Как изменится "Новый рынок" в центре Барнаула?
Организация сменит статус на ярмарку
26 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
"Новый рынок" в Барнауле станет ярмаркой. Об этом сообщает "Толк".
"Смена статуса "Нового рынка", расположенного в центре Барнаула, не отразится на жителях города, а торговля будет осуществляться здесь в том же режиме", – сообщила изданию директор организации Марина Прокудина.
Ранее стало известно, что в администрации Барнаула подписали документ о прекращении действия разрешения сельскохозяйственного рынка на ул. Пионеров, 13. Об этом попросили в самом ООО "Новый рынок".
По словам директора организации Марины Прокудиной, на покупателей и предпринимателей смена статуса не повлияет.
"На работе рынка это никак не отразится. Это просто организационный документ, переоформление статуса, и все. Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно ничего не поменяет. Режим работы, перечень товаров – все как было, так и остается. Просто будет вывеска, например, не "рынок", а "ярмарка", – заявила Прокудина "Толку".
О причинах реорганизации директор не распространяется, однако акцентирует внимание на том, что для покупателей все останется по-прежнему.
10:50:03 26-11-2024
Время покажет
10:52:43 26-11-2024
Явно дело в деньгах
10:53:48 26-11-2024
Звуки шарманки, гаданье цыганки, медовый пряник, да воздушный шарик.
11:05:51 26-11-2024
А нам для чего нужна вся эта возня с бюрократией?Нам нужен рынок в прежнем качестве и с доступными ценами и чтобы этот новый статус ярмарки не вызвал дальнейших фокусов.
11:08:23 26-11-2024
Мне интересно овощи с огородов частники продавать будут или нет?
11:14:33 26-11-2024
Думаю скоро он преобразится до неузнаваемости. В какой-нибудь 20 этажный ЖК
11:29:22 26-11-2024
"Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно ничего не поменяет. Режим работы, перечень товаров – все как было, так и остается. Просто будет вывеска, например, не "рынок", а "ярмарка", – заявила Прокудина". Живу рядом с Рынком всю жизнь. На ярмарках цены гораздо выше, чем на Новом рынке. А то, что ничего не поменяется и так понятно. Грязь, территория совершенно не чистится, страшный гололед, Продавцы палаток если сами не почистят прилежащую территорию, то хоть плыви, то хоть падай. Асфальт в ямах, не организован пропускной режим, машины шастают по всей территории, срезая перекресток пр. Ленина/ул. Пионеров. На рынке не было и нет хозяина, только деньги гребут. Привет Прокудиной......
11:56:40 26-11-2024
гость (11:29:22 26-11-2024) "Ни для покупателей, ни для предпринимателей это абсолютно н... И стоянки для авто тоже нет.
11:51:19 26-11-2024
ярмарки бывают теплое время и по субботам.. так себе изменения
12:16:40 26-11-2024
Прокудина ништяки себе выкруживает?
12:27:02 26-11-2024
Раньше,когда вводили кассовые аппараты,как раз на ярмарках (в отличие от Рынков и Базаров) их разрешалось не применять. Может с тех пор что изменилось? А может и нет?
12:38:19 26-11-2024
что-то тут не чисто... если нет разницы, то зачем менять? значит для кого-то что-то выкруживают...
14:09:46 26-11-2024
На рынке применение ККМ обязательно, а на ярмарке нет.