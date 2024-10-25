Движение изменится. В Барнауле начинают второй этап реконструкции сетей на Кулагина

Полностью работы по модернизации сетей планируют завершить в 2025 году

25 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

26 октября на улице Кулагина в Барнауле вновь изменится движение транспорта. В столице Алтайского края приступают ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора. В рамках этого этапа будут проложены сети водоотведения протяженностью 1,8 км. Работы будут идти под дорожным полотном улицы Кулагина методом микротоннелирования. Завершить их планируется к октябрю 2025 года.

Вопросы по реконструкции и организации движения обсуждали на совещании в администрации города. В нем приняли участие заместитель председателя правительства края Александр Климин, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, глава города Вячеслав Франк, заместители главы администрации города, председатели профильных комитетов, представители подрядной организации ООО "СоюзДонСтрой", Росстройконтроля, барнаульского водоканала.

Как будет организовано движение на улице Кулагина?

Схема движения транспорта на ул. Кулагина/ Иллюстрация barnaul.org

Новая схема движения на Кулагина будет действовать до 28 февраля 2025 года, сообщил заместитель главы администрации Барнаула Сергей Татьянин.

"Подрядная организация планирует приступить к работам на улице Кулагина 26 октября. Прорабатывается схема организации дорожного движения с 26.10.2024 по 28.02.2025 по ул. Кулагина от здания № 28 до проезда Тальменского. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения п. Восточный планируется, что будет организовано двухстороннее движение вблизи мест производства работ с приоритетом встречного разъезда транспортных средств", – рассказал Татьянин.

Сейчас уже разработаны пять котлованов на улице Кулагина и идет поставка железобетонных труб для канализационного коллектора, сообщил директор по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Денис Корчуганов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил донести до жителей города информацию по организации дорожного движения на этом участке. И, если потребуется, привлечь экипажи ДПС, чтобы они контролировали обстановку.

Зачем проводится реконструкция?

Как ранее сообщал amic.ru, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения проводится для обеспечения реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК "Меланжист Алтая". Проект реализуется за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений составит более 2 млрд рублей.

АО БМК "Меланжист Алтая" ведется комплексная модернизация, которая оценивается в сумму порядка 20 млрд рублей. Предполагается, что после этого предприятие увеличит производство готовых тканей.

Для этого и нужно модернизировать системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, подчеркивают в администрации города, реализация этого проекта позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч горожан.

Работы проходят в два этапа. В рамках первого этапа, начавшегося 16 июля 2024 года, запланирована реконструкция сетей водоснабжения от Павловского тракта до проспекта Калинина протяженностью почти 3,5 км.

Что уже сделано в рамках реконструкции?

К настоящему моменту на участке ул. Сельскохозяйственная – Павловский тракт – ул. Новороссийская проложено 484,4 метра водопроводной трубы. Сняты ограничения движения на проезжих частях в районе МФЦ по Павловскому тракту на пересечении с ул. Сельскохозяйственной и в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской. В настоящее время ведутся пневматические испытания. Тем не менее для завершения работ на данном участке сроки перекрытия проезжей части ул. Новороссийской, в районе пересечения с Павловским трактом, продлены до 01.12.2024, сообщил заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерина.

На втором участке – пр. Калинина – ул. Аносова – пр. Ленина – проложена водопроводная сеть по пр. Калинина до пересечения с ул. Аносова протяженностью 705,6 метра. На третьем – ул. Телефонная – ул. Восточная – ул. Новороссийская – завершены работы по прокладке сети протяженностью 299,5 метра. На обоих участках ведутся подготовительные работы для проведения пневматических испытаний.