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Как изменится "Новый рынок" в центре Барнаула?

Организация сменит статус на ярмарку

26 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

"Новый рынок" в Барнауле станет ярмаркой. Об этом сообщает "Толк".

"Смена статуса "Нового рынка", расположенного в центре Барнаула, не отразится на жителях города, а торговля будет осуществляться здесь в том же режиме", – сообщила изданию директор организации Марина Прокудина.

Ранее стало известно, что в администрации Барнаула подписали документ о прекращении действия разрешения сельскохозяйственного рынка на ул. Пионеров, 13. Об этом попросили в самом ООО "Новый рынок".

По словам директора организации Марины Прокудиной, на покупателей и предпринимателей смена статуса не повлияет.

"На работе рынка это никак не отразится. Это просто организационный документ, переоформление статуса, и все. Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно ничего не поменяет. Режим работы, перечень товаров – все как было, так и остается. Просто будет вывеска, например, не "рынок", а "ярмарка", – заявила Прокудина "Толку".

О причинах реорганизации директор не распространяется, однако акцентирует внимание на том, что для покупателей все останется по-прежнему.

Барнаул новый рынок

Комментарии 13

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Гость

10:50:03 26-11-2024

Время покажет

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Гость

10:52:43 26-11-2024

Явно дело в деньгах

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Гость

10:53:48 26-11-2024

Звуки шарманки, гаданье цыганки, медовый пряник, да воздушный шарик.

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Акакий

11:05:51 26-11-2024

А нам для чего нужна вся эта возня с бюрократией?Нам нужен рынок в прежнем качестве и с доступными ценами и чтобы этот новый статус ярмарки не вызвал дальнейших фокусов.

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гость

11:08:23 26-11-2024

Мне интересно овощи с огородов частники продавать будут или нет?

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Гость

11:14:33 26-11-2024

Думаю скоро он преобразится до неузнаваемости. В какой-нибудь 20 этажный ЖК

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гость

11:29:22 26-11-2024

"Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно ничего не поменяет. Режим работы, перечень товаров – все как было, так и остается. Просто будет вывеска, например, не "рынок", а "ярмарка", – заявила Прокудина". Живу рядом с Рынком всю жизнь. На ярмарках цены гораздо выше, чем на Новом рынке. А то, что ничего не поменяется и так понятно. Грязь, территория совершенно не чистится, страшный гололед, Продавцы палаток если сами не почистят прилежащую территорию, то хоть плыви, то хоть падай. Асфальт в ямах, не организован пропускной режим, машины шастают по всей территории, срезая перекресток пр. Ленина/ул. Пионеров. На рынке не было и нет хозяина, только деньги гребут. Привет Прокудиной......

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Гость

11:56:40 26-11-2024

гость (11:29:22 26-11-2024) "Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно н... И стоянки для авто тоже нет.

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Гость

11:51:19 26-11-2024

ярмарки бывают теплое время и по субботам.. так себе изменения

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Гость

12:16:40 26-11-2024

Прокудина ништяки себе выкруживает?

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Гость

12:27:02 26-11-2024

Раньше,когда вводили кассовые аппараты,как раз на ярмарках (в отличие от Рынков и Базаров) их разрешалось не применять. Может с тех пор что изменилось? А может и нет?

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Гость

12:38:19 26-11-2024

что-то тут не чисто... если нет разницы, то зачем менять? значит для кого-то что-то выкруживают...

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ППШариков

14:09:46 26-11-2024

На рынке применение ККМ обязательно, а на ярмарке нет.

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