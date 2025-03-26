Как изменится прием первоклассников в школы Барнаула и всем ли хватит мест?

С 1 апреля образовательные учреждения начнут принимать заявления от родителей

26 марта 2025, 17:27, ИА Амител

Первоклассники в барнаульской школе / Фото: amic.ru

Уже со следующей недели во всех школах Барнаула начнется приемная кампания в первые классы. В этом году за парты впервые сядет порядка 8,5 тысячи детей, рассказала в ходе пресс-конференции зампредседателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. По ее словам, напряженная ситуация с количеством мест, которая была в некоторых учреждениях ранее, в предстоящем учебном году должна снизиться.

Первоклашек меньше, школ больше

Специалист подчеркнула, что первоклассников в этом году ожидается на 500-600 меньше, чем в прошлом, поэтому мест в городских школах хватит всем.

"В прошлом году у нас было 9145 первоклассников. В этом году прогнозируем около 8,5 тысячи. Обычно мы смотрим, сколько будет выпускников детских садов – в этом году чуть меньше восьми тысяч. Плюс, учитываем миграцию и деток, которые не ходят в сад. Мест у нас достаточно – порядка 10 тысяч. Так что мы всех сможем принять", – пояснила Михальчук.При этом она допустила, что в новых ЖК в Индустриальном районе и в местах точечной застройки Центрального района может оставаться напряженность. Но проблема решается. Во-первых, ежегодно комитет корректирует список закрепленных за школами территорий, анализируя количество проживающих детей. Во-вторых, с 1 сентября начнет работу второй корпус лицея № 52 по адресу ул. Взлетная, 56.

"Соответственно, произошло перезакрепление территорий между школами № 135 и 136, а также лицеем № 121. Часть населения теперь будет относиться к новой школе. Будущие первоклассники, которые проживают на закрепленной за ней территорией, попадут туда", – сказала зампредседателя комитета.

Кроме того, к новому учреждению будут относиться дети из квартала 2010, а также жилкомплексов "Норд" и "Озон", которые сейчас учатся в школе № 114. По словам Михальчук, с 1 сентября по заявлениям родителей их переведут в новую школу – этот вопрос уже обсудили на родительских собраниях.

"Ожидаем, что серьезного напряжения на первом этапе не будет, а случаев отказов в приеме в первый класс будет по минимуму", – выразила надежду Наталья Михальчук.



Что будет, если в приеме все же откажут?

Зампредседателя комитета заверила, что каждому ученику обязательно найдут место в одной из городских школ. Кроме того, для детей, которые проживают в новых ЖК, где отсутствуют школы, будет организован подвоз до места учебы. Со следующего года начнет работу еще один школьный маршрут.

"Сейчас проходит экспертизу маршрут для детей, которые проживают в ЖК "Колумб" за "Ареной". Эти дома не относятся ни к одной из школ поблизости, поэтому закреплены за № 114. Она находится достаточно далеко, поэтому этих детей мы будем подвозить", – сказала Михальчук.

Всего в городе сейчас работает 38 школьных маршрутов. Многие из них подвозят в школы детей, проживающих в пригороде.

Иностранцев начнут тестировать

Кроме того, с 1 апреля в Барнауле, как и по всей стране, начнут обязательное тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства перед их зачислением в школу. После того как семья подаст заявление о приеме, ребенка пригласят на экзамен по русскому языку.

Будущих первоклассников будут проверять только в устном формате, а для детей постарше предусмотрят и письменную часть. Критерии проведения теста определит Рособрнадзор.

"Это будут базовые знания: назвать школьные предметы, поздороваться, сказать "спасибо". Если ребенок успешно пройдет тестирование, его зачислят в школу. Если нет, то в течение трех месяцев с ним будут заниматься русским языком, после чего родители вновь смогут подать заявление", – сказала Наталья Михальчук.

Иностранных детей, которые уже учатся в школах Барнаула, тестировать не будут. По словам зампредседателя, сейчас в городских учреждениях насчитывается 376 таких учеников.

Михальчук напомнила, что приемная кампания традиционно пройдет в два этапа. О том, кто может подавать заявление в первую волну, кому нужно ждать второй, а кто имеет внеочередное право на зачисление, читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".