схема движения на участке улицы Кулагина – от здания № 28 до проезда Тальменского. Карту проезда опубликовал пресс-центр мэрии.

Отмечается, что предусмотрена организация двухстороннего движения вблизи мест производства работ с приоритетом встречного разъезда транспортных средств. Сами мероприятия нужны для улучшения системы водоотведения и обеспечения подключения к сети зданий реконструируемого комплекса АО БМК "Меланжист Алтая".

Напомним, что в столице Алтайского края приступают ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора. В рамках этого этапа будут проложены сети водоотведения протяженностью 1,8 км. Работы будут идти под дорожным полотном улицы Кулагина методом микротоннелирования. Завершить их планируется к октябрю 2025 года.