Барнаульский "Новый рынок" прекратит свое существование, но останется
Вероятно, он станет не просто рынком
25 ноября 2024, 12:40, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Барнаульский "Новый рынок" на ул. Пионеров, 13, лишился разрешения на "организацию сельскохозяйственного рынка".
Соответствующий документ опубликован на правовом портале администрации Барнаула. Прекратить действие разрешения попросили в самом ООО "Новый рынок".
Горожане предполагают, что объект хочет получить статус ярмарки. В таком случае он продолжит работать, однако в другом формате. Торговые точки также будут выглядеть иначе.
12:44:08 25-11-2024
Ну, не знаю. Новый ЖК будет смотреться на его месте куда гармоничнее! И обязательно со шпилем. Можно даже этажей 55-ть
13:15:13 25-11-2024
Гость (12:44:08 25-11-2024) Ну, не знаю. Новый ЖК будет смотреться на его месте куда гар... да, непременно со шпилем или летающей тарелкой. все как у нас любят.
13:21:19 25-11-2024
Гость (12:44:08 25-11-2024) Ну, не знаю. Новый ЖК будет смотреться на его месте куда гар... Нет, я против 55. Надо 295 этажей, столько лет в 2025 году исполнится Барнаулу.
13:30:08 25-11-2024
Гость (12:44:08 25-11-2024) Ну, не знаю. Новый ЖК будет смотреться на его месте куда гар... Да чего там мелочиться-этажей в 155.Так и подбираются к базару тихой сапой."Объект хочет получить статус ярмарки"-а горожане хотят ,чтобы он оставался в своём статусе базара сельхозхпродуктов-возьму на себя смелость сделать такое утверждение.А городская власть должна обеспечить его работу в прежнем статусе и в интересах горожан.
01:11:23 26-11-2024
Гость (12:44:08 25-11-2024) Ну, не знаю. Новый ЖК будет смотреться на его месте куда гар... Видимо, опять деньги будут дербанитб!
13:07:08 25-11-2024
Все эти нововведения чепуха-людям только хуже и хуже...
21:33:33 25-11-2024
Алекс (13:07:08 25-11-2024) Все эти нововведения чепуха-людям только хуже и хуже... ... каким? за всех то не ной
13:19:09 25-11-2024
Из старого базара тоже сделали "новый формат". Получилось очередное прилизанное убожество! Без свежих сельхозпродуктов, мясо-молочки и более-менее доступных цен. В итоге - пустующие торговые ряды...зато по современному пустуют))) Печально, что такая же участь ждёт и Новый...
13:19:17 25-11-2024
может цирк!?
15:22:39 25-11-2024
Гость (13:19:17 25-11-2024) может цирк!?... Можно, тем более клоунов полно осталось
15:45:32 25-11-2024
Гость (13:19:17 25-11-2024) может цирк!?... не, цирка нам и так хватает
13:25:50 25-11-2024
Почему администрация города и края решает за жителей или обманывает их
13:21:37 26-11-2024
Гость (13:25:50 25-11-2024) Почему администрация города и края решает за жителей или обм... Я открою вам секрет - здание рынка и земля под ним это частная собственность ООО "Новый рынок" и решает тут только собственник, что ему прибыльнее
13:59:16 25-11-2024
Да чё размазывать кашу по столу, пишите уж сразу: началась подготовка к сносу рынка! Кому-то он сильно напоминает о советском прошлом, как Речной вокзал, ЦУМ, и другие строения.
14:20:19 25-11-2024
И ведь хороший рынок же... Ну зачем сносить-то? Осовременить - можно. Но сносить не надо.
16:42:54 25-11-2024
Денис (14:20:19 25-11-2024) И ведь хороший рынок же... Ну зачем сносить-то? Осовременить... Он мешает торговым сетям.
17:47:45 25-11-2024
Денис (14:20:19 25-11-2024) И ведь хороший рынок же... Ну зачем сносить-то? Осовременить... Я выше написал, что старый базар уже "осовременили"...
14:25:09 25-11-2024
Нужно срочно провести обследование на предмет трещин и аварийности,сделать экспертизу для скорейшего сноса здания, как порочащего облик города.
15:16:41 25-11-2024
Гость (14:25:09 25-11-2024) Нужно срочно провести обследование на предмет трещин и авари... сначала заплаты поднимите, чтобы мясо и картошку можно было покупать в дорогих магазинах по 1000 р/кг и 500 руб/ведро. Только олигархи хотят сноса Нового рынка. Так как им плевать, где народ будет покупать сельхоз-продукцию.
15:45:58 25-11-2024
Гость (15:16:41 25-11-2024) сначала заплаты поднимите, чтобы мясо и картошку можно было...
Если вы не заметили, то на рынках давно уже всё дороже
21:49:10 25-11-2024
Гость (15:45:58 25-11-2024) Если вы не заметили, то на рынках давно уже всё дороже... Я лучше куплю сельхозпродукцию дороже, чем в магазине. В супермаркете она точно не пригодная к употреблению
07:34:54 27-11-2024
Старожил (21:49:10 25-11-2024) Я лучше куплю сельхозпродукцию дороже, чем в магазине. В суп... Сейчас через интернет группы можно купить всё. С огорода и с погреба и даже со стола )))
15:15:11 25-11-2024
Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок! Рынок останется, просто поменяется статус
15:39:07 25-11-2024
Зая (15:15:11 25-11-2024) Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок!...
Читай основные 2 отличия Ярмарки от рынка
Время проведения. Рынок работает постоянно, а ярмарка проводится с определённой периодичностью, например, каждый сентябрь или каждый год в 20-х числах мая.
Ассортимент товаров. На рынках представлены различные товары, а на ярмарках — определённая категория товаров, например, ярмарка меха, золота или книжная ярмарка.
15:40:25 25-11-2024
Зая (15:15:11 25-11-2024) Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок!... когда раздавали "сарказм" вы явно отсутствовали
15:47:23 25-11-2024
Зая (15:15:11 25-11-2024) Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок!...
Зай, ну подумай на шаг вперёд.
15:47:30 25-11-2024
Зая (15:15:11 25-11-2024) Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок!... Зайка, а ты была хоть на одной новой ярмарке? видела там цены и потому пустующие залы?
15:42:23 25-11-2024
Зая (15:15:11 25-11-2024) Такое ощущение, что комментаторы прочитали только заголовок!... Ну, тогда и ЦУМ останется. Только поменяется здание, его назначение и смысл...
Соглашусь с комментаторами, до ликвидации Нового рынка осталось не долго. Увы...
16:03:17 25-11-2024
Гость (15:42:23 25-11-2024) Ну, тогда и ЦУМ останется. Только поменяется здание, его наз... так цум и остался, просто временно перебазировался под землю для надежности чтобы никто не снес случайно
16:05:31 25-11-2024
Так ... Зайцы! устроили тут понимаешь!.. все равно без нас все решили
16:30:23 25-11-2024
Ой, кто-то кому-то так хорошо занес???
16:36:53 25-11-2024
Кому мешало, что ребенок спит? Есть такой стих.
17:25:32 25-11-2024
Цены такие же, как и в местных магазинах и киосках. Смысл в этом рынке?
17:35:47 25-11-2024
Я помню как открылся Новый рынок!! Какая я старая!! Как жить?? (((
17:40:57 25-11-2024
Все просто...Людей хотят лишить права торговли. Загнать всех в сети...Сейчас там десятки пенсионеров кормятся, продавая излишки из своих огородов. Десятки торгуют одеждой, десятки хозяйственной мелочевкой. Тысячи посетителей со всего города. А будет как на "Старом". Тишина и мертвые с косами стоят. А ведь все начиналось со сноса ларьков.
18:30:32 25-11-2024
Печальная новость. Летом овощи с огорода купить будет негде, будем безвкусными помидорами и огурцами давиться
19:44:32 25-11-2024
гость (18:30:32 25-11-2024) Печальная новость. Летом овощи с огорода купить будет негде,... Напишите свой телефон. Летом (если не потеряю его) буду вам продавать овощи с сада, дешевле чем бабки перепродавщицы на базаре. В настоящий момент из того, что могу предложить, в наличии только несколько килограмм чеснока. М.б. еще тыква осталась, но насчет ее надо уточнять.
21:35:29 25-11-2024
гость (18:30:32 25-11-2024) Печальная новость. Летом овощи с огорода купить будет негде,... к любому дачному поселку едь и купишь эти помидоры задаром. а не рыночную дрянь с овощебаз
02:36:38 26-11-2024
Гость (21:35:29 25-11-2024) к любому дачному поселку едь и купишь эти помидоры задаром. ...
Это тебе задаром помидоры отдаст? Ты к бабулькам давно подходил?! Ты ценники их слышал!?
21:39:03 25-11-2024
снесите его пожалуйста к кузькиноматери, построить можно там целый квартал прекрасных домов с парком. У меня есть квартира (сдаю) в доме с мозаикой первом, очень жителям МЕШАЕТ это рынок, шум вонь грязь, никто туда не ходит. все сетуют только бы его убрали!!
21:40:39 25-11-2024
Чем это лучше ярмарка раз в месяц, от того, что я могу купить здесь каждый день? Почему нас то ни кто не спрашивает?
01:21:09 26-11-2024
Вот пробки там будут!
06:51:11 26-11-2024
Чем здесь комменты писать, выплеснули бы свое возмущение на сайт городской администрации!
07:25:30 26-11-2024
Порядка сотни человек местных комментаторов подверглись резекции мозга. Никто никакой рынок сносить не будет, он останется, только с расширенным статусом. А вообще, то как выглядит Новый рынок - это атавизм колхозно-деревенского стиля совкового периода. Посмотрите как должен выглядеть современный рынок на примере Даниловского рынка в Москве. Да даже в поганом Новосибирске Центральный рынок куда лучше выглядит. А Новый рынок в Барнауле похож на Хилокский бантустан в Нск. Вы привыкли жить как обезьяны на блошином рынке. Вам деревня в городе - это нормально. А это НЕ нормально. Да даже рынки на юге России - Ростов, Краснодар - облагородили, хотя там все эти станично-колхозные прихватки были очень сильны. Сейчас же это современная цивилизованная торговля. Но вам непременно хочется ковыряться в экскрементах, там где грязь и антисанитария. И постоянно бабушек на щит поднимают, мол они там копейку зарабатывают. Да они не копейку зарабатывают, а бизнес на перепродаже овощей с баз делают. Они не со своего огорода торгуют, а с тех же фруково-овощных баз, где тарятся ларьки с фруктами.
08:58:22 26-11-2024
Не красна изба углами ,а красна пирогами.Вон ,Старый базар,современный ,отделанный ,что с него толку?Пародия на рынок.Полторы калеки бездельников там и никого больше.Вот туда и езди ,утешайся.
13:32:41 26-11-2024
Акакий (08:58:22 26-11-2024) Не красна изба углами ,а красна пирогами.Вон ,Старый базар,с... Так дело в ремонте? А я думала, что на старый базар никто не ходит, потому что там полтора жилых дома рядом. Это 20 лет назад все перлись за покупками на Старый базар через весь город. А сейчас вкаждо районе есть нормальный рынок.
09:02:58 26-11-2024
Старожил (21:49:10 25-11-2024) Я лучше куплю сельхозпродукцию дороже, чем в магазине. В суп... Они с одной базы закупаются. Старухи так вообще не заморачиваются, идут в Марию ра, покупают и стоят неподалеку продают это в два раза дороже.