Как изменится схема движения на площади Октября в Барнауле из-за ремонта путей?

Работы по замене рельсов пройдут до 31 мая

13 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Площадь Октября в Барнауле / Фото: сайт Барнаула

С 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда на площади Октября в Барнауле изменят схему движения общественного транспорта. Однако и водителям автомобилей придется тоже на время ремонта ездить не так как обычно. Рассказываем, как именно.

Как изменится схема движения на площади Октября?

Движение частично закроют на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей сохранят. Четная сторона проспекта Ленина останется открытой. Ее ремонтные работы не затронут.

Со Строителей автомобилисты могут отправиться на проспект Красноармейский или развернуться на проспекте Строителей, чтобы выехать на Ленина. Кроме того, есть возможность построить маршрут так, чтобы заранее свернуть на улицу Профинтерна и ехать по Новоугольной. Перед началом строительных работ на участке установят дорожные знаки, которые позволят автомобилистам сориентироваться.

А что вообще делают на площади Октября?

Меняют трамвайные рельсы. Работы завершат к 31 мая и на них потратят около 12,7 миллиона рублей.

Как изменится схема движения для общественного транспорта?

А вот барнаульцам, которые передвигаются на трамваях и троллейбусах, придется временно ездить по новым схемам маршрутов, которые разработали в мэрии. Узнать подробности можно по ссылке.

Кстати, МУП "Горэлектротранс" организует специальный трамвай, который будет курсировать от гостиницы "Барнаул" до остановки рядом с "Сити-Центром".