Организация сменит статус на ярмарку

26 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

"Новый рынок" в Барнауле станет ярмаркой. Об этом сообщает "Толк".

"Смена статуса "Нового рынка", расположенного в центре Барнаула, не отразится на жителях города, а торговля будет осуществляться здесь в том же режиме", – сообщила изданию директор организации Марина Прокудина.

Ранее стало известно, что в администрации Барнаула подписали документ о прекращении действия разрешения сельскохозяйственного рынка на ул. Пионеров, 13. Об этом попросили в самом ООО "Новый рынок".

По словам директора организации Марины Прокудиной, на покупателей и предпринимателей смена статуса не повлияет.

"На работе рынка это никак не отразится. Это просто организационный документ, переоформление статуса, и все. Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно ничего не поменяет. Режим работы, перечень товаров – все как было, так и остается. Просто будет вывеска, например, не "рынок", а "ярмарка", – заявила Прокудина "Толку".

О причинах реорганизации директор не распространяется, однако акцентирует внимание на том, что для покупателей все останется по-прежнему.