Почему в Барнауле ограничат движение на площади Октября и как будут ходить трамваи?

Работы по замене трамвайных рельсов стартуют 12 мая

29 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Трамвай на площади Октября / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

С 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября в Барнауле изменят схему движения общественного транспорта. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Работы начнутся сразу после майских праздников. Рассказываем, как ремонт трамвайного переезда повлияет на движение автомобилей и общественного транспорта.

Когда пройдут ремонтные работы?

Ремонтировать участок будут с 12 по 31 мая специалисты МУП "Горэлектротранс" в круглосуточном режиме. За последние годы на участке произошло несколько сходов трамваев с рельсов. Переделка коснется участка пути городского электротранспорта протяженностью 140 метров. По словам Валерия Ведяшкина, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.

"МУП "Горэлектротранс" уже проведены подготовительные работы, закуплены необходимые материалы", – сообщил Валерий Ведяшкин.

В последний раз ремонтные работы на участке проводили несколько десятилетий назад. В настоящее время асфальт на площади Октября в трещинах и дорожное полотно нуждается в обновлении.

Это небезопасно для автомобилей, которые вынуждены сбавлять скорость, двигаясь через перекресток, что несколько осложняет дорожную обстановку на участке. Особенно в час пик", – добавил председатель комитета.

На работы планируют потратить около 12,7 миллиона рублей.

Как будет ходить общественный транспорт во время работ?

Движение общественного транспорта организуют следующим образом:

– автобусные маршруты № 1, 6, 10, 25, 35, 41, 53, 76, 144 будут проезжать участок по проспекту Ленина, проспекту Строителей с разворотом на Строителей в районе Железнодорожной больницы, далее – по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится;

– трамвай № 1: станция Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – проспект Коммунаров (Депо № 1);

– трамвай № 4: станция Депо № 1 – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы;

– трамвай № 7: депо № 3 – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон;

– троллейбус № 1: стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

– троллейбус № 7: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Юрина – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина – площадь Баварина. От площади Баварина – по существующему маршруту.

Запустят ли специальный маршрут?

Да. МУП "Горэлектротранс" организует специальный трамвай, который будет курсировать от гостиницы "Барнаул" до остановки рядом с "Сити-Центром".

Как можно будет ездить по площади Октября на автомобиле?

Движение частично закроют на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей сохранят. Четная сторона проспекта Ленина останется открытой. Ее ремонтные работы не затронут.

По словам Валерия Ведяшкина, со Строителей автомобилисты могут отправиться на проспект Красноармейский или развернуться на проспекте Строителей, чтобы выехать на Ленина. Кроме того, есть возможно построить маршрут так, чтобы заранее свернуть на улицу Профинтерна и ехать по Новоугольной.

Перед началом строительных работ на участке установят дорожные знаки, которые позволят автомобилистам сориентироваться.

Какие работы еще пройдут в мае?

Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях. Проводить их будет "Росводоканал Барнаул". Реконструкция пройдет на двух участках общей протяженностью 985 метров. С 12 мая по 15 августа планируется ремонт водопровода по проспекту Социалистическому, 97, а также по улице Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Работы на этом участке пройдут с 1 июня по 15 августа.

Кроме того, СГК начнет капитальный ремонт проходного канала тепловых сетей на улице Малахова, 109, с перекрытием дороги в пять этапов.

Первый этап запланирован на 26 мая – 1 июня. Перекрыта будет правая полоса нечетной стороны улицы Малахова.

Следующим этапом станет перекрытие средней полосы нечетной стороны дороги – с 2 по 8 июня.

В связи с этим будет ограничено движение трамваев № 3 и 10 в выходные дни: с 6 по 8 июня.

С 9 по 13 июня пройдет перекрытие средней полосы четной стороны улицы Малахова.

В срок с 13 по 22 июня запланирован последний, пятый этап – перекрытие правой полосы четной стороны проезжей части.