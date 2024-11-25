Барнаульский "Новый рынок" прекратит свое существование, но останется

Вероятно, он станет не просто рынком

25 ноября 2024, 12:40, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Барнаульский "Новый рынок" на ул. Пионеров, 13, лишился разрешения на "организацию сельскохозяйственного рынка".

Соответствующий документ опубликован на правовом портале администрации Барнаула. Прекратить действие разрешения попросили в самом ООО "Новый рынок".

Горожане предполагают, что объект хочет получить статус ярмарки. В таком случае он продолжит работать, однако в другом формате. Торговые точки также будут выглядеть иначе.